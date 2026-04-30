இந்த சீசனுடன் மாற்றப்படும் 5 கேப்டன்கள்! லிஸ்டில் யார் யார் தெரியுமா?

ஐபிஎல் 2026 சீசன் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில், பல அணிகள் பிளேஆஃப் வாய்ப்பை இழக்கும் அபாயத்தில் உள்ளன. இத்தொடரில் ஒவ்வொரு அணியின் வெற்றி தோல்வியையும் தீர்மானிப்பதில் கேப்டன்களின் வியூகங்களும், முடிவுகளும் மிக முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. விலை உயர்ந்த வீரர்களை வாங்கியும் எதிர்பார்த்த வெற்றி கிடைக்காததால், பல அணி நிர்வாகங்கள் கேப்டன்கள் மீது கடும் அதிருப்தியில் உள்ளன. பேட்டிங்-பவுலிங் இரண்டிலும் சரிவு உள்ளிட்ட காரணங்களால் சில கேப்டன்களுக்கு பதவி பறிபோகும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. அணி நிர்வாகத்தின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்ய தவறினால், நட்சத்திர வீரர்களாக இருந்தாலும் அந்த கேப்டன்கள் தங்களது பதவியை இழக்க நேரிடலாம். அந்த வகையில், 2026 ஐபிஎல் சீசனுக்கு பிறகு, கேப்டன் பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ள 5 கேப்டன்களை பற்றி பார்ப்போம்.
ஹர்திக் பாண்டியா (மும்பை இந்தியன்ஸ்)
2024 ஆம் ஆண்டு ரோஹித் சர்மாவிற்கு பதிலாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக பொறுப்பேற்ற ஹர்திக் பாண்டியா, தொடக்கத்திலிருந்தே ரசிகர்களின் கடுமையான விமர்சனங்களை சந்தித்து வருகிறார். 2025 ஆம் ஆண்டு அணியை பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு அழைத்து சென்றாலும், இந்த 2026 சீசனில் மும்பை அணியின் செயல்பாடுகள் மிகவும் மோசமாக உள்ளன. இதுவரை விளையாடிய 8 போட்டிகளில் இரண்டில் மட்டுமே வெற்றிபெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 9வது இடத்தில் பின்தங்கியுள்ளது. பேட்டிங், பந்துவீச்சு என இரண்டிலுமே ஹர்திக் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை; மேலும் அவரது கேப்டன்சி முடிவுகளும் கடும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகியுள்ளன. ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா, திலக் வர்மா போன்ற சிறந்த வீரர்கள் அணியில் உள்ளதால், இந்த சீசனுக்கு பிறகு ஹர்திக் பாண்டியாவின் கேப்டன் பதவிக்கு மிகப் பெரிய ஆபத்து காத்திருக்கிறது.
ரிஷப் பண்ட் (லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ்)
கே.எல். ராகுலை அணியிலிருந்து விடுவித்த பிறகு, ஏலத்தில் 27 கோடி ரூபாய் கொடுத்து லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி ரிஷப் பண்ட்டை வாங்கியது. ஆனால், 2025ல் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற தவறிய லக்னோ அணி, 2026 சீசனிலும் மிக மோசமாக செயல்பட்டு புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. இதுவரை வெறும் 189 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ள ரிஷப் பண்ட், பல முக்கிய கட்டங்களில் தனது விக்கெட்டை எளிதாக பறிகொடுத்துள்ளார். அணியின் உரிமையாளரான சஞ்சீவ் கோயங்கா, தோல்விகளை எளிதில் ஏற்றுக்கொள்ளாதவர் என்பதால், 27 கோடி கொடுத்து வாங்கப்பட்டிருந்தாலும், ரிஷப் பண்ட்டின் கேப்டன் பதவி பறிக்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
அக்சர் பட்டேல் (டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்)
கடந்த 2025 சீசனில் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் நிர்வாகம் ஒரு துணிச்சலான முடிவாக, அக்சர் பட்டேலை அணியின் கேப்டனாக நியமித்தது. ஆனால், கடந்த ஆண்டை போலவே இந்த ஆண்டும் டெல்லி அணி தடுமாறி வருகிறது. 2026 சீசனில் முதல் 4 போட்டிகளில் 3ல் வெற்றிபெற்று சிறப்பான தொடக்கத்தை கொடுத்த டெல்லி, அடுத்த 3 போட்டிகளில் தொடர்ந்து தோல்வியை சந்தித்தது. அக்சர் பட்டேல் சரியான முடிவுகளை எடுக்க திணறுவதாகவும், பந்துவீச்சாளர்களைச் சரியாக பயன்படுத்தவில்லை எனவும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. இதனால், இவரது கேப்டன் பதவியும் கேள்வி குறியாகியுள்ளது.
அஜிங்க்யா ரஹானே (கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ்)
2026 ஐபிஎல் தொடரில் வயதான கேப்டனாக களமிறங்கியுள்ளவர் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் அஜிங்க்யா ரஹானே. கேப்டன் பொறுப்பில் இருப்பதால் மட்டுமே அவர் ஆடும் லெவனில் இடம் பெற்றுள்ளதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியுள்ளன. டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரை ரஹானேவின் ஃபார்ம் சமீப காலங்களில் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி வருகிறது. 2026 சீசனுக்கு பிறகு, கொல்கத்தா அணி புதிய மற்றும் இளம் கேப்டனை நியமிக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதால், ரஹானே தனது கேப்டன் பதவியை இழப்பதோடு, ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஓய்வு பெறவும் அதிக வாய்ப்புள்ளதாக கருதப்படுகிறது.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ்)
எம்.எஸ். தோனிக்கு பிறகு சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டனாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தொடர்கிறார். ஆனால், சிஎஸ்கே அணி சமீபத்தில் ஒரு பெரிய ட்ரேடிங் மூலமாக சஞ்சு சாம்சனை அணிக்குள் கொண்டுவந்துள்ளது. சஞ்சு சாம்சனை தோனியின் வாரிசாகவே சிஎஸ்கே அணி பார்க்கிறது என்ற செய்திகள் உலவி வரும் நிலையில், ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு இது ஒரு சவாலான சீசனாகவே இருக்கும். இந்த சீசனில் அணி குறைந்தபட்சம் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதிபெறவில்லை என்றால், சஞ்சு சாம்சன் போன்ற அனுபவமிக்க வீரர் அணியில் இருக்கும்போது ருதுராஜின் கேப்டன் பதவிக்கு நெருக்கடி அதிகரிக்கலாம்.
