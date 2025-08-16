English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ரோகித் சர்மாவை ஓடவிடுங்கள்.. அப்போதுதான்.. யுவராஜ் சிங் தந்தை!

Rohit Sharma Retirement: இந்திய ஒருநாள் அணியின் கேப்டனாக இருக்கும் ரோகித் சர்மாவின் எதிர்காலம் குறித்து பரவலாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், யுவராஜ் சிங் தந்தை யோக்ராஜ் சிங் ஆதரவாக பேசி இருக்கிறார்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 16, 2025, 05:47 PM IST

Trending Photos

Coolie Collection Day 1: கூலி படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா?
camera icon7
Coolie
Coolie Collection Day 1: கூலி படத்தின் முதல் நாள் வசூல்! எத்தனை கோடி தெரியுமா?
DA Hike: மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு தெரியுமா?
camera icon10
DA hike
DA Hike: மீண்டும் அதிகரிக்கும் அகவிலைப்படி, ஊதிய உயர்வு எவ்வளவு தெரியுமா?
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
camera icon13
Weekly Horoscope
ஆவணி முதல் வார ராசிபலன்: ஆடி போய் ஆவணி வந்தால் டாப்பாய் இருக்கப்போகும் ராசிகள் இவைதான்
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 16 சனிக்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்..!!
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஆகஸ்டு 16 சனிக்கிழமை - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்..!!
ரோகித் சர்மாவை ஓடவிடுங்கள்.. அப்போதுதான்.. யுவராஜ் சிங் தந்தை!

Rohit Sharma: அதிரடி தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரோகித் சர்மா சமீபத்தில் டி20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்தார். இன்னும் ஒருநாள் போட்டிகளில் இருந்து மட்டும் அவர் ஓய்வை அறிவிக்கவில்லை. 37 வயது ஆகும் ரோகித் சர்மாவின் உடற்தகுதி மீது பலரும் விமர்சனம் செய்து வருகின்றனர். அவர் ஒருநாள் போட்டியில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவிக்க வேண்டும். விரைவில் அது குறித்து அறிவிப்பை அவர் வெளியிடுவார் என கூறி வருகின்றனர். 

இந்த நிலையில், கிரிக்கெட் குறித்து தெரியாதவர்களே ரோகித் சர்மாவை விமர்சிக்கின்றனர் என பதிலடி கொடுத்துள்ளார். யுவராஜ் சிங்கின் தந்தை யோக்ராஜ் சிங், 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபியின் இறுதி போட்டியில் ரோகித் சர்மா 83 ரன்கள் அடித்து ஆட்டநாயகன் விருதை பெற்றதை சுட்டிக்காட்டி பேசினார். அந்த ஒரு இன்னிங்ஸ் போதுமானது. ரோகித் சர்மாவின் தரம் என் என்பது தெரிவதற்கு. அவரது அந்த ஆட்டம், அவரால் 45 வயது வரை விளையாட முடியும் என்பதை நிரூபித்தது. 

ரோகித் சர்மா தொடர்ந்து விளையாட பிசிசிஐ உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். ரோகித் சர்மாவை தினமும் 10 கிலோமீட்டர் ஓட வையுங்கள். அவர் இன்னும் 5 ஆண்டுகள் இந்தியாவுக்காக விளையாட வேண்டும். ரோகித் சர்மா போன்ற வீரர்கள் வைரங்கள். அவர்களை எளிதில் அணியில் இருந்து தூக்கி வீசி விடக்கூடாது. நான் கோட்ச்சாக இருந்தால், ஒதே வீரர்களை வைத்து சிறப்பான ஒரு அணியை உருவாக்குவேன் என கூறி உள்ளார். மேலும், ரோகித் சர்மா அவரது ஃபார்மை தக்க வைத்துக்கொள்ள உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாட வேண்டும். தொடர்ந்து விளையாடுவதன் மூலம் உடலையும் கட்டுக்கோப்பாக வைத்துக்கொள்ள முடியும் என்றும் கூறினார். 

ரோகித் சர்மாவின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கை இறுதி கட்டத்தை எட்டிவிட்டதாக பலரும் விமர்சித்து வரும் நிலையில், யுவராஜ் சிங்கின் தந்தை யோக்ராஜ் சிங் ரோகித் சர்மாவுக்கு ஆதரவு கரம் நீட்டி உள்ளார். அதே சமயம், ரோகித் சர்மா இன்னும் 5 ஆண்டுகள் விளையாட வேண்டும் என  அவர் கூயதை ரசிகர்கள் பலரும் கிண்டல் செய்து வருகின்றனர். 

மேலும் படிக்க: ரிஷப் பண்ட் எப்படி இருக்காரு? ஆசிய கோப்பையில் விளையாடுவாரா? அவரே போட்ட பதிவு!

மேலும் படிக்க: ஹர்பஜன் சிங் அறைந்த சம்பவம்.. பேச மறுத்த மகள்.. ஸ்ரீசாந்த் விளக்கம்!

மேலும் படிக்க: குறுக்கு வழியில் பிரெவிஸை எடுத்தோமா? அஸ்வினால் வந்த பிரச்னை - CSK சொல்வது என்ன?

 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Rohit SharmaYograj SinghTeam IndiaBCCIRohit Sharma Fitness

Trending News