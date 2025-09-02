English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரோகித் சர்மா 20 கிலோ எடையை குறைத்தாரா? வைரலாகும் புகைப்படம்!

Rohit Sharma loss 20 kgs Weight: ரோகித் சர்மாவின் ஃபிட்னெஸில் சந்தேகம் எழுந்துள்ள நிலையில், அவர் 20 கிலோ உடல் எடையை குறைத்ததாக கூறப்படுகிறது. 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 2, 2025, 09:12 PM IST
  • இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டன் ரோகித் சர்மா
  • இவர் 20 கிலோ உடல் எடையை குறைத்ததாக கூறப்படுகிறது

ரோகித் சர்மா 20 கிலோ எடையை குறைத்தாரா? வைரலாகும் புகைப்படம்!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நிலையான நட்சத்திரங்கள் விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா டி20 மற்றும் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஒய்வு பெற்றிருந்தாலும், ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் தொடர்ந்தும் விளையாட 2027 உலகக் கோப்பை வரைதான் இருப்பதற்கு முனைப்புடன் உள்ளனர். ஆனால், அப்போது அவர்களுக்கு 39, 40 வயதில் அவர்கள் சரியான ஃபிட்னஸ் நிலை பெறுவாரா? மற்றும் சிறந்த ஆட்டத் திறனை வெளிப்படுத்துவாரா? என்பது பெரும் சந்தேகத்துக்கு இடமாகி உள்ளது.

பிசிசிஐ திட்டங்கள் மற்றும் ராஜீவ் சுக்லாவின் தாக்கம்  

வரும் அக்டோபர் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் தொடரை தொடர்ந்து, பிசிசிஐ விராட், ரோஹித் இருவரையும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணியிலிருந்து நீக்கலாம் என்று திட்டம் வகிக்கிறது. அதே சமயம், புதிய தலைமையாக சுப்மன் கில் வழிநடத்தும் அணியை 2027 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியாக உருவாக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

எனினும், பிசிசிஐ துணைத் தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா சமீபத்தில் இதை மறுத்து, அங்கு எந்த இறுதி முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை என்று கூறியதால் இந்தத் தகவல்கள் இன்னும் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை.

ரோஹித் சர்மா உடல் நிலை - முன்னாள் பந்துவீச்சாளர்  

விராட் கோலியின் ஃபிட்னஸ் அளவில் அனைவரும் ஒரே கருத்தில் இருக்கிறார்கள். ஆனால் ரோஹித் சர்மாவின் உடல் நிலையைப் பாராட்டுவதற்கும் விமர்சிப்பதற்கும் சமமான கருத்துக்கள் உள்ளன. 2024 இலங்கை ஒருநாள் தொடரைப் பூர்த்திசெய்யும் முன் ஃபிட்னஸ் பயிற்சி எடுத்ததற்கான புகைப்படத்தை அவர் இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்திருந்தார், அதே புகைப்படம் பிசிசிஐயும் ட்விட்டரில் வெளியிட்டது. ஆனால் ரசிகர்கள், ரோஹித்தின் அந்த புகைப்படத்தில் வயிற்று பகுதியில் எடிட்டிங் செய்யப்பட்டிருப்பதாக கண்டுபிடித்து விமர்சித்தனர்.

இதனைத் தொடர்ந்து ரோஹித் சர்மா தனது உடலை ஃபிட்டாக மாற்ற மீண்டும் உழைத்து வருகிறார். சமீபத்தில் இவர் முன்னாள் பயிற்சியாளர் அபிஷேக் சர்மாவுடன் சேர்ந்து பெங்களூருவில் உள்ள NCAயில் ஃபிட்னஸ் சோதனையில் கலந்து கொண்டு தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார். தற்போது மீண்டும் முழு ஃபிட்னஸ் நிலை கிடைத்துள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் அவரை பெருமையாக பாராட்டி வருகிறார்கள். மேலும், அவர் சுமார் 20 கிலோ உடல் எடையை குறைத்ததாகவும் கூறப்பட்டு வருகிறது. 

ரசிகர்கள் எதிர்வினை மற்றும் எதிர்கால எதிர்ப்பு  

ரோஹித் சர்மா பற்றிய ஃபிட்னஸ் வீடியோ, புகைப்படங்கள் சமூக ஊடகங்களில் பரவும் போது, பிசிசிஐ மற்றும் இந்திய தேர்வுக் குழு அவர்களைத் தள்ளிவைத்துவிடும் என்ற தகவல்களுக்கு எதிரான பதிலடி எனவும் பார்க்கப்படுகிறது. அவருடைய கடுமையான உழைப்பும், பிசிசிஐ திட்டங்களுக்கு எதிரான சஞ்சலமும் சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது. இந்தியாவின் இந்த முதன்மை வீரர்கள் 2027 உலகக் கோப்பைக்கு முன் தனது கிரிக்கெட் பதவியை நீட்டிக்க கதவை திறப்போமா? இல்லையோ? என்பது ரசிகர்களிடையே பரபரப்பான கேள்வியாகும். 

