  • Tamil News
  • Sports
  • 2வது ஒருநாள் போட்டியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நீக்கம்? உள்ளே வரும் முக்கிய வீரர்!

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 2வது ஒருநாள் போட்டி நடைபெறும் ராய்ப்பூர் மைதானம் பேட்டிங்கிற்கு சாதகமானது என்பதால், இந்திய அணி மீண்டும் ஒரு பெரிய ஸ்கோரை எட்ட முயற்சிக்கும். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Dec 2, 2025, 08:14 PM IST
இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. ராஞ்சியில் நடைபெற்ற முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்று, தொடரில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்நிலையில், தொடரை கைப்பற்றும் முனைப்புடன் ராய்ப்பூரில் நாளை டிசம்பர் 3 நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டிக்காக இந்திய அணி தயாராகி வருகிறது. இருப்பினும், முதல் போட்டியில் சொதப்பிய சில வீரர்களை மாற்றியமைக்க அணி நிர்வாகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. குறிப்பாக, இளம் வீரர் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் இடம் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது.

ருதுராஜ் கெய்க்வாட்: 4-வது இடத்தில் சறுக்கலா?

மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த நட்சத்திர தொடக்க வீரரான ருதுராஜ் கெய்க்வாட், உள்நாட்டு போட்டிகளில் அபாரமான ஃபார்மில் இருந்தும், முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அவருக்கு சரியான வாய்ப்பு அமையவில்லை என்றே கூறலாம். இயல்பாகவே தொடக்க வீரரான அவரை, 4-வது வரிசையில் களமிறக்கியது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தை அளித்தது. அந்த போட்டியில் அவர் 14 பந்துகளைச் சந்தித்து வெறும் 8 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். மிடில் ஆர்டரில் அவரால் சோபிக்க முடியவில்லை என்பது அந்த போட்டியின் மூலம் வெளிப்படையாக தெரிந்தது.

ரோஹித் சர்மா மற்றும் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோர் தொடக்க வீரர்களாக களம் இறங்குவதால், ருதுராஜுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்லாட் கிடைப்பது கடினம். அதேவேளை, ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் இல்லாத குறையை தீர்க்க 4-வது இடத்தில் ஒரு வலுவான மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் தேவைப்படுகிறார். இந்த இடத்திற்கு தொடக்க வீரரான ருதுராஜ் செட் ஆகவில்லை என்று விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. எனவே, இரண்டாவது போட்டியில் அவரை நீக்கிவிட்டு, அந்த இடத்திற்கு பொருத்தமான ஒருவரை தேர்வு செய்ய தலைமை பயிற்சியாளர் கம்பீர் மற்றும் கேப்டன் கே.எல். ராகுல் ஆலோசித்து வருகின்றனர்.

மும்பை இந்தியன்ஸ் நட்சத்திரத்திற்கு வாய்ப்பு?

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நீக்கப்படும் பட்சத்தில், அவருக்கு பதிலாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் இளம் நட்சத்திரம் திலக் வர்மா அணியில் சேர்க்கப்பட அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. திலக் வர்மா ஐபிஎல் தொடர்களில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக மிடில் ஆர்டரில் சிறப்பாக செயல்பட்டவர். இடது கை பேட்ஸ்மேனான அவர், சுழற்பந்து வீச்சை திறம்பட எதிர்கொள்ளக்கூடியவர். 4-வது அல்லது 5-வது இடத்தில் களமிறங்கி, இன்னிங்ஸை கட்டமைக்கவும், கடைசி நேரத்தில் அதிரடியாக ஆடவும் அவரால் முடியும். இதனால், ருதுராஜுக்கு பதில் திலக் வர்மா பிளேயிங் லெவனில் இடம்பிடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மற்றொரு வாய்ப்பாக, அதிரடி விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பண்ட் அணியில் சேர்க்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. பண்ட் அணியில் வந்தால், விக்கெட் கீப்பிங் பொறுப்பை அவரே ஏற்பார், கே.எல். ராகுல் முழு நேர பேட்ஸ்மேனாக செயல்படுவார். ஆனால், மிடில் ஆர்டர் பலத்தை சமன் செய்ய திலக் வர்மாவே முதல் தேர்வாக இருப்பார் என்று தெரிகிறது.

வாஷிங்டன் சுந்தருக்கும் கல்தா?

பேட்டிங் மட்டுமல்லாமல், பந்துவீச்சு கூட்டணியிலும் ஒரு மாற்றம் நிகழ வாய்ப்புள்ளது. முதல் போட்டியில் ஆல்ரவுண்டராக களமிறங்கிய வாஷிங்டன் சுந்தர், பேட்டிங்கில் 19 பந்துகளில் 13 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தார். பந்துவீச்சிலும் அவரால் விக்கெட் வீழ்த்த முடியவில்லை; வெறும் 4 ஓவர்கள் மட்டுமே வீசினார். ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் குல்தீப் யாதவ் ஆகியோர் சுழற்பந்து வீச்சில் சிறப்பாகச் செயல்படுவதால், மூன்றாவது ஸ்பின்னராக சுந்தர் தேவைப்படவில்லை. எனவே, அவருக்கு பதிலாக வேகப்பந்து வீச்சு ஆல்ரவுண்டரான நிதிஷ் குமார் ரெட்டி அணியில் சேர்க்கப்படலாம். நிதிஷ் குமார் ரெட்டி டெஸ்ட் தொடரிலும், ஐபிஎல் போட்டிகளிலும் தனது திறமையை நிரூபித்துள்ளார். ராய்ப்பூர் ஆடுகளம் வேகப்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமாக இருக்கும் என்பதால், ஒரு கூடுதல் வேகப்பந்து வீச்சாளர் அணிக்கு தேவைப்படுகிறார்.

வெற்றிக் கூட்டணி தொடருமா?

முதல் போட்டியில் கேப்டன் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி மற்றும் கே.எல். ராகுல் ஆகியோர் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர். விராட் கோலி தனது 53-வது ஒருநாள் சதத்தை பூர்த்தி செய்தார். இந்த மூத்த வீரர்களின் ஃபார்ம் அணிக்கு பெரும் பலமாக உள்ளது. பந்துவீச்சில் அர்ஷ்தீப் சிங் மற்றும் ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டனர். எனவே, ருதுராஜ் மற்றும் சுந்தர் ஆகிய இரண்டு இடங்களில் மட்டுமே மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

