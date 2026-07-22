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CSK - RCB Trade: 2 சிஎஸ்கே வீரர்களை கேட்ட ஆர்சிபி.. பதிலுக்கு இவர்களை தர்றோம்!

ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் வீரர்களை கேட்டு பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆர்சிபி அணி 2 சிஎஸ்கே வீரர்களை கேட்டதாக கூறப்படுகிறது. அது குறித்த முழு தகவலை இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Jul 22, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:51 PM IST
CSK - RCB Trade: 2 சிஎஸ்கே வீரர்களை கேட்ட ஆர்சிபி.. பதிலுக்கு இவர்களை தர்றோம்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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