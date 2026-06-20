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ரிஷப் பண்ட் டிரேடிங்... லக்னோ அணி பதிலுக்கு யாரை கேட்கிறது தெரியுமா?

Rishabh Pant Trading : ரூ.27 கோடிக்கு எடுக்கப்பட்ட ரிஷப் பண்ட் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக கடுமையாக சொதப்பியதன் காரணமாக, லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி அவரை மீண்டும் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியிடம் தள்ளிவிட டிரேடிங் முயற்சியில் இறங்கியிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதன் முழு பின்னணியை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 20, 2026, 03:57 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 03:57 PM IST
ரிஷப் பண்ட் டிரேடிங்... லக்னோ அணி பதிலுக்கு யாரை கேட்கிறது தெரியுமா?
Image Credit: Image Credits : Rishabh Pant | Image Source: X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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