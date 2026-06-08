/ஆப்கானிஸ்தான் தொடரில் ரோகித் - ஹர்திக் விளையாடுவார்களா? பயிற்சியாளர் முக்கிய தகவல்

ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடரில், இந்திய அணியின் மூத்த வீரர்களான ரோகித் சர்மா மற்றும் ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் விளையாடுவது குறித்த முக்கிய தகவல் ஒன்றை இந்திய அணியின் பேட்டிங் பயிற்சியாளர் ஷிட்டான்சு கோடக் பகிர்ந்துள்ளார். வரும் சனிக்கிழமை தர்மசாலாவில் இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையேயான ஒருநாள் தொடர் தொடங்க உள்ளது.
இந்த ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் ரோகித் மற்றும் ஹர்திக் ஆகியோரின் பெயர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தாலும், பிசிசிஐ மருத்துவ குழு வழங்கும் பிட்னஸ் சான்றிதழை பொறுத்தே அவர்கள் விளையாடுவது முடிவாகும். இது குறித்து பேசிய ஷிட்டான்சு கோடக், "அவர்கள் இருவருக்கும் விளையாட அனுமதி வழங்கப்பட்டுவிட்டதா என்ற இறுதித் தகவல் இன்னும் எனக்கு வரவில்லை. ஆனால் அவர்கள் அணியில் இணைவார்கள் என்று நம்புகிறேன். தற்போதைய நிலவரப்படி அவர்கள் நலமாக உள்ளனர். எனினும், பெங்களூருவில் உள்ள சிறப்பு மையத்தில் முறைப்படி உடற்தகுதி தேர்வை அவர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டும்" என்று கூறினார்.
நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் 2026 சீசனில், ரோகித் சர்மா தொடை தசை காயம் காரணமாகவும், ஹர்திக் பாண்டியா முதுகுவலி மற்றும் உடல்நலக்குறைவு காரணமாகவும் ஒரு சில போட்டிகளில் விளையாடவில்லை. ஐபிஎல் தொடர் முடியும் முன்பே அவர்கள் அணிக்கு திரும்பியிருந்தனர். ரோகித் சர்மா முழு உடற்தகுதியுடன் இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டாலும், மருத்துவ குழுவின் அதிகாரப்பூர்வ ஒப்புதலை பெற அவர்கள் பெங்களூரு செல்ல வேண்டியுள்ளது.
அடுத்த 2027 உலக கோப்பை தொடருக்கு இன்னும் ஓராண்டுக்கும் மேலாக உள்ள நிலையில், அணியில் தங்களது இடத்தை உறுதிப்படுத்தி கொள்ள இந்த ஒருநாள் தொடர் வீரர்களுக்கு மிக முக்கிய வாய்ப்பாக கருதப்படுகிறது. ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியை இந்திய அணி வெறும் 3 நாட்களிலேயே முடித்து வெற்றி பெற்றதால், ஒருநாள் தொடருக்கு முன்பாக வீரர்களுக்கு கூடுதல் 2 நாட்கள் ஓய்வு கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
சுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் (துணை கேப்டன்), கே.எல். ராகுல், இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, பிரின்ஸ் யாதவ், குர்னூர் ப்ரார் மற்றும் ஹர்ஷ் துபே.