English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ரவீந்திர ஜடேஜாவுக்கு மீண்டும் ஆப்பு... ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேப்டன் அறிவிப்பு!

ரவீந்திர ஜடேஜாவுக்கு மீண்டும் ஆப்பு... ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேப்டன் அறிவிப்பு!

IPL 2026: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் கடந்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டன் அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், ரவீந்திர ஜடேஜாவுக்கு மீண்டும் கேப்டன்ஸி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 13, 2026, 05:55 PM IST
  • ராஜஸ்தான் அணிக்கு இவர் 7வது கேப்டன் ஆவார்.
  • 2019இல் இருந்து இவர் ராஜஸ்தான் அணியில் விளையாடி வருகிறார்.
  • கடந்த சீசனில் இவர் சில போட்டிகளில் கேப்டனாக செயல்பட்டார்.

Trending Photos

ஐபிஎல் தொடரில் மிரட்டப்போகும் இந்த 5 பேட்டர்கள்... லிஸ்டில் CSK வீரர்களே இல்லை!
camera icon7
IPL 2026
ஐபிஎல் தொடரில் மிரட்டப்போகும் இந்த 5 பேட்டர்கள்... லிஸ்டில் CSK வீரர்களே இல்லை!
பிப்ரவரி 13 வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், திருப்பத்தூர், வேலூரில் வெதர் எப்படி?
camera icon5
Weather Forecast
பிப்ரவரி 13 வானிலை அப்டேட்: ஈரோடு, நாமக்கல், திருப்பத்தூர், வேலூரில் வெதர் எப்படி?
10 நிமிடத்தில் கண்ணதாசன் எழுதிய பாட்டு! ரிலீஸிற்கு பின் சூப்பர் ஹிட்-எது தெரியுமா?
camera icon7
Kannadasan
10 நிமிடத்தில் கண்ணதாசன் எழுதிய பாட்டு! ரிலீஸிற்கு பின் சூப்பர் ஹிட்-எது தெரியுமா?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரூ.5000 வரவில்லையா? பெண்கள் 3 விஷயங்களை சரிபார்க்கவும்
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை : ரூ.5000 வரவில்லையா? பெண்கள் 3 விஷயங்களை சரிபார்க்கவும்
ரவீந்திர ஜடேஜாவுக்கு மீண்டும் ஆப்பு... ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேப்டன் அறிவிப்பு!

IPL 2026 Rajasthan Royals: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் கடந்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ரியான் பராக் அதிகாரப்பூர்வமாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும், ரவீந்திர ஜடேஜாவுக்கு மீண்டும் கேப்டன்ஸி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து சிஎஸ்கேவுக்கு வந்த நிலையில், அந்த அணியின் கேப்டன் யார் என்ற கேள்வி எழுந்து வந்தது. அதற்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி கடைசியாக 2008ஆம் ஆண்டில் கோப்பையை வென்ற நிலையில், அதன்பின் கோப்பையை வெல்லவே இல்லை.

சிஎஸ்கே - ராஜஸ்தான் டிரேடிங்

ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்திற்கு முன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கும் இடையே வீரர்கள் டிரேட் செய்யப்பட்டனர். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருந்து ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கர்ரண் ஆகியோர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் கேப்டனாக இருந்த சஞ்சு சாம்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கும் டிரேட் செய்யப்பட்டனர். ஐபிஎல் தொடரில் ஹர்திக் பாண்டியா டிரேடிங் செய்யப்பட்ட பின் மிகப்பெரிய டிரேடிங்காக இது பார்க்கப்பட்டது. 2023 சீசனில் ஜடேஜாவின் அந்த பவுண்டரிதான் சிஎஸ்கேவுக்கு 5வது கோப்பையை பெற்றுக்கொடுத்தது. 10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக சிஎஸ்கேவில் விளையாடி வந்த ஜடேஜாவையும், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் அடையாளமாக திகழ்ந்த சஞ்சு சாம்சனும் வெவ்வேறு அணிகளுக்கு போனது ஐபிஎல் ரசிகர்களுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

சஞ்சு சாம்சனுக்கு கேப்டன்ஸி இல்லை

அதேநேரத்தில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் 2021ஆம் ஆண்டில் இருந்து கடந்த 5 சீசன்களாக சஞ்சு சாம்சன் கேப்டனாக செயல்பட்டார். கடந்த சீசனில் காயம் காரணமாக பெரும்பாலன போட்டிகளில் இம்பாக்ட் வீரராக வந்ததால் கேப்டன்ஸியை ரியான் பராக் கவனித்துக்கொண்டார். இதனிடையே சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கேவுக்கு வந்தாலும், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்தான் கேப்டனாக செயல்படுவார் என சிஎஸ்கே நிர்வாகம் உறுதிப்படுத்திவிட்டது. சஞ்சு சாம்சன் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக செயல்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

2019இல் இருந்து ரியான் பராக்...

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் கேப்டன் யார் என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் இருந்தது. ரியான் பராக் நியமிக்கப்படுவாரா அல்லது அனுபவ வீரர் ஜடேஜா கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவாரா என்ற கேள்வி எழுந்தது. இந்நிலையில், ரியான் பராக் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். 2019ஆம் ஆண்டில் இருந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக ரியான் பராக் விளையாடி வருகிறார். இவர் 84 போட்டிகளில் 1566 ரன்களை குவித்துள்ளார். ரியான் பராக்கிற்கு கேப்டன்ஸி கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், ஜடேஜாவுக்கு மீண்டும் கேப்டன்ஸி வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டுள்ளது. 2022 சீசனில் சிஎஸ்கேவின் கேப்டனாக ஜடேஜா நியமிக்கப்பட்டு பின்னர் அதே சீசனில் கேப்டன்ஸியில் இருந்து விலகினார், தோனியிடம் கேப்டன்ஸி ஒப்படைக்கப்பட்டது. இது அவருக்கு பெரும் பின்னடைவை கொடுத்தது. அதன்பின் அவருக்கு கேப்டன்ஸி வாய்ப்பு இந்திய அணியிலும் கிடைக்கவில்லை.

ராஜஸ்தானின் 7வது கேப்டன்

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை கடந்த காலங்களில் ஷேன் வார்னே, ஷேன் வாட்சன், ராகுல் டிராவிட், ஸ்டீவ் ஸ்மித், அஜிங்கயா ரஹானே, சஞ்சு சாம்சன் உள்ளிட்டோர் தலைமை தாங்கி உள்ளனர். ஷேன் வார்னே தலைமையில்தான் 2008இல் ராஜஸ்தான் கோப்பையை வென்றது. அதன்பின் 2022ஆம் ஆண்டில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சஞ்சு சாம்சன் தலைமையில் இறுதிப்போட்டி வரை வந்தது.

மேலும் படிக்க |  ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்திய ஜிம்பாப்வே... டி20 உலகக் கோப்பையில் பெரிய அப்செட் - இலங்கைக்கு பிரஷர்!

மேலும் படிக்க | IND vs PAK: இந்தியா பிளேயிங் 11.. இப்போட்டியிலும் அபிஷேக் சர்மா விலகல்.. ஆனா சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பில்லை?

மேலும் படிக்க | இதுதான் என்னுடைய ஒரே இலக்கு.. அதுவரை கிரிக்கெட்டை விட்டு செல்ல மாட்டேன் - ரோகித் சர்மா!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Riyan ParagRajasthan RoyalsIPL 2026IPLRR

Trending News