ரோகித் சர்மாவுக்கு மும்பை அணி வைக்கும் அடுத்த செக்! ஐபிஎல் ஓய்வு விரைவில்

Rohit Sharma : இந்தியன் பிரீமியர் லீக் (IPL) 2026 சீசனுக்கான மினி ஏலத்திற்கு (Mini-Auction) இன்னும் ஒரு மாதம் கூட இல்லை. இந்த நிலையில், ஐந்து முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI) அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்தில் (SRH) இருக்கும் நட்சத்திர விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேனான இஷான் கிஷனை மீண்டும் அணிக்குக் கொண்டு வரத் தீவிரமாக முயற்சித்து வருவதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. தற்போது 38 வயதை நெருங்கும் ரோஹித் ஷர்மாவின் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் வாழ்க்கை இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்குவதால், நீண்ட காலத் திட்டங்களுக்காக இஷான் கிஷனை MI அணி குறிவைப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஏலத்திற்கான முக்கிய தேதிகள்
ஐபிஎல் அணிகள், அடுத்த சீசனுக்காகத் தாங்கள் தக்கவைத்துக்கொள்ளும் (Retained) வீரர்களின் பட்டியலை அறிவிக்க இன்னும் ஒரு மாதமே அவகாசம் உள்ளது. வீரர்களைத் தக்கவைப்பதற்கான கடைசித் தேதி நவம்பர் 15 ஆகும். ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் டிசம்பர் 13 முதல் 15 ஆகிய தேதிகளில் ஏதேனும் ஒரு நாளில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளது. அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்னும் வரவில்லை. ஏலம் இந்த ஆண்டு இந்தியாவிலேயே நடைபெறலாம் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இஷான் கிஷன் மீது MI தீவிரம் காட்டுவது ஏன்?
ரோஹித் ஷர்மாவுக்குப் பிறகு அணியின் எதிர்காலத்தைப் பலப்படுத்தவும், ஒரு திறமையான விக்கெட் கீப்பர்-பேட்டரை உருவாக்கவும் மும்பை இந்தியன்ஸ் திட்டமிடுகிறது. கடந்த சீசனில், தென்னாப்பிரிக்காவின் ரியான் ரிக்கெல்டன் (Ryan Rickelton) விக்கெட் கீப்பராகவும், தொடக்க ஆட்டக்காரராகவும் MI-க்காக சிறப்பாக விளையாடினாலும், அவர் வெளிநாட்டு வீரர் (Overseas Player). இஷான் கிஷன் ஒரு இந்திய வீரர் என்பதால், அணியின் பிளேயிங் XI-ல் இருக்கும் நான்கு வெளிநாட்டு வீரர்களைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் கூடுதல் நெகிழ்வுத்தன்மை (flexibility) கிடைக்கும்.
இஷான் கிஷன் இதற்கு முன் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காகவே நீண்ட காலம் விளையாடியுள்ளார். MI-யின் கட்டமைப்பையும், அணியின் கலாச்சாரத்தையும் அவர் நன்கு அறிவார். MI மட்டுமல்லாமல், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR) போன்ற அணிகளும் இஷான் கிஷனை வாங்க அல்லது டிரேடிங் மூலம் பெற ஆர்வம் காட்டி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது. இப்போதைக்கு, மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இந்தப் பந்தயத்தில் முன்னணியில் இருப்பதாகத் தெரிகிறது.
இஷான் கிஷன் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியால் ரூ. 11.25 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார். அவரைத் திரும்பப் பெற MI அணி, பணப் பரிமாற்றம் (All-cash deal) அல்லது வீரர்களைப் பரிமாற்றம் (Trade) செய்யும் வழிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
பிற அணிகளின் நிலை
நடப்பு சாம்பியன்: கடந்த ஐபிஎல் சீசனை வென்று, தனது முதல் கோப்பையைத் தட்டிச் சென்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணியின் கேப்டனாக ரஜத் படிதார் (Rajat Patidar) தொடர்ந்து நீடிப்பார்.
சிஎஸ்கே, ஆர்ஆர்: கடந்த சீசனில் முறையே கடைசி மற்றும் அதற்கு முந்தைய இடத்தில் முடித்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் (CSK) மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (RR) அணிகளுக்கு இந்த மினி ஏலம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. இந்த அணிகள் பெரிய அளவில் வீரர்களை விடுவித்து (Release செய்து) அணியை மறுசீரமைக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளன.
வீரர்களைத் தக்கவைப்பதற்கான கடைசி நாள் (நவம்பர் 15) நெருங்கி வருவதால், அனைத்து அணி நிர்வாகங்களும் தங்களின் அடுத்த முக்கிய நகர்வு குறித்துத் தீவிர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டுள்ளன. நட்சத்திர வீரர்கள் பலர் ஏலத்துக்கு வர வாய்ப்புள்ளதால், ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் மிகவும் பரபரப்பானதாக இருக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
