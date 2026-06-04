/விராட் கோலி காயம்... ஆனால் ஆர்சிபி, சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் ஹேப்பி - ஏன் தெரியுமா?

Ruturaj Gaikwad, Team India : ஆப்கானிஸ்தான் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளது. வரும் ஜூன் 6ஆம் தேதி தொடங்கி, ஜூன் 20ஆம் தேதிவரை இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் மூன்று ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாட இருக்கின்றன.
ஐபிஎல் தொடர் நிறைவடைந்து வெறும் நான்கு நாள்களே ஆகியிருக்கும் நிலையில், முலான்பூர் நகரில் டெஸ்ட் போட்டியை ஒட்டி இந்திய அணி வீரர்கள் வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். வெள்ளைப் பந்து கிரிக்கெட்டில் இருந்து சிவப்பு பந்து கிரிக்கெட்டுக்கு சில முக்கிய வீரர்கள் உடனே மாற வேண்டிய சூழல் உள்ளது.
|போட்டி
|தேதி
|இடம்
|டெஸ்ட்
|ஜூன் 6-10
|முலான்பூர்
|முதல் ஓடிஐ
|ஜூன் 13
|தரம்சாலா
|2வது ஓடிஐ
|ஜூன் 17
|லக்னோ
|3வது ஓடிஐ
|ஜூன் 20
|சென்னை
ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் மற்றும் ஓடிஐ அணிகள் கடந்த மாதமே அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டது. இதில், ஓடிஐ தொடரை பொருத்தவரை ரோஹித் சர்மா மற்றும் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் ஸ்குவாடில் இடம்பெற்றாலும் அவர்கள் தங்களின் உடற்தகுதியை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.
இந்தச் சூழலில், விராட் கோலி ஐபிஎல் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் காயத்தில் சிக்கினார். அவருக்கு கால் தசைப்பிடிப்பு காயம் ஏற்பட்டது. இதனால், அவர் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான ஓடிஐ தொடரில் இருந்து விலகுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது.
இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணம் உள்பட அடுத்தடுத்த தொடர்களில் விராட் கோலி மிக முக்கியமான வீரராக இருப்பார் என்பதால், உள்நாட்டில் நடைபெறும் இந்த தொடரில் அவருக்கு ஓய்வளிக்க தேர்வுக்குழுவும் விரும்புவதாக தெரிகிறது. அவருக்கு 2 வாரங்கள் ஓய்வு தேவை என்றும் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஓடிஐ தொடரில் விராட் கோலிக்கு மாற்று வீரராக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அறிவிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. கடந்தாண்டு டிசம்பர் மாதம் தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான தொடரில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சேர்க்கப்பட்டார். அப்போது அவர் ஒரு சதமும் விளாசியிருந்தார். எனவே, அவருக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பை வழங்க பிசிசிஐ முடிவெடுத்துள்ளது
ODI - 9— cricFusion Aashi (@cricket_x_Ashi) June 4, 2026
Innings - 8
Runs - 228
Avg.- 28.5
SR- 89.7
100s/50s- 1/1
Hasn't done much in IPL but everyone appreciated his captaincy.
pic.twitter.com/XAXdchbVXC
முன்னதாக, இலங்கைக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய ஏ அணியில் காயமடைந்த ரியான் பராக்கிற்கு மாற்று வீரராக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அறிவிக்கப்பட்டார். எனவே, தற்போது ருதுராஜ் சீனியர் அணிக்கு திரும்புவதால், இந்திய ஏ அணியில் ரஜத் பட்டிதருக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது. ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்து 2 கோப்பைகளை வென்று கொடுத்த பட்டிதருக்கு இந்திய ஏ அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.
இலங்கையில் வரும் ஜூன் 9ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 21ஆம் தேதி வரை இலங்கை ஏ, இந்தியா ஏ, ஆப்கானிஸ்தான் ஏ அணிகள் ஓடிஐ முத்தரப்பு தொடரில் விளையாட உள்ளது கவனிக்கத்தக்கது.