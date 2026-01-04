English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
சதம் அடித்தும் வேஸ்ட்... இந்திய அணியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு எப்போது வாய்ப்பு கிடைக்கும்?

Ruturaj Gaikwad: இனி சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகளில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு எப்போது வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்பது குறித்து இந்திய முன்னாள் வீரர் ரவிசந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Jan 4, 2026, 03:00 PM IST
  • ருதுராஜ் கெய்க்வாட் லிஸ்ட் ஏ சராசரி 57 ஆகும்.
  • தென்னாப்பிரிக்க தொடரில் அவர் சதம் அடித்தார்.
  • அவர் நம்பர் 4 இடத்தில் விளையாடி வந்தார்.

IND vs NZ, Ruturaj Gaikwad Exclusion: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையில் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. சுப்மான் கில் தலைமையில் 15 வீரர்கள் தேர்வாகி உள்ளனர்.

இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையில் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணி நேற்று அறிவிக்கப்பட்டது. சுப்மான் கில் தலைமையில் 15 வீரர்கள் தேர்வாகி உள்ளனர்.

Ruturaj Gaikwad: ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு வாய்ப்பில்லை

துணை கேப்டனாக ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் அறிவிக்கப்பட்டாலும் கூட, அவர் உடற்தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளார். ஷமிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை, முகமது சிராஜ் ஸ்குவாடில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். திலக் வர்மா, துருவ் ஜூரேல் ஆகியோருக்கு ஓடிஐ ஸ்குவாடில் இடமில்லை. 2வது விக்கெட் கீப்பர் பேட்டராக ரிஷப் பண்ட் தேர்வாகி உள்ளார். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இடம்பெற்றுள்ளதால் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.

Ruturaj Gaikwad: கசப்பான உண்மை

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தொடர்ச்சியாக சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினாலும் கூட அவருக்கு இந்திய அணியில் தொடர்ச்சியாக இடம் கிடைக்கவில்லை என விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகின்றன. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஓபனிங் வீரர் என்றாலும் கூட, கடந்த தென்னாப்பிரிக்கா தொடரில் நம்பர் 4 இடத்தில் இறங்கி ஒரு சிறப்பான சதத்தை பதிவு செய்திருந்தார். இருப்பினும் அவரது இடம் இந்திய அணியில் இன்னும் நிரந்தரமாகவில்லை என்பதே கசப்பான உண்மையாகும்.

Ruturaj Gaikwad: ஜெய்ஸ்வாலுக்கு ஏன் வாய்ப்பு?

ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி ஆகியோர் ஓடிஐ அணியில் பலமான இடத்தை பிடித்துள்ளனர். அவர்களை நிச்சயம் யாராலும் அசைக்க முடியவில்லை, அசைக்கவும் முடியாது. சுப்மான் கில் ஓடிஐயில் தன்னை நிரூபித்து காட்டியுள்ளார். ஷ்ரேயாஸ் ஐயரையும் நாம் புறந்தள்ளவே முடியாது. டாப் ஆர்டரில் எங்குமே இடமில்லாத சூழலில்தான் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் இத்தொடரில் சேர்க்கப்படவில்லை. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் நிச்சயம் உடற்தகுதியை நிரூபித்துவிடுவார் என கூறப்படுகிறது. ரிஷப் பண்ட் விக்கெட் கீப்பருக்கு பேக்-அப். இருப்பினும், ரோஹித் சர்மா - சுப்மான் கில் ஆகியோருக்கு பேக்-அப்பாக யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார், அவருக்கு பதில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு வாய்ப்பளித்திருக்கலாம் என்றும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. 

Ruturaj Gaikwad: சதம் அடித்தும் வேஸ்ட்

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் சராசரி 57 ஆக உள்ளது. ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் காயம் காரணமாக கடந்த தென்னாப்பிரிக்க தொடரில் கெய்க்வாட்டுக்கு இடம் கிடைத்தது. அதில் அவர் சதம் அடித்தும் சில வாரங்களே ஆகியுள்ளது. அப்படியிருந்தும் அவருக்கு இடம் இல்லை. ஆனால், 28 வயதான ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு நிச்சயம் இடம் கிடைக்கும், அது எப்போது என்பதை இந்திய முன்னாள் வீரர் அஸ்வின் அவரது Ash Ki Baat எனும் இந்தி யூ-ட்யூப் சேனலில் பேசியுள்ளார்.

Ruturaj Gaikwad: ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு எப்போது வாய்ப்பு வரும்?

"விராட் கோலியும், ரோஹித் சர்மாவும் ஓய்வை அறிவித்த பின்னரே ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு தொடர்ச்சியாக வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அதற்கு முன் அவருக்கு தொடர்ச்சியாக போட்டிகள் கிடைப்பது கடினம்தான்" என பேசியிருக்கிறார். விராட் மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் நிச்சயம் 2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடர் வரை விளையாடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்தச் சூழலில் ரோஹித் அல்லது கோலி ஓய்வுபெற்ற பின்னரே அவர்களது இடத்தில் ருதுராஜ் விளையாட வாய்ப்பிருக்கிறது. ரோஹித் இடத்திற்கு ஜெய்ஸ்வால் இருக்கும் நிலையில், விராட் கோலி இடத்திற்குதான் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சரிப்பட்டு வருவார் என்றும் கூறப்படுகிறது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Ruturaj GaikwadTeam IndiaRohit SharmaVirat KohliRavichandran Ashwin

