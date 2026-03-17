  சச்சின் டெண்டுல்கரின் 18 கால ஐபிஎல் சாதனை: எந்த இந்திய வீரராலும் முறியடிக்க முடியாத மைல்கல்

சச்சின் டெண்டுல்கரின் 18 கால ஐபிஎல் சாதனை: எந்த இந்திய வீரராலும் முறியடிக்க முடியாத மைல்கல்

Sachin Tendulkar : இந்திய கிரிக்கெட்டில் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் ஐபிஎல் தொடரில் படைத்த சாதனையை 18 ஆண்டுகாலமாக எந்தவொரு பிளேயரும் முறியடிக்கவில்லை. முழு விவரம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 17, 2026, 09:46 PM IST
Sachin Tendulkar : கிரிக்கெட் உலகின் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர், ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக விளையாடி பல மறக்க முடியாத இன்னிங்ஸ்களை கொடுத்துள்ளார். ஓய்வுக்குப் பிறகும் அந்த அணியின் ஆலோசகராக அவர் தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறார். பேட்டிங்கில் சதம், அரைசதம் என கலக்கிய சச்சின், பீல்டிங்கிலும் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை 2008 ஆம் ஆண்டே நிகழ்த்தியுள்ளார்.

அந்த அபூர்வ சாதனை என்ன?

ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரே இன்னிங்ஸில் அதிக கேட்ச்களைப் பிடித்த இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை சச்சின் டெண்டுல்கர் படைத்துள்ளார். 2008 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரின் முதல் சீசனில், மே 16 ஆம் தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டி நடைபெற்றது. அந்தப் போட்டியில் சச்சின் ஒரே இன்னிங்ஸில் 4 கேட்ச்களைப் பிடித்து அசத்தினார்.

18 ஆண்டுகளாக தகர்க்கப்படாத சாதனை

இந்த சாதனை படைக்கப்பட்டு 18 ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா, எம்.எஸ். தோனி எனப் பல ஜாம்பவான்கள் ஐபிஎல் விளையாடினாலும், ஒரு இன்னிங்ஸில் 4 கேட்ச்கள் என்ற சச்சினின் சாதனையை எந்தவொரு இந்திய வீரராலும் முறியடிக்க முடியவில்லை. கடந்த 2019-ம் ஆண்டு ராகுல் திவேதியா ஒரே இன்னிங்ஸில் 4 கேட்ச்கள் பிடித்து சச்சினின் சாதனையை சமன் செய்தார். இருப்பினும், 5 கேட்ச்கள் பிடித்து சச்சினை முந்த இதுவரை எந்த இந்திய வீரராலும் இயலவில்லை.

ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல் பட்டியலில் சச்சின் எங்கே?

இந்திய வீரர்களில் சச்சின் முதலிடத்தில் இருந்தாலும், ஒட்டுமொத்த ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஆப்கானிஸ்தானின் முகமது நபி மற்றும் நியூசிலாந்தின் டேரில் மிட்செல் ஆகியோர் தலா 5 கேட்ச்களை ஒரே இன்னிங்ஸில் பிடித்து உலக சாதனை படைத்துள்ளனர். அவர்களுக்கு அடுத்த இடத்தில் சச்சின் டெண்டுல்கர் 4 கேட்ச்கள் நீடிக்கிறார்.

சச்சினின் ஐபிஎல் பயணம்

சச்சின் டெண்டுல்கர் 2008 முதல் 2013 வரை மொத்தம் 78 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடினார். இதில் 2,334 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதில் ஒரு சதம் மற்றும் 13 அரைசதங்கள் அடங்கும். அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோர் 100* ரன்கள் ஆகும்.

2026 ஐபிஎல் தொடரில் முறியடிக்கப்படுமா?

ஐபிஎல் தொடரின் 19வது சீசன் வரும் 2026 மார்ச் 28 அன்று தொடங்கவுள்ளது. தொடக்க ஆட்டத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் மோதவுள்ளன. இந்த சீசனிலாவது சச்சின் டெண்டுல்கரின் இந்த 18 கால சாதனையை ஏதேனும் ஒரு இளம் இந்திய வீரர் முறியடிப்பாரா என்பதைப் பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.

