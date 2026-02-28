English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • ஒரே ஓவரில் 7 சிக்ஸ்! தோனியின் செல்லப்பிள்ளை செய்த மிரட்டல் உலக சாதனை - யார் தெரியுமா அவரு?

ஒரே ஓவரில் 7 சிக்ஸ்! தோனியின் செல்லப்பிள்ளை செய்த மிரட்டல் உலக சாதனை - யார் தெரியுமா அவரு?

Ruturaj Gaikwad : தோனியின் செல்லப்பிள்ளையாக இருக்கும் சிஎஸ்கே பிளேயர், ஒரே ஓவரில் 7 சிக்ஸ் அடித்து யுவ்ராஜ் சிங்கின் சாதனையை முறியடித்த்து குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 28, 2026, 09:17 PM IST
  • ருதுராஜ் கெய்க்வாட் உலக சாதனைகள்
  • ஒரே ஓவரில் 7 சிக்சர்கள் அடித்து அபாரம்
  • இதுவரை எந்த பிளேயரும் செய்யாத சாதனை

ஒரே ஓவரில் 7 சிக்ஸ்! தோனியின் செல்லப்பிள்ளை செய்த மிரட்டல் உலக சாதனை - யார் தெரியுமா அவரு?

Ruturaj Gaikwad : கிரிக்கெட் உலகில் ஒரு ஓவரில் 6 சிக்ஸர்கள் அடிப்பதே ஒரு இமாலய சாதனையாகக் கருதப்படுகிறது. சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்திய அணியின் ஜாம்பவான் யுவராஜ் சிங், இங்கிலாந்துக்கு எதிராக 6 பந்துகளில் 6 சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டு வரலாறு படைத்தார். ஆனால், இந்தியாவைச் சேர்ந்த மற்றொரு அதிரடி வீரர், யுவராஜ் சிங்கின் சாதனையை முறியடித்து, ஒரே ஓவரில் 7 சிக்ஸர்களை விளாசி ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் அதிர வைத்துள்ளார். அவர்தான் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்.

யுவராஜ் சிங்கின் சாதனை முறியடிப்பு

பொதுவாக கிரிக்கெட் விதிகளின்படி ஒரு ஓவருக்கு 6 பந்துகள் மட்டுமே வீசப்படும். இதனால் அதிகபட்சமாக ஒரு ஓவரில் 6 சிக்ஸர்கள் மட்டுமே அடிக்க முடியும். ஆனால், பந்துவீச்சாளர் வீசும் 'நோ-பால்' (No Ball) வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி, ஒரே ஓவரில் 7 சிக்ஸர்களை விளாசி, எவராலும் முறியடிக்க முடியாத உலக சாதனையை ருதுராஜ் படைத்துள்ளார்.

எந்தப் போட்டியில் இந்தச் சாதனை நிகழ்த்தப்பட்டது?

கடந்த 2022-ம் ஆண்டு நவம்பர் 28-ம் தேதி நடைபெற்ற விஜய் ஹசாரே கோப்பை (Vijay Hazare Trophy) தொடரின் கால் இறுதிப் போட்டியில் இந்தச் சாதனை அரங்கேறியது. மகாராஷ்டிரா மற்றும் உத்தரப் பிரதேசம் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், மகாராஷ்டிரா அணிக்காக விளையாடிய ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பந்துவீச்சாளர்களைத் திணறடித்தார்.

அந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஓவர்

உத்தரப் பிரதேச அணியின் இடதுகை சுழற்பந்து வீச்சாளர் சிவா சிங் வீசிய 49-வது ஓவரில் இந்தச் சம்பவம் நடந்தது. அந்த ஓவரின் 5-வது பந்தை சிவா சிங் 'நோ-பால்' ஆக வீசினார். அந்த பந்திலும் ருதுராஜ் சிக்ஸர் விளாசினார். இதன் விளைவாக அந்த ஓவரில் மொத்தம் 7 பந்துகள் வீசப்பட்டன. அந்த 7 பந்துகளையும் எல்லைக்கோடுக்கு வெளியே பறக்கவிட்ட ருதுராஜ், ஒரே ஓவரில் 43 ரன்களைக் குவித்து உலக சாதனை படைத்தார்.

அசுரத்தனமான பேட்டிங் - 220 ரன்கள் குவிப்பு

இந்தப் போட்டியில் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் வெறும் 159 பந்துகளில் 220 ரன்கள் எடுத்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். அவரது இந்தப் இன்னிங்ஸில் 10 பவுண்டரிகள் மற்றும் 16 பிரம்மாண்ட சிக்ஸர்கள் அடங்கும். லிஸ்ட்-ஏ (List-A) கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரே ஓவரில் 7 சிக்ஸர்கள் அடித்த முதல் வீரர் என்ற பெருமையை இதன் மூலம் அவர் பெற்றார்.

ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் புள்ளிவிவரங்கள்

தற்போது இந்திய அணியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாகவும், ஐபிஎல் தொடரில் சிஎஸ்கே (CSK) அணியின் கேப்டனாகவும் விளங்கும் ருதுராஜ், சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலும் தனது முத்திரையைப் பதித்து வருகிறார். இந்திய அணிக்காக 9 ஒருநாள் போட்டிகளில் 228 ரன்களும், 23 டி20 போட்டிகளில் 633 ரன்களும் எடுத்திருகிறார். 71 ஐபிஎல் போட்டிகளில் 2,502 ரன்கள் வளாசியிருக்கிறார் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்.

யுவராஜ் சிங், கிர்ன் பொல்லார்ட், ஹெர்ஷல் கிப்ஸ் போன்ற வீரர்கள் 6 சிக்ஸர்கள் அடித்துள்ள நிலையில், 7 சிக்ஸர்கள் அடித்த ருதுராஜின் இந்தச் சாதனை கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அசாத்தியமான ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது.

