RCB முக்கிய வீரர் விலகல்.. ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பலம், பலவீனம் என்னென்ன?

Royal Challengers Bengaluru (RCB) Strengths And Weaknesses: 2026 ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இந்த நிலையில், ரஜத் பட்டிதார் தலைமையில் களமிறங்க இருக்கும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பலம் மற்றும் பலவீனம் என்னென்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 18, 2026, 05:49 PM IST
Royal Challengers Bengaluru Latest News: ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் 2026 ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இத்தொடரின் முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணையை ஐபிஎல் நிர்வாகம் சமீபத்தில் வெளியிட்டது. இதற்காக அனைத்து அணி வீரர்களும் தங்களது முகாமில் தீவிரமாக பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். தொடரின் முதல் போட்டியில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (Royal Challengers Bengaluru) அணியும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் (Sunrisers Hyderabad) அணியும் மோதுகின்றன. 

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு 

இந்த நிலையில், ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பலம் மற்றும் பலவீனம் என்னென்ன என்பது குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரை கடைசி வரை ஆதிக்கம் செலுத்தி கோப்பையை கைப்பற்றியது. கிட்டத்தட்ட அந்த அணியின் 18 ஆண்டுகால கனவு நிறைவேறியது. அத்தொடரின் வெற்றியை கொண்டாடி தீர்த்தனர். இந்த சூழலில், அதே உத்வேகத்துடன் நடப்பு சாம்பியனாக 2026 ஐபிஎல் தொடரில் நுழைகிறது. இம்முறையும் ஐபிஎல் கோப்பையை வென்று தனது வரலாற்றில் மற்றொரு சாதனையை பொறிக்க காத்திருக்கின்றனர். 

அதற்கு ஏற்றவாறும் கடந்த டிசம்பர் மாதம் நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் சில வீரர்களை வாங்கி அணியை பலப்படுத்தி உள்ளது. இருப்பினும் அணியில் சில ஓட்டைகள் இருப்பதாக தெரிகிறது. அதனை மீறி கடந்த முறை போல ஐபிஎல் கோப்பையை கைப்பற்றுமா என்று பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். 

ஆர்சிபி அணியின் பலம்

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பலமே (Virat Kohli) விராட் கோலிதான். அவரால் அந்த அணியின் ரன்களை ஒற்றை ஆளாக உயர்த்த முடியும். குறிப்பாக சேஸிங்கில் அவரது பங்கு பெரியதாக இருந்திருக்கிறது. அது இந்திய அணியாக இருந்தாலும் சரி ஐபிஎல்லிலும் சரி. அவரை தவிர்த்து ஃபில் சால்ட், ரஜத் பட்டிதார், தேவ்தத் படிக்கல் ஆகியோர் உள்ளனர். ஹிட்டர்களாக டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட் ஆகியோர் உள்ளனர். பேட்டிங்கில் இவர்களை தவிர்த்து மினி ஏலத்தில் அணிக்கு பலம் சேர்க்கும் விதமாக ஜேகப் பெத்தேல், வெங்கடேஷ் ஐயர் ஆகியோரை வாங்கி இருக்கின்றனர். ஜேகப் பெத்தேலை அணி நிர்வாகம் பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வர முயற்சிக்கும் என தெரிகிறது. காரணம், ஜேகப் பெத்தேல், டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்தியாவுக்கு எதிராக சிறப்பாக விளையாடியது. 

பந்து வீச்சில், புவனேஷ்வர் குமார், யாஷ் தயால் ஆகியோர் உள்ளனர். கடந்த முறை ஆர்சிபி அணி கோப்பையை கைப்பற்ற இவர்களின் பந்து வீச்சு மிகவும் முக்கியமானது. சுழற்பந்து வீச்சில், க்ருனால் பாண்டியா, சுயாஷ் சர்மா ஆகியோர் உள்ளனர். இவர்கள் அணிக்கு வெற்றியை பெற்றுத் தர கூடியவர்களாக உள்ளனர். 

ஆர்சிபி அணியின் பலவீனம்

ஆர்சிபி அணிக்கு முதல் அடியாக அணியின் முன்னனி பந்து வீச்சாளர் ஜோஸ் ஹெசில்வுட் (Josh Hazlewood) இல்லாததுதான். அவர் இந்த ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவது சந்தேகமாகி உள்ளது. இது ஆர்சிபி அணிக்கு பெரிய பிண்ணடைவாக அமைந்துள்ளது. 

சுழற்பந்து வீச்சில் முந்தைய சுழற்சிகளில் முக்கிய சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, மிடில் ஓவர்களைத் திறம்படக் கட்டுப்படுத்த அணியிடம் ஒரு உயர்தர சுழற்பந்து வீச்சுத் தேர்வு இல்லை. 

மேலும், நல்ல பலமான டாப் ஆர்டர் பேட்டர்கள் அணியில் இருக்கும்பட்சத்திலும், பெரும்பாலான நேரங்களில் அணியை தாங்கி பிடிக்க விராட் கோலியையே நம்பி இருக்கிறது. இது அணியின் முக்கிய பலவீனம் ஆகும். 

ஜோஸ் ஹெசில்வுட்டுக்கு பதிலாக யார்? 

2026 ஐபிஎல் தொடரில் ஆர்சிபி அணியின் முன்னனி வேகப்பந்து வீச்சாளரான ஜோஸ் ஹெசில்வுட் விளையாட மாட்டார் என தெரிகிறது. காயம் காரணமாக இத்தொடரில் இருந்து விலகுவார் என கூறப்படுகிறது. அவர் இல்லாத இடத்தில் ஆர்சிபி அணி நிர்வாகம் ஜேக்கப் டஃபியை கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

நியூசிலாந்து நாட்டை சேர்ந்த ஜேக்கப் டஃபி தற்போது அந்நாட்டி அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளராக வளர்ந்து வருகிறார். இவர் 48 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 62 விக்கெட்களை கைப்பற்றி அசத்தி இருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான ராயல் சேலஞ்சர் பெங்களூரு அணி 

விராட் கோலி, பில் சால்ட், தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார் (கேப்டன்), டிம் டேவிட், க்ருனால் பாண்டியா, ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், ஜிதேஷ் ஷர்மா, புவனேஷ்வர் குமார், யாஷ் தயாள், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், சுயாஷ் சர்மா, அபிநந்தன் சிங், ஜேக்கப் பெத்தேல், நுவான் ஸ்வாப் சிங், ரசிக் தார், வெங்கடேஷ் துஷாரா, ரசிக் தார், சாத்விக் தேஸ்வால், மங்கேஷ் யாதவ், ஜோர்டான் காக்ஸ், விக்கி ஓட்ஸ்வால், விஹான் மல்ஹோத்ரா, கனிஷ்க் சவுகான்.

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11 

விராட் கோலி, பில் சால்ட், தேவ்தட் படிக்கல், ரஜத் பட்டிதார் (கேப்டன்), ஜிதேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்), டிம் டேவிட், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், க்ருனால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி, யாஷ் தயாள் இம்பேக்ட் வீரர்: சுயாஷ் சர்மா. 

