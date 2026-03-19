ஐபிஎல் வரலாற்றில அதிக டக்அவுட்! ரோகித் இதை மட்டும் செய்யாதீங்க - ரசிகர்களின் கோரிக்கை

Rohit Sharma : ஐபிஎல் 2026 சீசன் விரைவில் விறுவிறுப்பாக தொடங்க உள்ளது. இந்த ஆண்டும் பல உலக சாதனைகள் படைக்க பிளேயர்கள் காத்திருக்கும் நிலையில், ஹிட்மேன் ரோகித் சர்மா ஒரு மோசமான சாதனையை படைக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஏனென்றால், இன்னும் இரண்டு போட்டிகளில் டக்அவுட் ஆனால் இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே அதிக முறை டக் அவுட் ஆன வீரர் என்ற தேவையற்ற சாதனை ரோகித் வசம் வரும்.
முதலிடத்தில் மேக்ஸ்வெல்
இந்த சாதனைப் பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியாவின் மேக்ஸ்வெல் முதலிடத்தில் இருக்கிறார். ஐபிஎல் வரலாற்றில் 19 முறை அவர் டக் அவுட் ஆகியிருக்கிறார். ஆனால், 2026 ஐபிஎல் தொடரில் அவர் விளையாடவில்லை. அவர் பாகிஸ்தான் சூப்பர் லீக் தொடருக்குச் சென்றுவிட்டார். அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் இந்திய அணியின் முன்னாள் பிளேயர் தினேஷ் கார்த்திக்கும், ஹிட்மேன் ரோகித் சர்மாவும் தலா 18 முறை டக்அவுட்டாகி அடுத்தடுத்த இடத்தில் இருக்கின்றனர். இதில் தினேஷ் கார்த்திக் ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்டார். அந்தவகையில் பார்க்கும்போது ரோகித் சர்மா மட்டுமே இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாட இருக்கிறார்.
ரோகித் வசம் வருமா இந்த சாதனை?
ரோகித் மட்டும் இன்னும் ஒரு போட்டியில் டக்அவுட் ஆனால் ஐபிஎல் வரலாற்றில் அதிக டக்அவுட் ஆன பிளேயர் என்ற சாதனையை மேக்ஸ்வெல்லுடன் பகிர்ந்து கொள்வார். 2 போட்டிகளில் டக்அவுட்டானால் இந்த மோசமான சாதனைப் பட்டியலில் முதலிடத்துக்கு முன்னேறுவார். ரோகித் ரசிகர்களைப் பொறுத்தவரை இந்த சாதனையை மட்டும் படைத்துவிடாதீர்கள் என இப்போதே ரோகித்துக்கு கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.
ரோகித் சர்மா டக்அவுட் ஆக வாய்ப்பு
இருப்பினும் ரோகித் இந்த சாதனையை படைக்க அதிக வாய்ப்புகளே இருக்கின்றன. இதற்கு மூன்று முக்கிய காரணங்களை நாம் சொல்லலாம்.
1. சமீபகாலமாக ரோகித் சர்மா Fearless Cricket ஆடி வருகிறார். இதற்காக அவர் முதல் பந்திலிருந்தே சிக்ஸர் அடிக்க முயல்வதால், புதிய பந்தின் வேகம் மற்றும் ஸ்விங்கில் ரோகித் ஆட்டமிழக்கும் அபாயம் அதிகம். பவர்-பிளே ஓவர்களில் ரிஸ்க் எடுத்து ஆடுவதே இதற்குக் காரணம்.
2. 2008 முதல் தொடர்ந்து விளையாடி வரும் ரோகித், 270-க்கும் மேற்பட்ட போட்டிகளில் பங்கேற்றுள்ளார். அதிக போட்டிகளில் விளையாடும்போது இயல்பாகவே டக்-அவுட் ஆகும் எண்ணிக்கையும் உயர வாய்ப்புள்ளது.
3. கடந்த ஆண்டு 'இம்பாக்ட் பிளேயராக' விளையாடிய ரோகித், இந்த 2026 சீசனில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் அனைத்துப் போட்டிகளிலும் முழுநேர வீரராகக் களம் இறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது அவருக்கு அதிக இன்னிங்ஸ்களை வழங்கும், அதே சமயம் விக்கெட் விழும் வாய்ப்பையும் அதிகப்படுத்தும்.
லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
தற்போது ரோகித் சர்மா 18 டக்-அவுட்களுடன் இரண்டாம் இடத்தில் உள்ளார். அவர் இன்னும் ஒரு முறை பூஜ்ஜியத்தில் அவுட்டானால் மேக்ஸ்வெல்லின் (19) சாதனையைச் சமன் செய்வார். இரண்டு முறை அவுட்டானால், ஐபிஎல் வரலாற்றில் 20 முறை டக்-அவுட்டான முதல் வீரர் என்ற சாதனையைப் படைப்பார் இருப்பினும், இந்தச் சாதனை ஒரு வீரரின் திறமையைக் குறைத்து விடாது. அதிக டக் அவுட் ஆனவர்கள் பட்டியலில் சச்சின் டெண்டுல்கர் போன்ற ஜாம்பவான்களும் இடம் பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் படிக்க | 2 பந்துகளில் ஹாட்ரிக் எடுத்த பவுலர்! ஐபிஎல் வரலாற்றின் விசித்திரமான சாதனை
மேலும் படிக்க: Gautam Gambhir: கம்பீரால் எந்த ஐபிஎல் அணியிலும் சேர முடியாது! இதுதான் காரணம்!
மேலும் படிக்க: ஐபிஎல் 2026.. பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி பிளேயிங் 11! இடம் பெற வாய்ப்புள்ள 4 வெளிநாடு வீரர்கள்
