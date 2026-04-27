மீண்டும் மும்பை அணியின் கேப்டன் ஆகும் ரோஹித் சர்மா? ஹர்திக் நீக்கமா?

மும்பை இந்தியன்ஸ் கேப்டன் பதவியில் இருந்து ஹர்திக் பாண்டியா நீக்கமா? மீண்டும் கேப்டனாகிறாரா ரோஹித் சர்மா? - வதந்திகளுக்கு பின்னால் இருக்கும் உண்மை என்ன?  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 27, 2026, 06:36 AM IST
இந்தியன் பிரீமியர் லீக் வரலாற்றில் ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்குள் தற்போது கேப்டன்சி விவகாரம் மீண்டும் மிகப்பெரிய பூகம்பத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த 2024ம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசனின் தொடக்கத்தில், மும்பை அணியின்  கேப்டனான ரோஹித் சர்மாவை அதிரடியாக நீக்கிவிட்டு, குஜராத் அணியில் இருந்து ட்ரேட் செய்யப்பட்ட ஹர்திக் பாண்டியாவை புதிய கேப்டனாக நியமித்தது மும்பை நிர்வாகம். அந்த முடிவு ரோஹித் சர்மாவின் ரசிகர்களாலும், மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்களாலும் கடுமையாக விமர்சிக்கப்பட்டது. ஹர்திக் பாண்டியா களமிறங்கிய ஒவ்வொரு மைதானத்திலும் ரசிகர்கள் அவரை வசைபாடினார்கள். தற்போது 2026 ஐபிஎல் சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், மீண்டும் ஒருமுறை கேப்டன்சி மாற்றம் குறித்த வதந்திகள் சமூக வலைதளங்களில் காட்டுத்தீ போல் பரவி வருகின்றன.

மீண்டும் கேப்டனாகிறாரா ரோஹித் சர்மா?

"ஹர்திக் பாண்டியாவை கேப்டன் பதவியில் இருந்து மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் அதிரடியாக நீக்கிவிட்டது என்றும், மீண்டும் அந்த பொறுப்பு ரோஹித் சர்மாவிடம் ஒப்படைக்கப்பட உள்ளது" என்றும் பல பதிவுகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. மேலும், சில விளையாட்டு விமர்சகர்களும் இது தொடர்பாக கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர். ஆனால், இந்த செய்திகளில் எந்த அளவுக்கு உண்மை இருக்கிறது என விசாரித்தபோது, "ஹர்திக் பாண்டியாவை தற்போதைக்கு கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கும் எந்தவொரு முடிவையும் மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம் அதிகாரப்பூர்வமாக எடுக்கவில்லை" என்பதே உண்மை என தெரிய வந்துள்ளது. 

வதந்திகள் கிளம்ப காரணம் என்ன?

இந்த வதந்திகள் திடீரென உருவாவதற்கு முக்கிய காரணம், அணியில் எழுந்துள்ள சில அதிருப்திகள்தான். ஹர்திக் பாண்டியா கேப்டனாக பொறுப்பேற்றதில் இருந்தே, அவரது சில முடிவுகள் சக மூத்த வீரர்களுக்கும், அணி நிர்வாகத்திற்கும் திருப்தி அளிக்கவில்லை என கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஹர்திக் பாண்டியா தன்னிச்சையாக முடிவுகள் எடுப்பதாகவும், அணியில் உள்ள ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா போன்ற மூத்த வீரர்களை அனுசரித்து செல்லவில்லை என்றும் சில குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இதை கவனித்த மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகம், ஹர்திக் பாண்டியாவை நேரில் அழைத்து, மூத்த வீரர்களுக்கு உரிய சுதந்திரம் அளிக்கப்பட வேண்டும் எனவும், இல்லையென்றால் கேப்டன் பதவியில் இருந்து நீக்கப்படுவீர்கள் எனவும் கடுமையாக எச்சரித்துள்ளதாக தகவல்கள் கசிந்துள்ளன. இந்த எச்சரிக்கை செய்திகளே, ஹர்திக் நீக்கப்பட்டுவிட்டார் என்ற வதந்தியாக உருமாறியுள்ளன.

நிர்வாகத்தின் திட்டம் என்ன?

மும்பை இந்தியன்ஸ் நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை, அடுத்த மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஹர்திக் பாண்டியாவையே கேப்டனாக தொடர வைக்க வேண்டும் என்ற நீண்ட கால திட்டத்தோடுதான் அவரை பல கோடிகள் கொடுத்து அணிக்குள் கொண்டு வந்தார்கள். எனவே, ஒரு சில போட்டிகளில் ஏற்படும் சறுக்கல்களுக்காகவோ அல்லது சமூக வலைதளங்களில் வரும் விமர்சனங்களுக்காகவோ அவரை பதவியிலிருந்து உடனடியாக தூக்கிவிட மாட்டார்கள். இந்த சீசன் முழுவதும் அவருக்கு முழுமையான வாய்ப்பு வழங்கப்படும். சீசனின் இறுதியில் அணியின் செயல்பாடு மற்றும் அவரது தலைமை பண்பை மதிப்பீடு செய்த பிறகே, அடுத்தகட்ட முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என மும்பை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

ரோஹித் சர்மாவின் நிலைப்பாடு என்ன?

ரோஹித் சர்மாவை பொறுத்தவரை, அவர் இந்த விவகாரங்களை கடந்து சென்றுவிட்டார். ஒரு சாதாரண வீரராக, மும்பை அணிக்காக தனது 100 சதவீத பங்களிப்பை அளிப்பதில்தான் அவர் முழு கவனம் செலுத்தி வருகிறார். "வாழ்க்கையில் எல்லாமே நாம் நினைத்தபடி நடந்துவிடாது. சில முடிவுகளை நாம் ஏற்றுக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும்," என இதற்கு முன்பே ரோஹித் சர்மா தனது கருத்தை பதிவு செய்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, இணையத்தில் பரவும் வதந்திகளை போல மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் இப்போதைக்கு எந்த திடீர் கேப்டன்சி மாற்றமும் நிகழ போவதில்லை என்பதே தற்போதைய உண்மை!

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி

ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, குவின்டன் டி காக், டிரெண்ட் போல்ட், திலக் வர்மா, ஷர்துல் தாக்கூர், மிட்செல் சாண்ட்னர், செர்பேன் ரூதர்போர்ட், வில் ஜாக்ஸ், மயங்க் மார்கண்டே, தீபக் சாஹர், நமன் தீர், ரையான் ரிக்கல்டன், ராபின் மின்ஸ், கார்பின் போஷ், அல்லாஹ் கசான்ஃபர், ராஜ்யவர்தன் ஹங்கர்கேகர், ராஜ்பவா, அஷ்வனி குமார், டேனிஷ் மாலேவார், முகமது இஸ்ஹார், அதர்வா அங்கோலேகர், மயங்க் ராவத், ரகு சர்மா.

