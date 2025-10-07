English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரோகித் சர்மாவை கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கியது சரிதான்.. முன்னாள் வீரர் பளீச்!

Rohit Sharma: இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ரோகித் சர்மாவை நீக்கியது சரிதான் என முன்னாள் வீரர் ராபின் உத்தப்பா தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 7, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்! ரூ.1000 கிடைக்குமா?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை: பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்! ரூ.1000 கிடைக்குமா?
ட்ரெண்டிங் நடிகை ருக்மிணியின் தந்தை யார் தெரியுமா? நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர்..
camera icon7
Rukmini Vasanth
ட்ரெண்டிங் நடிகை ருக்மிணியின் தந்தை யார் தெரியுமா? நாட்டையே திரும்பி பார்க்க வைத்தவர்..
தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் : யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
camera icon9
Tamil Nadu government
தமிழ்நாடு அரசின் தீபாவளி போனஸ் : யார் யாருக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார சினிமா ஜோடிகள்.. டாப் 5ல் இரண்டு தமிழ் பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
camera icon7
Richest Cinema Couples
தென்னிந்தியாவின் பணக்கார சினிமா ஜோடிகள்.. டாப் 5ல் இரண்டு தமிழ் பிரபலங்கள்! யார் யார் தெரியுமா?
ரோகித் சர்மாவை கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கியது சரிதான்.. முன்னாள் வீரர் பளீச்!

ஆசிய கோப்பை தொடரை முடித்த கையோடு இந்திய கிரிக்கெட் அணி வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிராக டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரை முடித்தவுடன் ஆஸ்திரேலியா சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அங்கு அந்நாட்டு அணிக்கு எதிராக 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரும் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 போட்டிகளிலும் விளையாட உள்ளது இந்திய அணி. இந்த சூழலில், ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி சனிக்கிழமை (அக்டோபர் 04) அன்று தேர்வுக்குழுவால் அறிவிக்கப்பட்டது. 

Add Zee News as a Preferred Source

இதில், இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் ரோகித் சர்மாவை அப்பதவியில் இருந்து நீக்கி, சுப்மன் கில்லை புதிய கேப்டனாக நியமித்து அவரது தலைமையில் விளையாட இருக்கும் அணியை அறிவித்தனர். சாம்பியன் டிராபி, டி20 உலகக் கோப்பை போன்ற ஐசிசியின் பெரிய கோப்பையை வென்று கொடுத்த ரோகித்தை கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கியது சரியல்ல என்றும் சிலர் அதிருப்தியை தெரிவித்து வருகின்றனர். மறுபுறம், 2027 உலகக் கோப்பையை நோக்கி பயணிக்கும் வகையில் இந்த முடிவு சரியானது, ரோகித் சர்மா 2027 உலகக் கோப்பையில் விளையாடுவாரா என்பது சந்தேகம்தான் அந்த வகையில் இந்த முடிவு சரியானதே என கூறி வருகின்றனர். 

அந்த வகையில், ரோகித் சர்மாவை கேப்டன் பதவில் இருந்து கழற்றிவிட்டது சரியான முடிவு என்று முன்னாள் வீரர் ராபின் உத்தப்பா தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், 2027 உலகக் கோப்பையின்போது ரோகித் சர்மா 41 வயதை நெருங்கி விடுவார். எனவே அவரது வயதையும் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். கேப்டன் பதவி குறித்து எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் அனைத்து அடங்கி இருக்கிறது. இந்த முடிவு மோசமான நிலைமைகளுக்கு முன்பே எடுக்கப்பட்டதாக நான் பார்க்கிறேன். 

ஏனென்றால், ஆஸ்திரேலியாவின் சிட்னி போட்டியில் நடந்தது போல் மீண்டும் அப்படி ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் விரும்ப மாட்டீர்கள். ரோகித் சர்மா போன்றவருக்கு அது போன்ற நிகழ்வுகள் மீண்டும் நடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. எனவே அதனை தவிர்ப்பதற்க்காகவே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிகிறது. ரோகித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஃபிட்டாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களின் வாய்ப்பு பிரகாசமாக இருக்கும். ரோகித்தின் ஃபார்ம் குறைந்ததாக தெரியவில்லை. ஆனால் குறைந்த போட்டிகளில் விளையாடுவதால் அவருடைய அணிச்சை குறைந்திருக்கலாம் என தெரிவித்தார். 

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி 

சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), அக்சர் படேல், கேஎல் ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, துருவ் ஜூரல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால். 

மேலும் படிக்க: வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட் போட்டி.. பும்ரா வெளியே.. இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11!

மேலும் படிக்க: புதிய கேப்டன் சுப்மன் கில்.. "இந்தியா அணிக்கு ஆப்பாக மாறும்".. இதுதான் காரணம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Rohit SharmaIndia vs AustraliaRobin UthappaShubman GillTeam India

Trending News