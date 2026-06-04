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விராட் கோலி காயம்... ஆனால் ஆர்சிபி, சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் ஹேப்பி - ஏன் தெரியுமா?

IND vs AFG : இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகள் நடப்பு ஜூன் மாதத்தில் மூன்று ஓடிஐ போட்டிகளில் விளையாடும் நிலையில், விராட் கோலி காயம் காரணமாக 2 வாரக்காலம் ஓய்வில் இருக்கப்போவதாக தெரிகிறது. விராட் கோலி காயம் காரணமாக 2 வீரர்களுக்கு இந்திய அணியில் வாழ்வு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 04, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 06:40 PM IST
விராட் கோலி காயம்... ஆனால் ஆர்சிபி, சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் ஹேப்பி - ஏன் தெரியுமா?
Image Credit: Image Credit : Virat Kohli Injury IPL Final 2026 (Image Source: X : Virat Fan Page)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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