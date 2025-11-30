English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • 712 நாள்கள் கழித்து... இந்திய அணியில் CSK சிங்கம் - பிளேயிங் லெவனில் அதிரடி மாற்றம்!

712 நாள்கள் கழித்து... இந்திய அணியில் CSK சிங்கம் - பிளேயிங் லெவனில் அதிரடி மாற்றம்!

IND vs SA ODI Playing XI Updates: தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது. இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்காவின் பிளேயிங் லெவன் விவரங்களை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 30, 2025, 01:36 PM IST

Trending Photos

Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
camera icon7
pregnant
Pregnant-ஆக சரியான வயது இதுதான்.. மருத்துவர் சொல்லும் காரணம்
பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க! டாக்டர் பால் அட்வைஸ்
camera icon7
Biryani
பிரியாணி சாப்பிட்ட பிறகு தப்பித் தவறியும் இதை பண்ணாதீங்க! டாக்டர் பால் அட்வைஸ்
U19 ஆசிய கோப்பை: இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிப்பு... கேப்டனாக CSK வீரர் தேர்வு
camera icon8
U19 Asia Cup
U19 ஆசிய கோப்பை: இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிப்பு... கேப்டனாக CSK வீரர் தேர்வு
ரோஹித் - ஜெய்ஸ்வால் vs மார்க்ரம் - டி காக்: எந்த ஓபனிங் ஜோடி பெஸ்ட்?
camera icon8
Ind vs SA
ரோஹித் - ஜெய்ஸ்வால் vs மார்க்ரம் - டி காக்: எந்த ஓபனிங் ஜோடி பெஸ்ட்?
712 நாள்கள் கழித்து... இந்திய அணியில் CSK சிங்கம் - பிளேயிங் லெவனில் அதிரடி மாற்றம்!

India vs SOuth Africa 1st ODI, Toss and Playing XI Updates: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் இன்று (நவ. 30) தொடங்குகிறது. ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் ராஞ்சியில் இன்று நடைபெறும் முதல் போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்க அணி கேப்டன் எய்டன் மார்க்ரம் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். அதன்படி இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

IND vs SA 1st ODI: 712 நாள்களுக்கு பின் ருதுராஜ்...

சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டனான ருதுராஜ் கெய்க்வாட் சுமார் 712 நாள்களுக்கு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கு திரும்பி உள்ளார். கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் இவர் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான டி20ஐ தொடரில் விளையாடியிருந்தாலும், ஓடிஐ போட்டியை பொருத்தவரை கடைசியாக 2023ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 19ஆம் தேதி அன்று தென்னாப்பிரிக்கா மண்ணில் விளையாடியிருந்தார். அதன்பின் தற்போது கம்பேக் கொடுத்துள்ளார். ரஞ்சி கோப்பை தொடரிலும், தென்னாப்பிரிக்கா ஏ அணிக்கு எதிரான தொடரிலும் ருதுராஜ் தொடர்ச்சியாக ரன்களை குவித்ததன் விளைவாக அவருக்கு இந்திய அணியின் ஸ்குவாடில் வாய்ப்பு கிடைத்தது. 

இருப்பினும் அவர் ஓபனிங்கில் களமிறங்கி வந்த நிலையில், இந்த போட்டியில் அவர் விராட் கோலிக்கு பின், அதாவது நம்பர் 4 இடத்தில் களமிறங்குகிறார். ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் காயத்தால் அவதிப்பட்டு வரும் நிலையில், அவருடைய இடத்தில் ருதுராஜ் இன்று விளையாட இருக்கிறார்.

IND vs SA 1st ODI: பிளேயிங் லெவன் 

இந்தியா: ரோஹித் சர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், வாஷிங்டன் சுந்தர், கே.எல்.ராகுல்(விக்கெட் கீப்பர், கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா.

தென்னாப்பிரிக்கா: ரியான் ரிக்கெல்டன், குயின்டன் டி காக்(விக்கெட் கீப்பர்), ஐடன் மார்க்ரம்(கேப்டன்), மேத்யூ ப்ரீட்ஸ்கே, டோனி டி ஸோர்ஸி, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், ப்ரீனெலன் சுப்ரயன், நந்த்ரே பர்கர், ஒட்னீல் பார்ட்மேன்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

  

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Ind vs SARuturaj Gaikwadind vs sa odiTeam IndiaCSK

Trending News