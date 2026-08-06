/Explainer: 2027 உலகக் கோப்பையில் ரோகித் விளையாடுவாரா? கம்பீர்-அகர்கர் திட்டமும் பிசிசிஐ-யின் அதிரடி திருப்பமும்!

2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் நெருங்கி வருகிறது. அடுத்த ஆண்டு அக்டோபரில் தொடங்குகிறது. இதற்காக அனைத்து அணிகளும் தற்போதில் இருந்தே அதற்கு தயாராகி வருகிறது. குறிப்பாக இந்திய அணி உலகக் கோப்பைக்கு ஏற்ற வீரர்களை தேர்வு செய்யும் வேலையில் தீவிரமாக இறங்கி உள்ளது. இந்த சூழலில், அதிரடிக்கு பெயர் பெற்ற இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் தொடக்க வீரருமான ரோகித் சர்மா இத்தொடரில் விளையாடுவாரா? மாட்டாரா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளன.
2024 டி20 உலகக் கோப்பை வெற்றிக்குப் பிறகு டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்தும், அதைத் தொடர்ந்து டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ரோஹித் சர்மா ஓய்வு பெற்றார். டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்து அவர் விலகியது அவரது சொந்த முடிவாக இருந்தாலும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் இருந்து விலகியதற்கு பின்னர் கவுதம் கம்பீரின் அழுத்தம் இருந்ததாக தொடர்ந்து கூறப்பட்டு வருகிறது. இருப்பினும் ரோகித் சர்மா தற்போது தனது முழு கவனத்தை 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பையில் செலுத்தி வருகிறாஅர். அதற்காக தீவிரமாக பயிற்சி செய்தும் வருகிறார்.
ஆனால் அவரது இடம் தொடர்ந்து கேள்வி குறியாகவே இருந்து வருகிறது. இதற்கு பின்னாலும் இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் கவுதம் கம்பீர் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அதாவது இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் ரோகித், விராட் ஆகியோரை வெளியேற்றும் முயற்சியில் கம்பீர் தொடர்ந்து இருந்து வருவதாக பேசப்பட்டு வருகிறது.
தலைமைப் பயிற்சியாளர் கெளதம் கம்பீர் மற்றும் முதன்மைத் தேர்வாளர் அஜித் அகர்கர் ஆகியோர் 2027 உலகக் கோப்பையை மனதில் கொண்டு இளம் வீரர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் தொலைநோக்குத் திட்டத்தில் உள்ளனர்.
அணி நிர்வாகத்தின் இந்த அணுகுமுறைக்கு ரோஹித் சர்மா அளித்த பதில் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது:
"என்னால் தானாக ஓய்வு பெற முடியாது. உங்களுக்கு விருப்பமில்லை என்றால் என்னை அணியில் இருந்து நீக்கிக் கொள்ளுங்கள்!"
என்று ஒற்றை வரியில் ரோஹித் அதிரடியாக கூறியதாக தெரிகிறது. சுய விருப்பத்தின் பேரில் விலகாமல், தேர்வுக்குழுவின் முடிவிற்கே பந்தை திருப்பி அனுப்பியுள்ளார் ரோஹித்.
மூத்த வீரர்களைக் கையாண்ட விதம் மற்றும் டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணிகளின் சமீபத்திய செயல்திறன் காரணமாக பிசிசிஐ நிர்வாகம் அதிருப்தியில் உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
வரும் செப்டம்பர் மாதத்துடன் அஜித் அகர்கரின் பதவிக் காலம் முடிவடைகிறது. மூத்த வீரர்களை தொடர்ந்து புறக்கணிப்பதால் எழுந்த விமர்சனங்கள் காரணமாக, அவரது பதவிக்காலத்தை நீட்டிக்க பிசிசிஐ விரும்பவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
அகர்கருக்குப் பதிலாக, திறமைக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் விவிஎஸ் லக்ஷ்மனுக்கு தேர்வுக்குழுத் தலைவர் பொறுப்பை வழங்க பிசிசிஐ பரிசீலித்து வருகிறது.
வரவிருக்கும் இலங்கைக்கு எதிரான 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய அணி ஒரு போட்டியில் தோற்றால் கூட, டெஸ்ட் அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து கெளதம் கம்பீரை நீக்கிவிட்டு புதிய பயிற்சியாளரை நியமிக்க பிசிசிஐ திட்டமிட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
அதேவேளையில், விராட் கோலியும் ரோஹித் சர்மாவும் பிசிசிஐ உயர் அதிகாரிகளுடன் தொடர் பேச்சார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருவது கம்பீர்-அகர்கர் கூட்டணிக்கு கூடுதல் அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சமீபத்தில் நடைபெற்ற இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர் ரோஹித் சர்மாவின் பேட்டிங் திறனுக்கு மீண்டும் ஒரு சான்றாக அமைந்தது.
ரோஹித்தின் தற்போதைய ஃபார்ம் மற்றும் பிசிசிஐ-யின் தலையீடு ஆகியவற்றைப் பார்க்கும்போது, தேர்வுக்குழுத் தலைவரில் மாற்றம் ஏற்படும் பட்சத்தில் ரோஹித் சர்மா 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வரை இந்திய அணியில் நீடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் பிரகாசமாகவே உள்ளன.
சச்சின் டெண்டுல்கர், எம்.எஸ். தோனி போன்ற ஜாம்பவான்கள் தங்கள் தொழில்வாழ்க்கையின் இறுதிப் பகுதியில் இருந்தபோது, அனுபவமும் ஃபார்மும் மட்டுமே அணிக்கான வெற்றியைத் தீர்மானித்தன. ரோஹித் சர்மா வெறும் தொடக்க வீரர் மட்டுமல்ல; இக்கட்டான சூழல்களில் போட்டியை மாற்றக்கூடிய அதிரடி ஆட்டக்காரர் மற்றும் களத்தில் இளம் வீரர்களுக்கு வழிகாட்டும் அனுபவமிக்கத் தலைவர்.
2027 தென் ஆப்பிரிக்க ஆடுகளங்கள் வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமானவை. அங்கு அனுபவம் குறைந்த பேட்டிங் வரிசையை மட்டும் நம்பியிருப்பது இந்திய அணிக்குப் பின்னடைவை ஏற்படுத்தலாம். எனவே, வெறும் வயதை மட்டும் காரணியாகக் கொள்ளாமல், தற்போதைய ஃபார்ம் மற்றும் அனுபவத்தைக் கருத்தில் கொண்டு ரோஹித்தை அணியில் தக்கவைப்பதே இந்திய அணிக்கு பலம் சேர்க்கும்.