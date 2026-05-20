/ஒருநாள் தொடரில் ரோஹித் சர்மா இல்லை? ரசிகர்களுக்கு அதிர்ச்சி செய்தி!

இந்தியாவில் அடுத்த மாதம் நடைபெற உள்ள ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி தற்போது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அணியில் பல மூத்த வீரர்களுக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில், பல புதிய முகங்களுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேசமயம், டெஸ்ட் அணியிலும் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது. டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் ஆகிய இரு தொடர்களுக்கும் ஷுப்மன் கில் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அதேபோல், டெஸ்ட் அணியின் துணை கேப்டனாக கே.எல். ராகுல் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார். ஒருநாள் அணியிலும் சில இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் ரோஹித் சர்மா குறித்து இன்னும் முழுமையான உடற்தகுதி உறுதியாகாததால், அவர் இந்த தொடரில் விளையாடுவாரா என்பதில் சந்தேகம் எழுந்துள்ளது.
தற்போது ஒருநாள் தொடரில் தொடக்க வீரர்களாக ஷுப்மன் கில் மற்றும் ரோஹித் சர்மா உள்ளனர். ஆனால் இப்போதைய ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக ரோஹித் சர்மா சில போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. ஐபிஎல் முடிந்த உடனே ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான தொடர் நடைபெற உள்ளதால், அதற்குள் அவரது காயம் முழுமையாக குணமடையுமா என்பது குறித்து தெளிவில்லை. இதன் காரணமாக அவர் அணியில் இடம் பெற்றிருந்தாலும், விளையாடுவாரா என்பது கேள்விக்குறியாகவே உள்ளது. ரோஹித் சர்மா இல்லாத பட்சத்தில், மாற்று தொடக்க வீரராக இளம் வீரர் இஷான் கிஷனுக்கு வாய்ப்பு அளிக்கப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது.
இந்த தொடரில் இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவிற்கு ஓய்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த சில மாதங்களாக தொடர்ச்சியாக சர்வதேச மற்றும் ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி வந்த அவருக்கு ஓய்வு அவசியமாக இருந்தது. இதன் காரணமாக, அணியில் புதிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா போன்ற முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர்கள் அணியில் இடம் பெற்றுள்ளனர். 2027 ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள ஒருநாள் உலகக்கோப்பையை முன்னிட்டு, ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் தொடர்ந்து அணியில் விளையாட வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகமாக உள்ளது. ஆனால் ரோஹித் சர்மாவின் காயம் நீடித்தால், இந்த தொடரில் அவர் பங்கேற்பது கடினமாக இருக்கலாம் என அச்சம் நிலவுகிறது. ஆப்கானிஸ்தான் தொடருக்கான இந்திய அணியில் புதிய முகங்களும், அனுபவ வீரர்களும் கலந்த ஒரு அமைப்பு உருவாகியுள்ளது. ரோஹித் சர்மாவின் உடல்நிலை குறித்து தெளிவு கிடைத்த பிறகே இறுதி தொடக்க ஜோடி யார் என்பது உறுதியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய டெஸ்ட் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), யாஷஸ்வி ஜெய்ஷ்வால், கே.எல்.ராகுல் (துணைக் கேப்டன்), சாய் சுதர்ஷ், ரிஷப் பந்த், தேவ்தத் படிக்கல், நிதிஷ் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா, மனவ் சுதர், குர்னூர் பிரார், ஹர்ஷ் துபே, துரூவ் ஜோரல்.
இந்திய ஒருநாள் அணி: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயஸ் ஐயர் (துணைக் கேப்டன்), கே.எல்.ராகுல், இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, நிதிஷ் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் பிரார், ஹர்ஷ் துபே.
— BCCI (@BCCI) May 19, 2026
Presenting #TeamIndia's squads for the @IDFCFIRSTBank Test match and the -match ODI series against Afghanistan in June INDvAFG pic.twitter.com/hFiABALLld
ஷுப்மன் கில் டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணிகளுக்குக் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.
முழு உடற்தகுதி இன்னும் உறுதி செய்யப்படாததால், அவர் விளையாடுவது சந்தேகத்தில் உள்ளது.