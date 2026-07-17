Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /ரோஹித் சர்மா ஓய்வு... லார்ட்ஸ் போட்டி தான் கடைசி; கம்பீர் - அகர்கர் எடுத்த திடீர் முடிவு

ரோஹித் சர்மா ஓய்வு... லார்ட்ஸ் போட்டி தான் கடைசி; கம்பீர் - அகர்கர் எடுத்த திடீர் முடிவு

Rohit Sharma Retirement : டி20ஐ, டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஏற்கெனவே ஓய்வுபெற்றுவிட்ட ரோஹித் சர்மாவுக்கு, ஜூலை 19ஆம் தேதி லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் 3வது ஓடிஐ போட்டிதான் கடைசி சர்வதேச போட்டி என தகவல்கள் கூறப்படுகிறது. ரோஹித் சர்மா அந்த போட்டியுடன் ஓய்வை அறிவிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 17, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:33 AM IST
ரோஹித் சர்மா ஓய்வு... லார்ட்ஸ் போட்டி தான் கடைசி; கம்பீர் - அகர்கர் எடுத்த திடீர் முடிவு
Image Credit: Rohit Sharma Retirement | Image Source: X/@BCCISource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ரோஹித் சர்மா ஓய்வு... லார்ட்ஸ் போட்டி தான் கடைசி; கம்பீர் - அகர்கர் எடுத்த முடிவு
Rohit Sharma45 min ago
2
NEETJul 16
3
ThirumavalavanJul 16
4
Aadi MonthJul 16
5
Mercury transitJul 16