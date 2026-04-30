MI கேப்டனாக மீண்டும் ரோகித்? ஹர்திக் பாண்டியாவை நீக்க முடிவா? மும்பை அணியின் அதிரடி திட்டம்!

ஹர்திக் பாண்டிய ஒரு ஐபிஎல் கோப்பையை வென்ற கேப்டன். இந்திய கிரிகெட்டில் ஒரு சிலரால் மட்டுமே அந்த பட்டத்தை உரிமை கோர முடியும். இருப்பினும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு பாண்டியா மீண்டும் திரும்பிய நிலையில், அது அவ்வளவு வெற்றிகரமாக அமையவில்லை.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 30, 2026, 01:59 PM IST
  • மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இத்தொடரில் கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது
  • ஹர்திக் பாண்டியாவின் கேப்டன்சி மீது ரசிகர்கள் விமர்சனம் வைத்து வருகிறது
  • அதேசமயம் அணி நிர்வாகமும் கேப்டன்சியை மாற்ற சிந்திக்கும் என தெரிகிறது

Hardik Pandya Mumbai Indians: ஐபிஎல்லில் வரலாற்றில் ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்று மிகவும் வெற்றிகரமான ஒரு அணியாக திகழ்ந்த மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி, கடந்த சில சீசன்களாக கடுமையான தடுமாற்றத்தை சந்தித்து வருகிறது. 

அவர்கள் கடைசியாக  2020 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றனர். அதன் பின்னர் 5 ஆண்டுகளாக சொதப்பலான ஆட்டத்தை ஆடி வருகின்றனர். 2021ல் 14 லீக் போட்டிகளில் 7ல் வெற்றி பெற்று தொடரை 5வது இடத்தில் முடித்தது. அதன்பின்னர் 202ல் 14 போட்டிகளில் வெறும் 4 வெற்றிகளை மட்டுமே வென்று புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி 10வது இடத்தில் முடித்தது. 2023ல் கொஞ்சம் மீண்டும் வந்த மும்பை அணி தொடரை 4வது போட்டியில் முடித்தது. அத்தொடரில் குவாளிபையர் 2வில் குஜராத் அணியுடன் தோல்வியடைந்து வெளியேறியது. இதையடுத்து 2024ல் மீண்டும் சரிவை சந்தித்து 10 வது இடத்தில் முடித்தது. கடந்த ஆண்டில் கொஞ்சம் தேறி 4வது இடத்தில் முடித்த நிலையில், நடப்பாண்டில் மீண்டும் சரிவை கண்டுள்ளது. 

மும்பை அணி இப்படி தோல்வியகளை சந்தித்து வருவது ரசிகர்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் விமர்சகர்களிடையே பெரும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதன் மையப்புள்ளியாக அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா உள்ளார். 

தலைமை மாற்றமும் விளைவுகளும் 

2022 ஆம் ஆண்டில் ஹர்திக் பாண்டியா குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை வழிநடத்தி சாம்பியன் பட்டத்தை பெற்றுக்கொடுத்தார். அடுத்த முறை இறுதி போட்டி வரை அழைத்து சென்ற பாண்டியா, ஒரு பெரிய வர்த்தக ஒப்பந்தத்தில் மூலம் மீண்டும் மும்பை அணிக்கு திரும்பினார். ஆனால், வெற்றிகரமான கேப்டனாக இருந்த ரோகித் சர்மாவை நீக்கிவிட்டி ஹர்திக் பாண்டியாவிடம் தலைமை பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டது ரசிகர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்றாக அமைந்தது. மைதானத்திற்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் ஹதிக் எதிர்கொண்ட கூச்சம் மற்றும் எதிர்ப்பு அணியின் ஒட்டுமொத்த மன உறுதியையும் பாதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

புரிதல் இல்லை 

ரோகித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா போன்ற மூத்த வீரர்களுக்கும் ஹர்திக் பாண்டியாவிற்கும் இடையே சரியான புரிதல் இல்லை என்ற பிம்பம் உருவாகி உள்ளது. களத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகளில் ஒரு தெளிவற்ற நிலை தெரிகிறது. ஒரு ஆல்-ரவுண்டராக பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சு என இரண்டிலும் ஹர்திக் போதிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தவறிவிட்டார். இக்கட்டான சூழ்நிலைகளில் அணியை முன்னின்று வழிநடத்த வேண்டிய கேப்டனே தடுமாறுவது பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. அதேபோல் பந்து வீச்சாளர்களை சுழற்சி முறையில் பயன்படுத்துவது, பேட்டிங் வரிசையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவது என ஹர்திக்கின் வியூகங்கள் அனைத்தும் தோல்வியில் முடிவடைந்துள்ளன. 

ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கம்? 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரசிகர்கள் தங்களின் அதிருப்தியை சமூக வலைத்தளங்களில் வெளிப்படுத்தி வருகிறார்கள். அவர்கள் “ஹர்திக் பாண்டியாவை விடுவியுங்கள்” அல்லது கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்குங்கள் என புலம்பி வருகின்றனர். மும்பை அணிக்கு இந்த சீசனின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு கிட்டத்தட்ட பறியோகிவிட்டது. அவர்கள் மீதமுள்ள 6 போட்டிகளிலும் வென்றால் மட்டுமே பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழல் உருவாகி உள்ளது. எனவே ஒரு மோசமான சீசனை எதிர்கொண்ட மும்பை அணி நிர்வாகம் ஹர்திக் பாண்டியாவை அணியில் இருந்து விடுவிக்கவில்லை என்றாலும், அவரை கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்குவது குறித்து சிந்திக்கும் என தெரிகிறது. ஒருவேளை அப்ப்டியான முடிவை எடுத்தால், கேப்டனாக ரோகித் சர்மாவை நியமிக்க வாய்ப்புள்ளது. 

மும்பை இந்தியன்ஸ் போன்ற ஒரு பெரிய அணிக்கு திருமையான வீரர்கள் மட்டும் போதாது. அவர்களை அரவணைத்து திறமையாக வழிநடத்த ஒரு தலைவனும் தேவை. ஹர்திக் பாண்டியா அந்த தகுதியை நிரூபிக்க தவறினால், மும்பை அணியின் ஹர்திக் சகாப்தம் மிக விரைவிலேயே முடிவுக்கு வரக்கூடும்.

அடுத்த போட்டி சிஎஸ்கேவுக்கு எதிராக 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது அடுத்த போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது. இப்போட்டி சென்னை சேப்பாக்கத்தில் வைத்து நடக்கிறது. இதையடுத்து லக்னோ, பெங்களூரு, பஞ்சாப், கொல்கத்தா மற்றும் ராஜஸ்தான் ஆகிய அணிகளுடன் அடுத்தடுத்த போட்டிகள் உள்ளன. 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 

ரியான் ரிக்கல்டன் (விக்கெட் கீப்பர்), வில் ஜாக்ஸ், நமன் திர், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ராபின் மின்ஸ், டிரென்ட் போல்ட், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஏஎம் கசன்பர், அஸ்வனி குமார் மயங்க் ராவத், ரகு சர்மா, ஷர்துல் தாக்கூர், கிரிஷ் பகத், ராஜ் பாவா, ரோஹித் சர்மா, கார்பின் போஷ், தீபக் சாஹர், கேசவ் மகாராஜ், மயங்க் மார்கண்டே, முகமது சலாவுதீன் இசார், குயின்டன் டி காக், டேனிஷ் மாலேவார், ஷெர்பேன் ரதர்ஃபோர்ட்.

