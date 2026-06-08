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ஆப்கானிஸ்தான் தொடரில் ரோகித் - ஹர்திக் விளையாடுவார்களா? பயிற்சியாளர் முக்கிய தகவல்

Rohit Sharma, Hardik Pandya Fitness Update: ஆப்கானிஸ்தான் ஒருநாள் தொடரில் ரோகித் சர்மா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா விளையாடுவார்களா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ள நிலையில், இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர் ஷிட்டான்சு கோடக் முக்கிய தகவல் ஒன்றை தெரிவித்துள்ளார். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 08, 2026, 11:10 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:10 PM IST
ஆப்கானிஸ்தான் தொடரில் ரோகித் - ஹர்திக் விளையாடுவார்களா? பயிற்சியாளர் முக்கிய தகவல்
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R Balaji

R Balaji

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ஆப்கானிஸ்தான் தொடரில் ரோகித் - ஹர்திக் விளையாடுவார்களா? பயிற்சியாளர் முக்கிய தகவல்
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