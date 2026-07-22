/CSK - RCB Trade: 2 சிஎஸ்கே வீரர்களை கேட்ட ஆர்சிபி.. பதிலுக்கு இவர்களை தர்றோம்!

கடந்த 2023 ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு மூன்று சீசன்களாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி படுமோசமாக விளையாடி வருகிறது. அணியை சரி செய்ய சிஎஸ்கே அணி கடந்த ஆண்டே முயற்சித்தது. ஆனால் அவை பெரிதாக கைக்கொடுக்கவில்லை. இந்த சூழலில், 2027 ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு நல்ல கம்பேக் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக சிஎஸ்கே அணியை முழுமையாக மாற்றி அமைக்க திட்டமிட்டுள்ளனர். இதற்கான பேச்சுவார்த்தைகளும் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது.
முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகள் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியிடம் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி டிரேட் டீல் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. அதுவும் அவர்கள் 2 சிஎஸ்கே வீரர்களை கேட்டதாக கூறப்படுகிறது.
ஆர்சிபி அணி சிஎஸ்கே அணியிடம் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஆல்-ரவுண்டர் ஜேமி ஓவர்டன் மற்றும் பேட்டர் டிவோல்ட் பிரேவிஸ் ஆகியோரை கேட்டுள்ளனர். அவர்களுக்கு மாற்றாக ஜிதேஷ் சர்மா மற்றும் ரஷிக் சலாம்தர் ஆகியோரை விட்டுக்கொடுக்க தயாராக இருப்பதாக ஆர்சிபி அணி தெரிவித்திருக்கிறது. மேலும், ரஷிக் சலாம்தர் வேண்டாம் என்றால் டிம் டேவிட்டை தருவதாகவும் ஆர்சிபி அணி நிர்வாகம் தெரிவித்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஆனால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஜேமி ஒவர்டனை தர முடியாது என ஆர்சிபி நிர்வாகத்திடம் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளதாம். அதேபோல், டிவோல்ட் பிரேவிஸையும் விட்டுக்கொடுக்க தயாராக இல்லை எனவும் கூறி உள்ளது.
இந்த சூழலில், சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகத்தை மீண்டும் ஆர்சிபி அணி தொடர்புகொண்டு பேசி இருக்கிறது. அப்போது, டிவோல்ட் பிரேவிஸுக்காக எந்த வீரர் மாற்றாக வேண்டும் என சிஎஸ்கேவிடம் கேட்டுள்ளது. அப்போதும் பிரேவிஸை விட்டுக்கொடுக்க தயாராக இல்லை என திட்டவட்டமாக கூறி அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துவிட்டது.
இந்த நிலையில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, ஜிதேஷ் சர்மாவை வேறு அணிக்கு டிரேட் செய்துவிட்டு, அதற்கு பதிலாக ஒரு திறமையான வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்ரவுண்டர் அல்லது மிடில் ஆர்டர் பேட்டரை அணியில் சேர்க்க தீவிரமாக யோசித்து வருகிறது.
மறுபுறம், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் ஹர்திக் பாண்டியா, சாய் கிஷோர், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகிய வீரர்களை டிரேடிங் மூலம் கைப்பற்ற முழுவீச்சில் இறங்கியுள்ளது.
ஹர்திக் பாண்டியாவை பணப் பரிமாற்றம் மூலம் வாங்க சிஎஸ்கே விரும்புகிறது. ஆனால், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியோ அதற்குப் பதிலாக ஒரு இளம் வீரரை கேட்கிறது. ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு 32 வயதாகிவிட்டதாலும், அடிக்கடி காயம் ஏற்படும் வாய்ப்பு இருப்பதாலும், அவருக்காக ஒரு நல்ல இளம் வீரரை விட்டுக்கொடுக்க கூடாது என சிஎஸ்கே-வின் சில நிர்வாகிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர். இதனால் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் தொடர்ந்து தாமதம் நிலவுகிறது.
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியிடம் இருந்து வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் சாய் கிஷோரை வாங்குவதில் சிஎஸ்கே அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகிறது. இதற்கு பதிலாக உர்வில் படேலை விட்டுக்கொடுக்கவும் சிஎஸ்கே தயாராக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.