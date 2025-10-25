English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ஆட்டம் காட்டிய ரோஹித்... முடித்து வைத்த விராட் கோலி - இந்தியாவுக்கு ஆறுதல் வெற்றி

ஆட்டம் காட்டிய ரோஹித்... முடித்து வைத்த விராட் கோலி - இந்தியாவுக்கு ஆறுதல் வெற்றி

IND vs AUS: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3வது ஒருநாள் போட்டியில் 69 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம், இந்தியா வைட்வாஷை தவிர்த்துள்ளது.   

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 25, 2025, 03:58 PM IST

India vs Australia, Rohit Sharma - Virat Kohli: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3வது ஒருநாள் போட்டியில் 69 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம், இந்தியா வைட்வாஷை தவிர்த்துள்ளது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Rohit SharmaVirat KohliTeam IndiaIND Vs AusIND vs AUS ODI

