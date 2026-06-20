/ரிஷப் பண்ட் டிரேடிங்... லக்னோ அணி பதிலுக்கு யாரை கேட்கிறது தெரியுமா?

IPL 2026, Rishabh Pant Trading : லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பில் இருந்து ரிஷப் பண்ட் விலகியதில் இருந்தே, அவரை அந்த அணி கழட்டிவிடப்போகிறது என்ற சந்தேகம் அனைவருக்கும் இருந்தது, இருக்கிறது...
2025 மெகா ஏலத்தில் ரூ.27 கோடிக்கு ஏலம் போன ரிஷப் பண்ட், கடந்த இரண்டு சீசன்களாகவே கடுமையாக சொதப்பினார். இவர் சொதப்பியதும் மட்டுமின்றி, அவர் கேப்டனாக இருந்த லக்னோ அணியும் மோசமாகவே விளையாடியது. கடந்த 2025 சீசனில் 6 வெற்றிகளுடன் 7வது இடத்தில் நிறைவு செய்த லக்னோ அணி, 2026 சீசனில் 4 வெற்றிகளுடன் கடைசி இடத்தில்தான் இருந்தது.
ரிஷப் பண்டை பொருத்தவரை ஐபிஎல் 2025 சீசனில் 14 போட்டிகளில் 269 ரன்கள் (ஸ்ட்ரைக் ரேட் 133.17), 2026 சீசனில் 14 போட்டிகளில் 312 ரன்களை (ஸ்ட்ரைக் ரேட் 138.05) அடித்துள்ளார். ரிஷப் பண்ட் தொடர் சொதப்பலுக்கு அவர் பேட்டிங் ஆர்டரில் மேலும் கீழும் விளையாடி நிலையான இடத்தில் விளையாடாமல் போய்விட்டார். பந்துவீச்சாளர்களை மாற்றுவதிலும் கடுமையாக சொதப்பினார்.
இதனால், ரிஷப் பண்ட் கேப்டன்ஸி மீது கடும் அதிருப்தி எழுந்தது. ஐபிஎல் தொடர் முடிந்த கையோடு கேப்டன்ஸியில் இருந்தும் ரிஷப் பண்ட் வெளியேறினார். இந்நிலையில், ரிஷப் பண்டை மற்ற அணிகளுக்கு டிரேட் செய்ய லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி முடிவெடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிக்கு பந்துவீச்சு படுபயங்கரமாக பலமாக உள்ளது. பேட்டிங்கும் ஓரளவு வலுவாகவே உள்ளது. வெளிநாட்டு வீரர்களும் சரியான அளவில் இருக்கிறார்கள். திக்வேஷ் ராத்தி, மணிமாறன் சித்தார்தத் ஆகியோரை தாண்டி நல்ல ஸ்பின்னர்கள் எல்எஸ்ஜியில் இல்லை. எனவே, ரிஷப் பண்டை டெல்லி அணி டிரேட் மூலம் மீண்டும் எடுக்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ரிஷப் பண்டை டிரேட் செய்தால், டெல்லி அணியின் சுழற்பந்துபீச்சாளர் குல்தீப் யாத்வை லக்னோ அணி கேட்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ரூ.15 கோடியில் ரிஷப் பண்ட் - குல்தீப் யாதவ் டிரேட் டெல்லி - லக்னோ அணிகள் இடையே ஏற்பட இருப்பதாக தகவல்கள் கூறுகின்றன.
கடந்தாண்டு பல வீரர்கள் டிரேட் செய்யப்பட்டாலும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருந்து ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கரண் ஆகியோர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு டிரேட் செய்யப்பட்டனர். பதிலுக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கேவுக்கு சென்றார். இந்த டிரேடிங் வெற்றிகரமாக அமைந்ததை தொடர்ந்து, ஒவ்வொரு சீசனிலும் அணிகள் டிரேடிங் செய்ய தொடங்கிவிட்டன.
2024 மினி ஏலத்தில் மும்பை அணி, குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் இருந்து ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேடிங்கில் பெற்றதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தின. அதேபோல், இந்த முறையும் ஹர்திக் பாண்டியாவை மும்பை டிரேட் செய்ய இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ன.