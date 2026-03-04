English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • SA vs NZ: இன்று நியூசிலாந்து அணியே வெற்றி பெறும்? தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக புள்ளிவிவரங்கள்!

SA vs NZ: இன்று நியூசிலாந்து அணியே வெற்றி பெறும்? தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக புள்ளிவிவரங்கள்!

South Africa vs New Zealand Semi Final: 2026 டி20 உலகக் கோப்பையின் முதல் அரையிறுதி போட்டியில் இன்று (மார்ச் 04) தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 4, 2026, 08:59 AM IST
  • டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதியின் முதல் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது
  • இப்போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன
  • கொல்கத்தாவின் ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் இப்போட்டி நடைபெறுகிறது

Trending Photos

பாலியல் துன்புறுத்தல்: மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இயக்குநர் மீது பாய்ந்த வழக்கு!
camera icon6
Cinema
பாலியல் துன்புறுத்தல்: மஞ்சுமல் பாய்ஸ் இயக்குநர் மீது பாய்ந்த வழக்கு!
TN GOVT: உங்கள் வங்கி கணக்கில் ரூ.3,500 வந்ததா? எப்படி செக் செய்வது?
camera icon6
MK Stalin
TN GOVT: உங்கள் வங்கி கணக்கில் ரூ.3,500 வந்ததா? எப்படி செக் செய்வது?
மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! மார்ச் 8ல் வெளியாகும் தவெக தேர்தல் அறிக்கை?
camera icon6
TVK
மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! மார்ச் 8ல் வெளியாகும் தவெக தேர்தல் அறிக்கை?
இந்திய அணி தோற்றுவிடும்... இந்த 3 இங்கிலாந்து வீரர்களை தடுக்காவிட்டால்...!
camera icon8
IND vs ENG
இந்திய அணி தோற்றுவிடும்... இந்த 3 இங்கிலாந்து வீரர்களை தடுக்காவிட்டால்...!
SA vs NZ: இன்று நியூசிலாந்து அணியே வெற்றி பெறும்? தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக புள்ளிவிவரங்கள்!

T20 World Cup 2026 Latest News: ஐசிசி நடத்தும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் தற்போது அரையிறுதி சுற்றை எட்டி உள்ளது. இச்சுற்றின் முதல் போட்டி இன்று (மார்ச் 04) கொல்கத்தாவின் ஈடன் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில் எய்டன் மார்க்ரம் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்கா அணியும் மிட்செல் சாட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணியும் மோதுகின்றன. 

Add Zee News as a Preferred Source

இன்று தென்னாப்பிரிக்கா - நியூசிலாந்து அரையிறுதி போட்டி 

இரு அணியும் சம பலம் கொண்டிருந்தாலும், தென்னாப்பிரிக்கா அணியே இப்போட்டியில் வெல்லும் என ரசிகர்களால் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கு காரணம், தென்னாப்பிரிக்கா அணியின் தொடர்ச்சியான வெற்றிகள்தான். 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி இதுவரை லீக் மற்றும் சூப்பர் 8 சுற்றுக்களை சேர்த்து மொத்தமாக 7 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. இந்த 7 போட்டிகளில் ஒரு போட்டியில் கூட தென்னாப்பிரிக்கா அணி தோல்வியடையவில்லை. இதனாலேயே அந்த அணி இன்று வெற்றி பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தென்னாப்பிரிக்கா தொடர்ச்சியாக 7 வெற்றிகள் 

இருப்பினும் விளையாட்டு துறையின் சராசரி விதியை பார்க்கையில், இப்போட்டியில் தென்னாப்பிரிக்கா அணி தோல்வி அடையுமா என்ற கேள்வி எழும்பி உள்ளது. அதாவது, பொதுவாக ஒரு விளையாட்டில் ஒரு அணி தொடர்ந்து பல வெற்றிகளை பெற்று வரும்போது திடீரென ஒரு சருக்கல் ஏற்படும். அது அவர்களுக்கு தோல்விக்கு வழிவகுக்கும். அப்படி தொடர்ச்சியாக இத்தொடரில் 7 வெற்றிகளை பெற்று வந்த தென்னாப்பிரிக்கா அணி இப்போட்டியில் சரியுமா? அரையிறுதி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக திரும்புமா என்ற கேள்வி எய்டன் மார்க்ரமிடம் எழுப்பப்பட்டது. 

போட்டியில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் - எய்டன் மார்க்ரம்

நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான அரையிறுதி போட்டி இன்று மாலை நடைபெற இருக்கும் நிலையில், நேற்று தென்னாப்பிரிக்கா அணி கேப்டன் எய்டன் மார்க்ரம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது பேசிய அவர், நாளைய போட்டியில் என்ன வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம். இதுதான் நடக்கும் என நம்மால் உறுதியாக கூற முடியாது. மற்றவர்கள் பல்வேறு கோணத்தில் பார்க்கலாம். ஆனால் எங்களது இலக்கு வெற்றி மட்டுமே. தோல்வி குறித்து சிந்திப்பது என்பது எங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்காது. 

அரையிறுதி போட்டி சாதகமாக அமையுமா? 

நாங்கள் அரையிறுதி போட்டிக்கு மிகவும் நம்பிக்கை உடன் தயாராகி வருகிறோம். இதுவரை நாங்கள் வைத்திருந்த திட்டங்கள் அனைத்தும் எங்களுக்கு கைகொடுத்தது. இப்போட்டியிலும் அது எடுபடும் என நாங்கள் நம்புகிறோம் என எய்டன் மார்க்ரம் கூறினார்.

தென்னாப்பிரிக்கா - நியூசிலாந்து நேருக்கு நேர் 
 
தென்னாப்பிரிக்கா அணியை பொறுத்தவரையில், டி20 உலகக் கோப்பையில் இதுவரை விளையாடிய 5 போட்டிகளிலும் தென்னாப்பிரிக்கா அணி வெற்றியை பெற்றுள்ளது. இருப்பினும் நாக் அவுட் போட்டிகள் என்று எடுத்துக்கொண்டால், நியூசிலாந்து அணி சிறப்பாக விளையாடி இருக்கிறது. 2011, 2015 உலகக் கோப்பை மற்றும் 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபி நாக் அவுட் போட்டிகளில் நியூசிலாந்து அணியே வெற்றி பெற்றுள்ளது. 

இரு அணி வீரர்களின் விவரம் 

தென்னாப்பிரிக்கா: ஐடன் மார்க்ரம் (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், குயின்டன் டி காக் (விக்கெட் கீப்பர்), மார்கோ ஜான்சன், ஜார்ஜ் லிண்டே, கேசவ் மஹராஜ், குவேனா மபாகா, டேவிட் மில்லர், லுங்கி என்கிடி, அன்ரிச் நார்ட்ஜே, ககிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், ஜேசன் ஸ்மித், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ். 

நியூசிலாந்து: மிட்செல் சாண்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், மார்க் சாப்மேன், டெவன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, லாக்கி பெர்குசன், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷாம், க்ளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திரா, டிம் சீஃபர்ட், இஷ் சோதி, , கோல் மெக்கோஞ்சி. 

மேலும் படிக்க: ஒரு பந்தில் 286 ரன்கள்! கிரிக்கெட் உலகமே சகித்துக் கொள்ள முடியாத விநோத சாதனை

மேலும் படிக்க: இந்திய அணி தோற்றுவிடும்... இந்த 3 இங்கிலாந்து வீரர்களை தடுக்காவிட்டால்...!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
sa vs nzT20 World Cup 2026Aiden MarkramICC

Trending News