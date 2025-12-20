மும்பை அணியிலிருந்து சூர்யகுமார் யாதவ் நீக்கம்.. ரோகித் சர்மா 2 போட்டிகளில் மட்டும்தான் - முழு விவரம்!

Vijay Hazare Trophy 2025-26: 50 ஓவர் கிரிக்கெட்டாக நடைபெற இருக்கும் விஜய் ஹஸாரே டிராபி தொடர் வரும் டிசம்பர் 24 முதல் ஜனவரி 08ஆம் தேதி வரை பெங்களூரு,அகமதாபாத், ராஜ்கோட், ஜெய்ப்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. ஜனவரி 12 முதல் 18ஆம் தேதி வரை நாக் அவுட் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. இந்த நிலையில், இத்தொடருக்கான மும்பை அணி அறிவிக்கப்பட்டது. அதில் முன்னணி வீரர்களான ரோகித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோரின் பெயர் இடம் பெறவில்லை.
Rohit Sharma. Suryakumar Yadav: முன்னணி வீரர்கள் இல்லை
இந்த ஆண்டு விஜய் ஹஸாரே டிராபியில் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட வீரர் ரோகித் சர்மா. ஏனெனில் அவர் தன்னை நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடருக்கு இந்த விஜய் ஹஸாரே தொடர் பெருதவியாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் ரோகித் சர்மா, சிவம் துபே, சூர்யகுமார் யாதவ், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் அஜிங்க்யா ரஹானே ஆகியோர் சிக்கிம் மற்றும் உத்தரகண்ட் எதிராக நடக்கும் முதல் இரண்டு போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார்கள் என தலைமை தேர்வாளர் சஞ்சய் பாட்டீல் உறுதிபடுத்தி உள்ளார்.
Vijay Hazare Trophy 2025-26: என்ன காரணம்?
இது தொடர்பாக அவர் பேசுகையில், இந்த இந்திய வீரர்கள் எப்போது தயாராக இருக்கிறார்களோ அப்போது மும்பை அணியில் சேர்க்கப்படுவார்கள். கிடைக்கப்பெறாதவர்களை அணியில் சேர்ப்பது என்பது இளம் வீரர்களின் வாய்ப்பை பறிப்பது போன்றது. ஜெய்ஸ்வாலை பொறுத்தவரையில், அவர் வயிற்று பிரச்சனையால் அவதிபட்டு வருகிறார். அதற்காக சிகிச்சை மேற்கொண்டு வருகிறார். அவர் குணமடைந்தவுடன் மருத்துவக் குழுவின் அனுமதி பெற்றவுடன் அவர் மும்பை அணியில் சேர்க்கப்படுவார்.
Ajinkya Rahane: முதல் 2 போட்டிகளுக்கு பின் அஜிங்க்யா ரஹானே
அஜிங்க்யா ரஹானேவை பொறுத்தவரையில், அவர் தொடை தசை பிரச்சனை காரணமாக அணியில் இல்லை. அவர் குணமடைந்ததும் முதல் இரண்டு போட்டிகளுக்கு பின்னர் மும்பை அணியில் சேர்க்கப்படுவார் என்றார்.
Syed Mushtaq Ali Trophy: அரையிறுதிக்கு முன்னேறாவிட்டாலும் மகிழ்ச்சியே
தொடர்ந்து பேசிய அவர், சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபியில் அரையிறுதிக்குக்கூட முன்னேற முடியாவிட்டாலும் திருப்தியே. 10 போட்டிகளில் 8ல் வென்றோம். நல்ல கிரிக்கெட் ஆடி இருக்கிறோம். சர்பராஸ் கான் உட்பட அனைவரும் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். நிகர ரன் ரேட் விதிதான் எங்களை பாதித்தது என கூறினார்.
Mumbai Sqad For Vijay Hazare Trophy: விஜய் ஹசாரே தொடருக்கான மும்பை அணி
ரோஹித் ஷர்மா (இரண்டு போட்டிகள்), ஷர்துல் தாக்கூர் (கேப்டன்), ஹர்திக் தாமோர் (விக்கெட் கீப்பர்), இஷான் முல்சந்தனி, ஷம்ஸ் முலானி, முஷீர் கான், தனுஷ் கோட்டியன், ஆங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, துஷார் தேஷ்பாண்டே, சர்ஃபராஸ் கான், ஓன்கர் தர்மாலே, சித்தேஷ் ராஜ் லாடு பாட்டீல், ஆகாஷ் ஆனந்த் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யனாஷ் ஷெட்ஜ்.
அறிவிப்பின்படி, ரோகித் சர்மா முதல் இரண்டு போட்டியில் மட்டும் விளையாடுவார் என தெரிகிறது. நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் இருப்பதால், அவர் விஜய் ஹசாரே தொடர் முழுவதும் விளையாட மாட்டார்.
