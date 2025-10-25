ஆட்டம் காட்டிய ரோஹித்... முடித்து வைத்த விராட் கோலி - இந்தியாவுக்கு ஆறுதல் வெற்றி

India vs Australia, Rohit Sharma - Virat Kohli: ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான 3வது ஒருநாள் போட்டியில் 69 பந்துகளை மிச்சம் வைத்து 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது. இதன்மூலம், இந்தியா வைட்வாஷை தவிர்த்துள்ளது.
-wicket victory in Sydney!
Up https://t.co/omEdJjQOBf#AUSvIND | #3rdODI pic.twitter.com/uK7BJJeAUT
— BCCI (@BCCI) October 25, 2025
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ