பாகிஸ்தான் அணியில் ரோகித் சர்மா? ரசிகர்கள் குழப்பம்!

வங்கதேசம் - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி நடைபெற்று வரும் நிலையில், அப்போட்டியில் பாகிஸ்தான் வீரர்களின் விவரங்களை திரையில் காட்ட முயன்ற ஒளிபரப்பாளர்கள் தவறுதலாக இந்திய அணியின் வீரர்களின் பெயர்களை காட்டியது ரசிகர்கள் இடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : May 9, 2026, 05:35 PM IST

வங்கதேசம் - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் தொடக்கத்திலேயே ஒளிபரப்பாளர்கள் செய்த பெரிய தவறு ரசிகர்களிடையே பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. டாக்காவில் உள்ள ஷேர் பங்களா தேசிய கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நேற்று (மே 08) வெள்ளிக்கிழமை போட்டி தொடங்கிய போது, பாகிஸ்தான் வீரர்களின் விவரங்களை திரையில் காட்ட முயன்ற ஒளிபரப்பாளர்கள் தவறுதலாக இந்திய அணியின் வீரர்களின் பெயர்களை வெளியிட்டனர்.

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட்டில் ரோகித் சர்மா பெயர் 

அதில், பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டனாக ரோகித் சர்மா பெயர் இடம்பெற்றிருந்தது ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. மேலும், சுப்மன் கில், திலக் வர்மா, சிவம் துபே, ஜிதேஷ் சர்மா, ரிங்கு, அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவி பிஷ்னோய், அர்ஷதீப் சிங் மற்றும் முகேஷ் குமார் ஆகியோரின் பெயர்களும் பாகிஸ்தான் அணி வீரர்களுக்கு பதிலாக திரையில் தோன்றின.

இந்த தவறான கிராபிக்ஸ் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி ரசிகர்களிடையே விவாதத்தை கிளப்பி உள்ளது. பலரும் அந்த ஸ்கிரீன் ஷாட்களை பகிர்ந்து ஒளிபரப்பாளர்களை கிண்டல் செய்து வருகின்றனர்.

பாகிஸ்தான் - வங்கதேசம் டெஸ்ட் போட்டி 

பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணி வங்கதேசம் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டி நேற்று (மே 08) தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இப்போட்டியின் முதல் இன்னிங்ஸில் வங்கதேசம் அணி சிறப்பாக விளையாடி 413 ரன்களை குவித்தது. 

நஜ்முல் ஹொசைன் ஷாந்தோ சதம்  

தொடக்கத்தில் 31 ரன்களுக்கு 2 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையில், கேப்டன் நஜ்முல் ஹொசைன் ஷாந்தோ அதிரடியான சதம் அடித்து அணியை மீட்டார். அவர் 129 பந்துகளில் 12 பவுண்டரி மற்றும் 2 சிக்சர்களுடன் தனது 9வது டெஸ்ட் சதத்தை பதிவு செய்தார். மேலும், மொமினுல் ஹக் உடன் இணைந்து மூன்றாவது விக்கெட்டுக்கு 170 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தார். இது பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக வங்கதேசம் பதிவு செய்த மிகச் சிறந்த பார்ட்னர்ஷிப்களில் ஒன்றாகும்.

போட்டிக்குப் பிறகு பேசிய மொமினுல் ஹக், “ஷான்டோவின் இன்னிங்ஸ் நான் பார்த்த சிறந்த இன்னிங்ஸ்களில் ஒன்று. கடினமான சூழலிலும் அவர் சதம் அடிக்கிறார். தற்போது அவர் தனது வாழ்க்கையின் சிறந்த பார்மில் உள்ளார்” என பாராட்டினார்.

பாகிஸ்தான் பேட்டிங் 

இதையடுத்து பாகிஸ்தான் அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸை விளையாடி வருகிறது. அந்த அணி 36.1 ஓவர்களில் 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 149 ரன்கள் குவித்துள்ளது. இமாம் உள் ஹக் 45 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அஸான் அவாய்ஸ் 72, அப்துல்லா ஃபசல் 16 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், களத்தில் நின்று விளையாடி வருகின்றனர்.  

