திடீரென மருத்துவமனைக்கு சென்ற ரோகித் சர்மா.. என்ன ஆச்சு?

இந்திய அணியின் அதிரடி தொடக்க வீரரும் ஒருநாள் அணியின் கேப்டனுமான ரோகித் சர்மா நேற்று நள்ளிரவு (செப்டம்பர் 08) மும்பையில் இருக்கும் ஒரு மருத்துவமனைக்கு சென்று திரும்பி உள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வரும் நிலையில், ரசிகர்கள் அவருக்கு என்ன ஆகிவிட்டது என கவலைபட்டு வருகின்றனர்.
ரோகித் சர்மா மருத்துவமனைக்கு வழக்கமான பரிசோதனைக்காக சென்றிருக்கலாம் அல்லது ஏதேனும் அவசர மருத்துவ தேவை இருந்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது. ஆனால் தெளிவான விவரங்கள் ஏதும் இல்லை. அவர் மருத்துவமனைக்கு சென்றது தொடர்பாக இதுவரையில் எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. பிசிசிஐ தரப்பில் இருந்தோ அல்லது ரோகித் சர்மா தரப்பில் இருந்தோ அறிக்கை ஏதும் வெளியிடப்படவில்லை.
கடந்த சில காலமாகவே ரோகித் சர்மாவின் உடற்தகுதி குறித்து பல்வேறு கேள்வி எழும்பி வருகின்றன. சமீபத்தில் அவர் டெஸ்ட் தொடரில் இருந்து கூட ஓய்வை அறிவித்தார். கடந்த ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற கையோடு டி20 கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்ததால், தற்போது ஆசிய கோப்பை தொடரில் அவர் பங்கேற்கவில்லை. இந்திய அணி சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையில் களமிறங்குகிறது.
ரோகித் சர்மா இன்னும் ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இருந்து மட்டும் ஓய்வை அறிவிக்கவில்லை. அவர் 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரை வரை விளையாட விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 38 வயதாகும் ரோகித் சர்மா 2027ல் 40 வயதை நெருங்கி விடுவார் என்பதால், பிசிசிஐ அவரை அத்தொடரில் களமிறக்குமா? என்பது சந்தேகமே. முன்னாள் வீரர்கள் சில ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக விளையாடும் ஒருநாள் தொடரே அவரின் கடைசி ஒருநாள் தொடராக இருக்கும், அவர் அதன்பின் ஓய்வை அறிவித்துவிடுவார் அல்லது அவருக்கு வாய்ப்புகள் மறுக்கப்படலாம் என கூறி வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், அவர் மருத்துவமனைக்கு திடீரென சென்றிருப்பது பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பி உள்ளது. சமூக வலைத்தளங்களில் ரசிகர்கள், Get Well Soon Rohit போன்ற ஹேஷ்டேக்குகளை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். வரும் அக்டோபர் மாதம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியில் ரோகித் சர்மா விளையாட இருக்கிறார். அதற்கு முன்பான ஒரு உடற்தகுதி பரிசோதனையாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்பட்டு வருகிறது.
ரோகித் சர்மா 2007ஆம் ஆண்டு முதல் இந்திய அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். இதுவரையில் அவர் 67 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 4301 ரன்களும் 159 டி20 போட்டிகளில் 4231 ரன்களும் 273 ஒருநாள் போட்டிகளில் 11168 ரன்களையும் அவர் அடித்திருக்கிறார். சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அவர் மொத்தமாக 49 சதங்களையும் 108 அரைசதங்களை விளாசி இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
