CSK பிளெமிங் பின்தங்கி உள்ளார்.. தோனி இல்லாமல் அவரால் ஒன்று செய்ய முடியாது! சடகோபன் ரமேஷ்

Chennai Super Kings IPL 2026: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங்கால் தோனி இல்லை என்றால் அணியை வெற்றி பாதைக்கு கொண்டு செல்ல முடியாது என்று முன்னாள் வீரர் சடகோபன் ரமேஷ் விமர்சித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 8, 2026, 09:59 PM IST
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 3 போட்டிகளில் விளையாடி மூன்றிலும் தோல்வி அடைந்துள்ளது
  • தோனி மற்றும் டெவால்ட் பிரெவிஸ் டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அணிக்கு திரும்புவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  • இந்த நிலையில், சிஎஸ்கே தலைமை பயிற்சியாளர் பிளெமிங்கை முன்னாள் வீரர் சடகோபன் ரமேஷ் கடுமையாக சாடி உள்ளார்

Chennai Super Kings IPL 2026 Latest News: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. இதுவரை 3 போட்டிகளில் விளையாடி மூன்றிலும் தோல்வியடைந்து புள்ளிப்பட்டியலின் 10 வது இடத்தில் உள்ளது. ஏற்கனவே கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் சொதப்பிய நிலையில், இத்தொடரில் கம்பேக் கொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் தொடர் தோல்விகளை பெற்று ரசிகர்களுக்கு பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறது. 

தோனி இல்லாமல் பிளெமிங் ஒன்றும் இல்லை 

இந்த நிலையில், தோனி இல்லாமல் சிஎஸ்கே தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங்கால் எதுவும் செய்ய முடியாது. அணியை வெற்றி பாதைக்கு அழைத்து செல்ல முடியாது என முன்னாள் வீரர் சடகோபன் ரமேஷ் விமர்சித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டிருக்கும் சமூக வலைத்தள பதிவில், தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங்கின் வெற்றி முழுவது தோனியை சார்ந்தே உள்ளது. தோனி கேப்டனாக இல்லாமல் இருக்கும் போட்டியில் பிளெமிங் வெற்றி பெற்றது இல்லை. 

பிளெமிங் பின்தங்கி உள்ளார்  

நவீன கிரிக்கெட் ஆட்டம் வேகமாக மாறி வருகிறது. வீரர்களின் திறமை எப்படி சோதிக்கப்படுகிறதோ அதேபோல் பயிற்சியாளர்களின் திறமை மற்றும் தகுதியும் சோதிக்கப்பட வேண்டும். தற்போது உள்ள அதிரடியான ஆட்டத்திற்கு ஏற்ப ஸ்டீபன் பிளெமிங்கிங் ஐடியாஸ் இல்லை. அவரது மனநிலை அதற்கு ஏற்ப இல்லை.அவர் 5 மடங்கு பின்தங்கி உள்ளார் என கடுமையாக சடகோபன் ரமேஷ் விமர்சித்து உள்ளார். 

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ரன் குவிக்க வேண்டும் 

தொடர்ந்து ருதுராஜ் கெய்க்வாட் குறித்து கருத்து தெரிவித்த சடகோபன் ரமேஷ், ருதுராஜ் கெய்க்வாட் 3 போட்டிகளில் 41 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். சிஎஸ்கே அணியின் பந்து வீச்சாளர்களின் எதிரணியின் ரன் குவிப்பை கட்டுப்படுத்த போதிய அனுபவம் இல்லை. ருதுராஜ் கேப்டனாக சிறந்து விளங்க வில்லை. அவர் முதலில் தனது பேட்டிங்கில் ரன்களை குவிக்க வெண்டும். அவர் அதிரடியாக விளையாடி போட்டியை முடித்துக்கொடுக்கும்போது அவருக்கு நல்ல நம்பிக்கை கிடைக்கும் என கூறினார். 

சிஎஸ்கே vs டெல்லி கேபிடல்ஸ் 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி வரும் போட்டிகளில் தொடர்ந்து வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற கட்டாயத்தில் உள்ளனர். அப்போதுதான் அவர்களால் பிளே ஆஃப் சுற்றை நினைத்து பார்க்க முடியும். சிஎஸ்கே அணி அடுத்த போட்டியில் அக்சர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. இப்போட்டி ஏப்ரல் 11 அன்று சென்னை சேப்பாக்கத்தில் நடைபெறுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

