English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • சஞ்சுவின் எழுச்சிக்கு... காரணம் இந்த சீனியர் வீரர் தான்... யார் தெரியுமா?

சஞ்சுவின் எழுச்சிக்கு... காரணம் இந்த சீனியர் வீரர் தான்... யார் தெரியுமா?

Sanju Samson: சஞ்சு சாம்சனின் சிறப்பான ஆட்டத்திற்கு மூத்த இந்திய வீரரின் வழிகாட்டுதல்கள் தான் காரணம் என அவரே சொல்லியிருக்கிறார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Mar 9, 2026, 09:27 AM IST
  • சஞ்சு சாம்சன் 5 போட்டிகளில் 321 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
  • இரண்டு முறை ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
  • மூன்று முறை தொடர் நாயகன் விருதை வென்றார்.

Trending Photos

சிறந்த மனைவியாக திகழும் 7 ராசி பெண்கள் இவர்கள் தான்!
camera icon7
Marriage
சிறந்த மனைவியாக திகழும் 7 ராசி பெண்கள் இவர்கள் தான்!
விஜய்யின் வீடு இவ்வளவு கோடியா? பளபளக்கும் நீலாங்கரை பங்களா - உரிமை கோரும் சங்கீதா
camera icon8
vijay
விஜய்யின் வீடு இவ்வளவு கோடியா? பளபளக்கும் நீலாங்கரை பங்களா - உரிமை கோரும் சங்கீதா
13 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா.. ரொம்ப கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
camera icon7
IRCTC
13 நாட்கள் ஆன்மீக சுற்றுலா.. ரொம்ப கம்மி விலையில் IRCTC பேக்கேஜ்.. எங்கெல்லாம் தெரியுமா?
சிறுதானிய உணவகம் முதல் நவீன நூலகம் வரை: திருவள்ளூர் மக்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்
camera icon8
Tiruvallur
சிறுதானிய உணவகம் முதல் நவீன நூலகம் வரை: திருவள்ளூர் மக்களுக்கு அடித்த ஜாக்பாட்
சஞ்சுவின் எழுச்சிக்கு... காரணம் இந்த சீனியர் வீரர் தான்... யார் தெரியுமா?

Sanju Samson: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் நிறைவடைந்துவிட்டது. இந்திய அணி 3வது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது, தொடர்ச்சியாக 2 முறை வென்று கோப்பையை தக்கவைத்திருக்கிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற முதல் டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற அணி என்ற பெருமையையும் இந்திய அணி பெற்றிருக்கிறது. இறுதிப்போட்டியில் நியூசிலாந்து அணியை 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வீழ்த்தியது, தொடர் நாயகன் விருதை சஞ்சு சாம்சன் வென்றார். நிச்சயம் இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் சஞ்சு சாம்சனுக்கான தொடராகவே அமைந்துவிட்டது.

46 ரன்களை மட்டும் அடித்த சஞ்சு

கடந்த ஜனவரி மாதம் சொந்த மண்ணில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் மிக மோசமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார், அவரது சொந்த ஊரான திருவனந்தபுரத்திலும் கூட அவரால் சோபிக்க முடியவில்லை. 5 இன்னிங்ஸில் 46 ரன்களை மட்டுமே சுப்மான் கில் அடித்தார். மோசமான பார்ம் காரணமாக, டி20 உலகக் கோப்பையின் முதல் போட்டியில் அவருக்கு இடம் கிடைக்கவில்லை. அபிஷேக் சர்மா மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோரே ஓபனிங்கில் களமிறங்கினர்.

சஞ்சுவுக்கு கிடைத்த வாய்ப்பு

நமீபியாவுக்கு எதிரான 2வது போட்டியில் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக அபிஷேக் சர்மா பங்கேற்கவில்லை. இதனால், அந்த போட்டியில் சஞ்சுவுக்கு இடம்கிடைத்தது. அதிலும் அவர் சொதப்ப, மீண்டும் 3வது போட்டியில் அபிஷேக் உள்ளே வந்ததும், சஞ்சுவுக்கு ஓய்வு வழங்கப்பட்டது. சூப்பர் 8 சுற்றில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக இந்திய அணி படுதோல்வி அடைந்த பின்னரும், அபிஷேக் சர்மாவின் தொடர்ச்சியான சொதப்பல் காரணமாகவும் இந்திய அணி ஓபனிங்கில் வலது - இடது காம்பினேஷனை கொண்டுவர நினைத்தது. இதனால், சஞ்சுவுக்கு சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடந்த ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஆனால், அதிலும் சொதப்பினார்.

சஞ்சு சாம்சனின் எழுச்சி 

கடைசி சூப்பர் 8 போட்டியில் இந்தியா, மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணியை எதிர்கொண்டது. இந்த போட்டியில் வென்றால்தான் அரையிறுதி போக என்ற சூழலும், அழுத்தமும் இந்திய அணிக்கு இருந்தது. ஈடன் கார்டன்ஸில் அன்றைய தினம் இந்திய அணி 196 ரன்களை சேஸ் செய்து அரையிறுதியில் அடி எடுத்து வைத்தது. அதற்கு முக்கிய காரணமாக சஞ்சு சாம்சன் இருந்தார், 97 நாட் அவுட்... 

தொடர்ந்து, இங்கிலாந்துக்கு எதிரான அரையிறுதியில் இந்திய அணி 253 ரன்களை குவிக்க, அப்போது சஞ்சு சாம்சன் 89 ரன்களை அடித்திரு்தார்; நேற்று நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராகவும் 89 ரன்களை அடித்து இந்திய அணி 255 ரன்களை அடிக்க முக்கிய பங்காற்றினார். அழுத்தம் நிறைந்த மூன்று நாக்-அவுட் போட்டிகளிலும், அசால்ட்டாக விளையாடி இந்திய அணிக்கு கோப்பையை உறுதி செய்து கொடுத்தார். வெறும் 5 இன்னிங்ஸில் 321 ரன்களை அடித்து மட்டுமின்றி அவரது ஸ்ட்ரைக் ரேட் 199 ஆகவும் இருந்தது.

சஞ்சு சாம்சன் சொன்னது என்ன?

இந்தச் சூழலில், டி20 உலகக் கோப்பையின் ஆரம்பத்தில் அணியில் இடம் கிடைக்காததை சஞ்சு சாம்சன் எப்படி கடந்து சென்றார் என்பது குறித்தும், அடுத்த வாய்ப்புக்காக தன்னை எப்படி தயார் படுத்திக்கொண்டார் என்பதையும் அவரே சொல்லியிருக்கிறார். நேற்றைய போட்டிக்கு பின், தொடர் நாயகன் விருதையும் பெற்றதும் பேசிய சஞ்சு சாம்சன், நியூசிலாந்து தொடரில் தனது மோசமான ஆட்டத்தால், டி20 உலகக் கோப்பை கனவுகள் சுக்குநூறாக உடைந்தது என்றும்; மூத்த வீரர்களின் வழிகாட்டுதலும், பரிந்துரையும்தான் தனக்கு உதவியதாகவும் தெரிவித்தார். 

இதுகுறித்து அவர் கூறுகையில், "உண்மையைச் சொல்லப் போனால், மூத்த வீரர்களிடம் இருந்து நிறைய வழிகாட்டுதல்களும், பரிந்துரைகளும் கிடைத்தன. பல முன்னாள் வீரர்கள் என்னைத் தொடர்பு கொண்டு எனக்கு உதவ முன்வந்தனர், குறிப்பாக கடந்த 2 மாதங்களாக... அதை இங்கே பகிர்ந்தகொள்ள விரும்புகிறேன்.

சஞ்சுவுக்கு வழிகாட்டிய சச்சின்

சச்சின் டெண்டுல்கருடன் நான் தொடர்ந்து உரையாடி வந்தேன். நான் ஆஸ்திரேலிய தொடரில் (அக்டோபரில் நடந்த டி20ஐ தொடர்) வாய்ப்பில்லாமல் வெளியே இருந்தேன், ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. என்ன மனநிலையில் இருக்க வேண்டும் என யோசித்தேன். எனவே, நான் சச்சின் டெண்டுல்கரை தொடர்புகொண்டு அவருடன் நீண்ட உரையாடலை நடத்தினேன். நேற்று (அதாவது, சனிக்கிழமை - மார்ச் 7) கூட அவரிடம் பேசினேன். நான் என்ன மனநிலையில் இருக்கிறேன் என்பதை அறிய அவர் என்னை அழைத்து பேசினார். அவரைப் போன்ற ஒருவரிடம் இருந்து வழிகாட்டுதலைப் பெற்றேன். அந்த தெளிவு, விளையாட்டுக்கான முன்தயாரிப்பு, ஆட்டத்தின் மீதான விழிப்புணர்வு, விளையாட்டின் மீதான உணர்வு அனைத்தையும் பெற்றேன். எனக்கு ஆதரவளதித் அனைவருக்கும் நன்றி" என பேசியிருந்தார்.

கனவு காணும் அளவுக்கு துணிவுடன் இருந்தேன்...

முன்னதாக சஞ்சு சாம்சன், "நியூசிலாந்து தொடருக்குப் பிறகு நான் உடைந்து போனேன். நான் முற்றிலும் மனதை தொலைத்துவிட்டேன். என் கனவுகள் சுக்குநூறாகின. 'சரி வேறு என்ன செய்யலாம்' என யோசித்தேன், கடவுள் வேறு ஒரு யோசனையில் இருந்தார். எனக்கு முக்கிய போட்டியில் மீண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. நாட்டிற்காக என்னால் முடிந்ததைச் செய்தேன். அதைப் பற்றி கனவு காணும் அளவுக்கு நான் துணிவுடன் இருந்ததை நினைத்து மிகவும் பெருமையாகவும், மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கிறேன். மேலும், அனைத்தும் எனக்கு நன்றாக மாறிவிட்டது. நான் நன்றி கடன் பட்டிருப்பதாக நினைக்கிறேன்" என பேசியிருந்தார்.

கனவு காண அஞ்சாதீர்கள்...

தொடர்ந்து தனது கனவு குறித்து சஞ்சு சாம்சன் பேசுகையில், "உண்மையைச் சொல்வதானால், இந்த செயல்முறை 2 ஆண்டுகளுக்கு முன், மேற்கு இந்திய தீவுகளில் நடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின்போதே தொடங்கிவிட்டது. அங்கு ஒரு போட்டியில் கூட வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் நான் தொடர்ந்து கனவு கண்டேன், நடக்க வேண்டியவற்றை மனதில் காட்சிப்படுத்திக் கொண்டே இருந்தேன். தொடர்ந்து வேலை செய்தேன். இதைதான் நான் அப்போது செய்ய விரும்பினேன், நான் நினைத்ததை செய்வதற்கு கடினமான உழைப்பை செலுத்த வேண்டும் என நினைத்தேன். கடவுளின் கருணையால் அனைத்தும் தற்போது தலைகீழாக மாறியிருக்கிறது" என்றார். 

மேலும் படிக்க | T20 Worldcup: கோப்பையை வென்றதும் சூர்யகுமார் யாதவ் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

மேலும் படிக்க | IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Sachin TendulkarSanju SamsonICC T20 World Cup 2026

Trending News