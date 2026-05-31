/ஐபிஎல் தொடரில் இந்த 3 மாற்றங்களை செய்யணும்... சச்சின் சொன்ன முக்கிய மேட்டர்

Sachin Tendulkar : ஐபிஎல் 2026 தொடரில் மூன்று முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்தால், பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டும் சமபலம் பெறும் என சச்சின் டெண்டுல்கர் தெரிவித்துள்ளார். அவர் முன்வைத்த பரிந்துரைகளை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
IPL 2026 Latest News, Sachin Tendulkar : ஐபிஎல் 2026 திருவிழா இன்றோடு நிறைவடைய இருக்கிறது. கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கிய 19வது ஐபிஎல் தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைய இருக்கிறது. 10 அணிகள் முட்டிமோதிய இந்த தொடரில் மொத்தம் 70 லீக் போட்டிகள் நடைபெற்றன. 6 அணிகள் லீக் சுற்றோடு வெளியேறிய நிலையில், பிளே ஆப் சுற்றுக்கு ஆர்சிபி, குஜராத், ஹைதராபாத், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட அணிகள் தகுதிபெற்றன.
ஐபிஎல் பிளே ஆப் சுற்றில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் வெளியேறிய நிலையில், குஜராத் அகமதாபாத் நகரில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் இறுதிப்போட்டி இன்று நடைபெற இருக்கிறது. இதில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு - குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன.
இரு அணிகளும் ஏற்கெனவே ஒரு முறை கோப்பையை வென்ற அணிகள் என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. அதேநேரத்தில் கடந்தாண்டும் ஆர்சிபி, குஜராத் அணிகள் பிளே ஆப் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றிருந்தன.
நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் இதுவரை 2299 பவுண்டரிகள், 1416 சிக்ஸர்கள் அடிக்கப்பட்டுள்ளது. 152 அரைசதங்களும், 15 சதங்களும் அடிக்கப்பட்டுள்ளன. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 16 போட்டிகளில் 776 ரன்களை அடித்து தொடரில் அதிக ரன்களை குவித்துள்ளர்.
14 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷியை முறியடிக்க சுப்மான் கில் மற்றும் சாய் சுதர்சன் இன்று தயாராக உள்ளார்கள். குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில் ககிசோ ரபாடா 28 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி தொடரில் அதிக விக்கெட்டை வீழ்த்தியிருக்கிறார். சுமார் 61 முறை 200 ரன்கள் இந்த சீசனில் அடிக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வளவு சுவாரஸ்யங்கள் இருந்தாலும் கூட இம்முறை ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டின் பார்வையாளர்கள் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைந்துள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரின் மீதான பார்வையாளர்களின் சுவாரஸ்யமும், விருப்பமும் தொடர்ச்சியாக வீழ்ச்சியடைந்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருப்பதாக ரசிகர்களும், வல்லுநர்களும், முன்னாள் வீரர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் கிரிக்கெட் ஜாம்பவானும், இந்திய அணியின் மூத்த வீரரும் சச்சின் டெண்டுல்கர் தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு இரண்டுக்கும் சம அளவில் போட்டியளிக்கும் விதமாக தொடரை அமைக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார்.
EspnCricinfo விருது நிகழ்ச்சி இன்று மும்பையில் நடைபெற்றது. அதில் பேசிய சச்சின் டெண்டுல்கர், "தனிப்பட்ட ரீதியில் நான் சொல்வதற்கு சில விஷயங்கள் இருப்பதாக உணர்கிறேன். இம்பாக்ட் வீரர் விதி நீக்கப்பட வேண்டும் என நினைக்கிறேன்.
ஒரு டி20 வடிவத்தில், நீங்கள் ஏற்கெனவே 20 ஓவர்கள் மட்டுமே விளையாடுகிறீர்கள், அதனுடன் கூடுதலாக ஒரு பேட்டரையும் அணியில் சேர்க்கிறீர்கள். பந்துவீச்சாளர்களுக்கு ஏற்கெனவே சவால்கள் இருக்கும்போது இது ஒரு சமநிலையற்ற செயல் என்று கருதுகிறேன்" என அதிரடியாக தெரிவித்துள்ளார்.
மேலும், பவர்பிளே குறித்த தெரிவித்த அவர், "பீல்டிங் கட்டுப்பாடுகளுடன் கூடிய 6 ஓவர்கள் கொண்ட பவர்பிளேவில் 2 பீல்டர்கள் மட்டுமே 30 யார்டு வளையத்திற்கு வெளியே அனுமதிக்கப்படுவார்கள். முதல் நான்கு ஓவர்கள் அதே 2 பீல்டர்களுடன் பேட்ஸ்மேன்களுக்கான பவர்பிளேவாக இருக்கட்டும்.
அதன்பிறகு, மீதம் உள்ள 2 பவர்பிளே ஓவர்கள், பந்துவீசும் அணியின் கேப்டன் பீல்டர்களை தனது விருப்பப்படி எங்கு வேண்டுமானாலும் நிறுத்திக்கொள்ளலாம். அந்த அடுத்த 2 ஓவர்கள் எப்போது வேண்டுமானாலும் எடுக்கலாம். அடுத்தடுத்த இரண்டு ஓவர்களிலும், ஆட்டத்தின் எந்த நிலையிலும் வளையத்திற்கு வெளியே கூடுதலாக ஒரு பீல்டர் இருப்பார்" என தனது யோசனையையும் முன்வைத்தார்.
அதேநேரத்தில், தற்போது ஒரு பவுலர் அதிகபட்சமாக 4 ஓவர்களை மட்டுமே வீச முடியும். அப்படியிருக்க, ஒரே ஒரு பந்துவீச்சாளரை மட்டுமே 5 ஓவர்கள் வீச வைக்க வேண்டும் என தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து சச்சின், "ஒரு பந்துவீச்சாளர் ஐந்து ஓவர்கள் வீச அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால், தவிர்க்க முடியாமல் அணியின் சிறந்த பந்துவீச்சாளர்தாந் அந்த 5வது ஓவரை வீசப் போகிறார்.
அந்த சிறந்த பந்துவீச்சாளர் இன்னும் அதிகமாக பந்துவீசுவதை ஒரு அணியின் கேப்டன் விரும்புவார் தானே...?" என்றார். சில சமயங்களில் பேட்டர்கள் 20 ஓவர்களும் பேட்டிங் செய்ய முடியும்போது, ஒரு பந்துவீச்சாளர் ஏன் ஐந்து ஓவர்கள் வீசக்கூடாது என்றும் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
1. இம்பாக்ட் வீரர் விதியை நீக்க வேண்டும்.
2. 4 ஓவர் மட்டுமே பேட்டிங் பவர்பிளே, 2 ஓவர் பந்துவீச்சுக்கு பவர்பிளே.
3. ஒரு பந்துவீச்சாளர் அதிகபட்சமாக 5 ஓவர்களை வீச வேண்டும்.