CSK தோற்க ருதுராஜ் மட்டுமே காரணம்.. கேப்டன்சி மாற்றம் தேவை - முழு விவரம்

19வது ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இதுவரை 7 போட்டிகள் முடிவடைந்துள்ளன. இதில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இரண்டு போட்டிகளில் விளையாடி இரண்டிலும் படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளது. 2025 ஐபிஎல் தொடரின் மோசமான செயல்பாட்டிற்கு பின்னர் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் ஒரு சிறப்பான கம்பேக்கை கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தனது முதல் இரண்டு போட்டிகளிலேயே படுதோல்வியை அடைந்து பெரும் பிண்ணடைவை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சந்தித்துள்ளது.
பெரிய இலக்கை நிர்ணயித்தும் சிஎஸ்கே தோல்வி
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடியது. இப்போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு மிகவும் குறைவான இலக்கை நிர்ணயித்தனாலேயே தோல்வியடைந்ததாக பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தனது இரண்டாவது போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக 210 என்ற பெரிய இலக்கை நிர்ணயித்தும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி படுதோல்வியை சந்தித்திருக்கிறது. சிஎஸ்கே அணி இரண்டாவது போட்டியில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிராக தோல்வியடைந்ததற்கு பல காரணங்கள் கூறப்பட்டாலும்,. அந்த அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் முதல் காரணமாக பார்க்கப்படுகிறார். அது ஏன்?
அதிரடி காட்டிய ஆயுஷ், சர்பராஸ்
சிஎஸ்கே அணி தனது முதல் தோல்விக்கு பின்னர் பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது போட்டியில் வெற்றி பெற்று தனது வெற்றி பயணத்தை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இப்போட்டியில் முதலில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியே பேட்டிங் செய்தது. பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட சஞ்சு சாம்சன் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து தொடக்கமே ஏமாற்றம் அளித்தார். ஆனால் அதன்பின் வந்த ஆயுஷ் மாத்ரே களத்தில் ருத்ரதாண்டவம் ஆடி சென்னை அணிக்கு ரன்களை சேர்த்தார். இது ரசிகர்களுக்கு பெரும் நம்பிக்கையை கொடுத்தது. ஆயுஷ் மாத்ரே 73, சிவம் துபே 45, சர்பராஸ் கான் 32 ரன்கள் என குறைந்த பந்துகளில் ரன்களை குவித்து அசத்தினர். இவர்கள் யாரும் 160 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டுக்கு குறைவாக ஆடவில்லை.
சொதப்பிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட்
ஆனால் ஆயுஷ் மாத்ரேவுடன் ஜோடியாக விளையாடிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 22 பந்துகளில் வெறும் 28 ரன்களை மட்டுமே அடித்தார். அவரின் ஸ்ட்ரைக் ரேட் வெறும் 127 ஆக மட்டுமே இருந்தது. இது ஐபிஎல் போன்ற ஒரு டி20 போட்டியில் மிகவும் குறைந்த ஸ்ட்ரைக் ரேட் ஆகும். இது ஒரு பந்து வீச்சு களமாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை. அங்கு விக்கெட்டை காக்க வேண்டிய சூழல் இருந்திருக்கும். ஆனால் இது முழுக்க முழுக்க பேட்டிங் பிச்சாக இருந்தது. அப்படி இருக்கையில் ஆயுஷ் மாத்ரேவுடன் சேர்ந்து ருதுராஜும் ரன்களை குவித்திருக்கலாம். ஆனால் அவர் பேட்டை ஓங்கவே இல்லை. முழுவதுமாக தரையை ஒட்டிய ஷாட்களையே ஆடி வந்தார்.
ரன்கள் குவிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வமே இல்லை
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அடித்த 28 ரன்களில் வெறும் 2 பவுண்டரிகளை மட்டுமே அடித்திருக்கிறார். மீதமுள்ள 20 ரன்களை சிங்கிள், டபுள் என ஓடியே ரன்களை சேர்த்தார். ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பிடித்த 22 பந்துகளில் வேறு ஒரு பேட்ஸ்மேன் பிடித்திருந்தால், அது 40 முதல் 45 பந்துகளாக மாறி இருக்கும். அப்படி மாறும் பட்சத்தில் சிஎஸ்கே அணியின் டார்க்கெட் 220 ரன்களை தாண்டி இருக்கும். இதன் மூலம் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு ஓர் அழுத்தத்தை கொடுத்திருக்க முடியும்.,
சிஎஸ்கே தோற்க ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டே காரணம்
ஆயுஷ் மாத்ரே, சர்பராஸ் கான் போன்ற பேட்ஸ்மேன்கள் இன்டென்ட் காட்டுகையில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ரன்களை குவிக்க வேண்டும் என்ற இன்டென்ட் காட்ட என்ன பிரச்சனை என தெரியவில்லை. இதனாலேயே பஞ்சாப் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிஎஸ்கே தோற்க ருதுராஜ் கெய்க்வாட் காரணமாக பார்க்கப்படுகிறார்.
வரும் போட்டிகளில் திருத்தி கொள்ள வேண்டும்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தனது பேட்டிங் ஸ்டைலை வரும் போட்டிகளில் மாற்றி கொள்ள வேண்டும். ரன்களை குவிக்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்துடன் பேட்டிங் செய்ய வேண்டும். பேட்டிங் பிட்ச்சாக இருக்கும் பட்சத்தில் அதிக பவுண்டரிகளை அடிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். அப்படி ஒரு இன்டென்ட்டுடன் விளையாடினால் மட்டுமே அணிக்கு ரன்களை சேர்க்க முடியும். நல்ல ஒரு பேட்டிங் பிட்ச்சில் 22 பந்துகளில் 28 ரன்கள் அடிப்பதெல்லாம் பயனில்லை என ரசிகர்கள் கருதுகின்றனர்.
ஏன் இமாலய டார்கெட் தேவை
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு இமாலய இலக்கு தேவையாக இருக்கிறது. காரணம், அவர்களின் பந்து வீச்சு பலம் இழந்துள்ளது. அதேபோல் அவர்களது பிளேயிங் 11 தேர்வு மோசமாக உள்ளது. நேற்றைய போட்டியில் வெறும் இரண்டு வெளிநாட்டு வீரர்களை மட்டுமே பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வந்தனர். முதல் போட்டியில் அதிக ரன் குவித்த ஜேமி ஓவர்டனை அணியில் இருந்து நீக்கினர். இது போன்ற தவறுகள் எல்லாம் நேற்றைய போட்டியில் பிரதிபலித்தது எனலாம். எனவே வரும் போட்டிகளில் இதுபோன்ற தவறுகளை சரி செய்து கொண்டால் மட்டுமே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வெற்றியை நினைத்து பார்க்க முடியும்.
RCB-க்கு எதிராக அடுத்த போட்டி
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது அடுத்த போட்டியை ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி நாளை (ஏப்ரல் 05) பெங்களூருவின் சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மத்ரே, சர்பராஸ் கான், சிவம் துபே, கார்த்திக் சர்மா, பிரசாந்த் வீர், நூர் அகமது, அன்ஷுல் கம்போஜ், மாட் ஹென்றி, கலீல் அகமது, ஜேமி ஓவர்டன், ராகுல் சாஹர், மேத்யூ ஷார்ட், ராமகிருஷ்ண கோஷ், குர்ஜப்னீத் சிங், அகேல் ஹொசைன், எம்எஸ் தோனி, ஷ்ரேயாஸ் கோபால், ஸ்பென்சர் ஜான்சன், முகேஷ் சவுத்ரி, அமன் கான், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், ஜகாரி ஃபௌல்க்ஸ், ஊர்வில் படேல்.
