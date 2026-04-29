  • டிரஸ்ஸிங் ரூமில் சிகரெட் பிடித்த ரியான் பராக்? வைரலாகும் வீடியோ!

டிரஸ்ஸிங் ரூமில் சிகரெட் பிடித்த ரியான் பராக்? வைரலாகும் வீடியோ!

ராஜஸ்தான் அணி கேப்டன் ரியான் பராக் டிரஸ்ஸிங் ரூமில் வேப் பிடித்ததாக கூறப்படும் வீடியோ ஒன்று வெளியாகி சமூக வலைத்தளங்களில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 29, 2026, 06:41 AM IST
டிரஸ்ஸிங் ரூமில் சிகரெட் பிடித்த ரியான் பராக்? வைரலாகும் வீடியோ!

இந்தியன் பிரீமியர் லீக் 2026 தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த நிலையில், நேற்று செவ்வாய்க்கிழமை நியூ சண்டிகரில் உள்ள மகாராஜா யாதவீந்திர சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியின் போது நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனான ரியான் பராக், போட்டியின் நடுவே அணியின் ஓய்வறையில் அமர்ந்து மின்-சிகரெட் பயன்படுத்தியதாக கூறப்படும் வீடியோ ஒன்று தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத்தீ போல பரவி வருகிறது. 

வீடியோவில் பதிவான அதிர்ச்சி காட்சி!

நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி, ராஜஸ்தான் அணிக்கு 223 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது. இந்த கடினமான இலக்கை துரத்தி விளையாடிய ராஜஸ்தான் அணியில், கேப்டன் ரியான் பராக் 16 பந்துகளில் 29 ரன்கள் குவித்து ஆட்டமிழந்தார். அவர் அவுட்டாகி வெளியேறிய பிறகு, போட்டியின் 16வது ஓவரில் அதிகாரப்பூர்வ ஒளிபரப்பு கேமரா ராஜஸ்தான் அணியின் டிரஸ்ஸிங் ரூம் பக்கம் திரும்பியது. 

அந்த நேரடி ஒளிபரப்பு காட்சியில், ரியான் பராக் ஏதோ ஒரு மின் சாதனத்தை வாயில் வைத்து புகைப்பது போன்றும், பின்னர் புகையை வெளியே விடுவது போன்றும் பதிவாகியிருந்தது. இந்த சில விநாடி காட்சி இணையத்தில் வெளியான உடனேயே ரசிகர்கள் மத்தியில் கடும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது. அவர் பயன்படுத்தியது வேப் எனப்படும் மின்-சிகரெட்டாக இருக்கலாம் என பலரும் குற்றம் சாட்டி வருகின்றனர். 

பிசிசிஐ-யின் நடவடிக்கை

விளையாட்டு துறையில் உள்ள தொழில்முறை வீரர்கள், இளம் தலைமுறையினருக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், தேசிய அளவிலான ஒரு நேரடி ஒளிபரப்பில் ஒரு அணியின் கேப்டன் இவ்வாறு நடந்து கொள்வது எந்த வகையிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என ரசிகர்கள் பலரும் தங்களது கண்டனங்களை பதிவு செய்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, இந்தியாவில் 2019ம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட மின்-சிகரெட்டுகள் தடை சட்டத்தின் படி, இ-சிகரெட் அல்லது வேப் பயன்பாடு மற்றும் விற்பனை முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. சட்டப்படி தடை செய்யப்பட்ட ஒரு பொருளை, அதுவும் சர்வதேச வீரர்களை உள்ளடக்கிய ஒரு அணியின் டிரஸ்ஸிங் ரூமில் ரியான் பராக் எப்படி பயன்படுத்தினார் என்ற கேள்வி தற்போது பூதாகரமாக எழுந்துள்ளது. இது தொடர்பாக இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உடனடியாக விசாரணை நடத்தி, ரியான் பராக் மீது கடுமையான நடவடிக்கை அல்லது தடை விதிக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

ராஜஸ்தான் அணியின் நிலை என்ன?

ரியான் பராக் தலைமையில் விளையாடி வரும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, இந்த சீசனில் இதுவரை 9 போட்டிகளில் விளையாடி 12 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 3-வது இடத்தில் சிறப்பான நிலையில் உள்ளது. நேற்றைய போட்டியிலும் அவர்கள் பஞ்சாப் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றனர்; இது நடப்பு தொடரில் தோல்வியே சந்திக்காத பஞ்சாப் அணிக்குக் கிடைத்த முதல் தோல்வியாகும். 

இருப்பினும், தனிப்பட்ட முறையில் பேட்ஸ்மேனாக ரியான் பராக் இந்த சீசனில் பெரிதாக சோபிக்கவில்லை. இதுவரை விளையாடியுள்ள 9 இன்னிங்ஸ்களில் அவர் வெறும் 116 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். பேட்டிங்கில் நிலவி வரும் இந்த தொடர் அழுத்தம் மற்றும் விமர்சனங்களுக்கு மத்தியில், தற்போது எழுந்துள்ள இந்த வேப்பிங் சர்ச்சை ரியான் பராக்கின் கிரிக்கெட் வாழ்க்கைக்கு பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த சர்ச்சை குறித்து ரியான் பராக் தரப்பிலிருந்தோ, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் நிர்வாகத்திடமிருந்தோ அல்லது பிசிசிஐ-யிடமிருந்தோ இதுவரை எவ்வித அதிகாரப்பூர்வ விளக்கமும் வெளியாகவில்லை. ஐபிஎல் போன்ற உலக புகழ்பெற்ற ஒரு தொடரில் நிகழ்ந்துள்ள இந்த சம்பவம், விளையாட்டு உலகில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

