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Explainer: 2027 உலகக் கோப்பையில் ரோகித் விளையாடுவாரா? கம்பீர்-அகர்கர் திட்டமும் பிசிசிஐ-யின் அதிரடி திருப்பமும்!

சமீபத்திய ஃபார்ம் மற்றும் அனுபவம் ரோஹித் சர்மா பக்கம் இருந்தாலும், கம்பீர்-அகர்கர் புறக்கணிப்பு முயற்சியால் 2027 உலகக் கோப்பையில் அவரது பங்கேற்பு கேள்விகுறியாகியுள்ளது. இருப்பினும், பிசிசிஐ-யின் வரவிருக்கும் அதிரடி மாற்றங்கள் ரோஹித் தொடர்ந்து விளையாட வழிவகுக்கலாம்.

Written ByR Balaji
Published: Aug 06, 2026, 09:49 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:49 PM IST
Explainer: 2027 உலகக் கோப்பையில் ரோகித் விளையாடுவாரா? கம்பீர்-அகர்கர் திட்டமும் பிசிசிஐ-யின் அதிரடி திருப்பமும்!
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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2027 உலக கோப்பையில் ரோகித் விளையாடுவாரா? கம்பீர் திட்டமும் பிசிசிஐ-யின் திருப்பமும்
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