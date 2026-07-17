/ரோஹித் சர்மா ஓய்வு... லார்ட்ஸ் போட்டி தான் கடைசி; கம்பீர் - அகர்கர் எடுத்த திடீர் முடிவு

Rohit Sharma Retirement : இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஓடிஐ தொடர் 1-1 என சமநிலையில் உள்ளது. வரும் ஜூலை 19ஆம் தேதி லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கும் மூன்றாவது ஓடிஐ போட்டிதான் தொடரின் வெற்றியாளரை தீர்மானிக்கும் போட்டியாக அமைந்திருக்கிறது.
ஆனால் அதை விட முக்கியமானது என்னவென்றால், லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடந்த 3வது ஓடிஐ போட்டிதான் ஹிட்மேன் ரோஹித் சர்மாவுக்கு கடைசி சர்வதேச போட்டி என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
- Lord’s could be Rohit’s final ODI as the selectors have conveyed him he’s not part of the 2027 World Cup plans. (Express Sports). pic.twitter.com/7Mg7Cki2TV— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) July 16, 2026
இங்கிலாந்து தொடருக்கு பின் அவரை அணியில் தேர்வு செய்யப்போவதில்லை என இந்திய சீனியர் ஆடவர் அணியின் தேர்வுக்குழு முடிவெடுத்துவிட்டதாகவும், இந்த தகவலை அவர்கள் ரோஹித் சர்மாவுக்கு தெரிவித்துவிட்டதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2027 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு ரோஹித் சர்மாவை தேர்வு செய்யப்போவதில்லை என தேர்வுக்குழுவினர் முடிவெடுத்திருப்பதாகவும்; இதை ரோஹித்திடமும் அவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் என தெரியவந்துள்ளது.
தேர்வுக்குழுவினரும், தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரும் கடந்த வாரமே இதுகுறித்து ரோஹித் சர்மாவிடம் பேசிவிட்டதாகவும், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் போன்ற இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க முடிவெடுத்துள்ளதாக அவர்கள் ரோஹித்திடம் தெரிவித்ததாகவும் தெரிகிறது.
ஆனால், ரோஹித் சர்மாவுக்கு இதில் திருப்தியில்லை எனவும் தெரிகிறது. இதுகுறித்து பிசிசிஐயின் சிலரிடம் ரோஹித் சர்மா பேசியிருப்பதாகவும் தெரிகிறது. இருப்பினும் பிசிசிஐ இதில் ஏற்கெனவே ஒரு முடிவை எடுத்துவிட்டதாகவே தெரிகிறது.
ரோஹித் சர்மா கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதும் டி20ஐ போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். தொடர்ந்து கடந்த 2025ஆம் ஆண்டு மே 7ஆம் தேதி திடீரென டெஸ்டில் இருந்து ஓய்வுபெற்றதாக இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் அறிவித்தார். டி20ஐ மற்றும் டெஸ்டில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவிட்ட ரோஹித் சர்மாவுக்கு ஓடிஐயில் இருந்து விலக்கிவைக்கப்பட்டால், அதுதான் அவரது கடைசி போட்டியாக இருக்கும்.
ஓடிஐ போட்டிகளில் ரோஹித் சர்மாவை கடந்தாண்டு கேப்டன்ஸியில் இருந்து பிசிசிஐ திடீரென நீக்கியது. அவருக்கு பதில் சுப்மான் கில் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டார். இதன்மூலம், பிசிசிஐ இளம் வீரர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்க முடிவெடுத்திருக்கிறது என்பதை புரிந்துகொள்ளலாம்.
ரோஹித் சர்மாவின் கேப்டன்ஸியில் இந்திய அணி 2023 ஓடிஐ உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியிலும், 2023 உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப்போட்டியிலும் தகுதிபெற்றது. அதேநேரத்தில் 2024 டி20 உலகக் கோப்பை மற்றும் 2025 ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடர்களையும் இந்திய அணி ரோஹித் சர்மாவின் தலைமையில் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரோஹித் சர்மா, தற்போது நடைபெற்று வரும் ஓடிஐ தொடரில் இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக முதல் போட்டியில் 11(21) ரன்களையும், 2வது போட்டியில் 26(47)ரன்களையும் அடித்திருந்தார். ரோஹித் சர்மா 287 ஓடிஐ போட்டிகளில் 11,757 ரன்களை அடித்துள்ளார். 33 சதம் மற்றும் 62 அரைசதங்களை ரோஹித் சர்மா அடித்துள்ளார்.