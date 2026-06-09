/ரோஹித் - ஹர்திக் பாண்டியா பிட்னஸ் டெஸ்டில் பாஸா? பிசிசிஐ ரிப்போர்ட் விவரம்

Rohit Sharma : ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில் பங்கேற்பதற்காக, இந்திய அணியின் ஹிட்மேன் ரோஹித் சர்மா, ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகிய இருவரும் முழு உடற்தகுதி பெற்றுள்ளதாக பிசிசிஐ மருத்துவக் குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. இவர்களின் வருகை இந்திய அணியின் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு பலத்தை இப்போது வலுவாக்கியுள்ளது. அதே நேரத்தில், நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் விராட் கோலி தொடை தசைநார் காயம் காரணமாக இந்தத் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார்.
பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ-யின் அதிநவீன சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மையத்தில் இந்த இரு வீரர்களின் உடற்தகுதி பரிசோனை நடைபெற்றது. அதில் இருவரும் ஆப்கானிஸ்தான் தொடரில் விளையாடலாம் என உடற்சோதனை குழு, பச்சைக்கொடி காட்டியுள்ளது. வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை தர்மசாலாவில் தொடங்கவுள்ள மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் இவர்கள் இருவரும் களம் இறங்கவுள்ளனர்.
சமீபத்தில் நிறைவடைந்த ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகிய இருவரும் தங்களது காயம் காரணமாக சில முக்கியப் போட்டிகளில் விளையாட முடியாமல் போனது. ஹர்திக் பாண்டியா கடுமையான முதுகுப் பிடிப்பால் அவதிப்பட்டு வந்த நிலையில், ரோஹித் சர்மாவுக்கு தொடை தசைநாரில் லேசான பிடிப்பு ஏற்பட்டது. இதற்கான தீவிர மறுவாழ்வுப் பயிற்சிகளுக்காக ஹர்திக் பாண்டியா கடந்த ஜூன் 2-ஆம் தேதி முதல் பெங்களூரு மையத்தில் தங்கியிருந்தார்.
இதுகுறித்து பிசிசிஐ தரப்பில் இருந்து வெளிவந்துள்ள தகவலின்படி, "ஹர்திக் பாண்டியா வெளிநாட்டுப் பயணத்தை முடித்துக்கொண்டு ஜூன் 2 அன்று பெங்களூரு மையத்திற்கு வந்தார். கடந்த ஐந்து நாட்களாக அவர் தீவிரப் பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டார். குறிப்பாக, போட்டி போன்ற சூழலை உருவாக்கி பந்துவீச்சுப் பயிற்சியில் ஈடுபட்ட அவர், தனது முழு ஒதுக்கீடான 10 ஓவர்களையும் வீசிப் பயிற்சி பெற்றுள்ளார்" என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
பயிற்சியின் போது ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு எவ்வித உடல்நலக் குறைபாடோ அல்லது வலியோ ஏற்படவில்லை என்றும், அவரது உடற்தகுதி குறித்த அனைத்துத் தரவுகளையும் ஆய்வு செய்த உடற்பயிற்சிப் பயிற்சியாளர்கள் அவர் முழுத் தகுதியுடன் இருப்பதாக சான்றளித்துள்ளனர் என்றும் பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
மறுபுறம், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனான ரோஹித் சர்மாவும் தனது தொடை தசைநார் காயத்தின் தன்மையைக் கண்டறிய இந்த மையத்திற்கு வந்திருந்தார். அங்கு அவருக்கு நடத்தப்பட்ட முழுமையான மருத்துவப் பரிசோதனைகளுக்குப் பிறகு, அவரும் முழு உடற்தகுதியுடன் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு, விளையாடுவதற்கான அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, இந்திய அணியின் உதவிப் பயிற்சியாளர் சிதான்ஷு கோடக் பேசுகையில், பாண்டியா குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல் இல்லை என்றாலும், அவர் நலமாக இருப்பதாகவே தான் நம்புவதாகக் குறிப்பிட்டிருந்தார்.
இருப்பினும், பாண்டியா சண்டிகரில் நடைபெறவுள்ள ஆட்டத்தில் அணியுடன் இணைவாரா அல்லது திட்டமிட்டபடி நேரடியாகத் தர்மசாலா சென்றடைவாரா என்பது இன்னும் தெளிவாகத் தெரியவில்லை.
இந்திய அணியின் ரன் மெஷின் விராட் கோலி தொடை தசைநார் காயம் காரணமாக இந்தத் தொடரில் விளையாட முடியாதது ரசிகர்களுக்குச் சற்று ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. அவருக்கு மாற்றாக இளம் அதிரடி ஆட்டக்காரர் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
இந்தியா மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டி தர்மசாலாவிலும், அடுத்த இரண்டு போட்டிகள் முறையே ஜூன் 17 மற்றும் ஜூன் 20 ஆகிய தேதிகளில் லக்னோ மற்றும் சென்னை ஆகிய நகரங்களிலும் நடைபெறவுள்ளன.