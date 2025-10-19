ரோஹித் சர்மா விரைவில் ஓய்வு பெற மாட்டார்... அவர் சொன்ன வார்த்தை - Viral Video!

Rohit Sharma: இந்திய அணி கடந்த மார்ச் மாதத்திற்கு பிறகு, தற்போதுதான் ஓடிஐ போட்டிக்கு திரும்பி உள்ளது. கடைசியாக, கடந்த மார்ச் மாதம் சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி ஓடிஐ போட்டியில் விளையாடியிருந்தது.
Rohit Sharma: 2023 உலகக் கோப்பை மறக்காத ரோஹித்...
அப்போது ரோஹித் சர்மா தலைமையில் இந்திய அணி சாம்பியன்ஸ் டிராபியை வென்றிருந்தது. தற்போது இந்திய அணி சுப்மான் கில் கைகளுக்கு மாறியுள்ளது. அவர் தலைமையில் இந்திய அணி முதல் ஓடிஐ போட்டியில் விளையாட இருக்கிறது. ரோஹித் சர்மா கேப்டன்ஸியில் இருந்து விடுவிக்கப்பட்டதற்கு பின் அவர் விளையாடும் முதல் போட்டி இதுதான்.
டி20ஐ மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வுபெற்ற பிறகு, ரோஹித் சர்மாவால் ஓடிஐ போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாட முடியும். ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2024, ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபி 2025 என அடுத்தடுத்து இரண்டு ஐசிசி கோப்பைகளை ரோஹித் சர்மா வென்றாலும் அவர் ஐசிசி உலகக் கோப்பை 2023 இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்ததை மறந்திருக்கவே மாட்டார்.
Rohit Sharma: ரோஹித துரத்தும் ஐசிசி உலகக் கோப்பை...
காரணம் அவர் இதுவரை வெல்லாத ஐசிசி கோப்பை என்றால் அது ஐசிசி உலகக் கோப்பை மட்டும்தான். இதற்கு முன் 2007 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை, 2013 ஐசிசி உலகக் கோப்பை என இரண்டு கோப்பைகளை வென்றிருந்தார். 2011 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு ரோஹித் சர்மா தேர்வு செய்யப்படவில்லை. 2015 மற்றும் 2019 தொடர்களில் அரையிறுதியோடும் இந்திய அணி வெளியேறியதால் ரோஹித் சர்மாவின் ஐசிசி உலகக் கோப்பை கனவு இதுவரை நிறைவேறவில்லை.
இதனால், ரோஹித் சர்மா வரும் 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை வரை விளையாடவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இப்போது அவர் ஓரளவு உடல் எடை குறைந்து ஃபிட்டாக இருக்கிறார். தற்போது அவருக்கு வயது 38, 2027இல் 40 வயதாகும். எனவே அவர் 2027 வரை விளையாடுவாரா இல்லையா என்ற கேள்வி அனைவரிடத்திலும் இருந்து வருகிறது. அப்படியிருக்க, ரோஹித் சர்மாவே 2027 உலகக் கோப்பையை விளையாட வேண்டும் என சொல்லியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Rohit Sharma: வைரலாகி வரும் ரோஹித் சர்மா வீடியோ
Make-A-Wish Foundation என்ற அறக்கட்டளை ஒருங்கிணைத்த, சிறுவர்கள் உடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில்தான் இதை ரோஹித் சர்மா வெளிப்படுத்தியுள்ளார். கலந்துரையாடலில் சிறுவன் கேட்ட கேள்விக்கு பதிலளித்த ரோஹித் சர்மா தனது ஆசையை தெரிவித்தார். இந்த கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி கடந்த செப்டம்பரில் மும்பையில் வைத்து நடத்தப்பட்டது. அப்போது எடுக்கப்பட்ட வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. அந்த சிறுவனின் கேள்வியும், ரோஹித்தின் பதிலும் பின்வருமாறு:
சிறுவன்: அடுத்து எப்போது ஓடிஐ உலகக் கோப்பை வருகிறது?
ரோஹித்: 2027
சிறுவன்: அதில் நீங்கள் விளையாடுவீர்களா?
ரோஹித்: ஆமாம், நான் விளையாடுவேன்.
Rohit Sharma: ரோஹித் விரைவில் ஓய்வு பெற மாட்டார்
ரோஹித் சர்மா எவ்வித தயக்கமும் இன்றி நேரடியாக சிறுவனிடம் 2027 உலகக் கோப்பையில் விளையாட வேண்டும் என கூறியது ரசிகர்களை மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளது. மேலும், 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை வெல்ல வேண்டும் என்ற வெறி ரோஹித் சர்மாவுக்கு நிச்சயம் இருக்கிறது என்பது உறுதியாகி உள்ளது. எனவே, அவர் ஆஸ்திரேலியா, தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து தொடருக்கு பின்னரோ அல்லது ஐபிஎல் தொடருக்கு பிறகோ ஓய்வை அறிவிப்பார் என்ற வெளியான தகவல்கள் பொய்யாகிறது.
