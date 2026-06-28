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”என்னை CSK-வுக்கு அனுப்பிடுங்க!".. குஜராத் அணியிடம் அடம் பிடிக்கும் வீரர்.. பரபரப்பு தகவல் !

CSK Latest Trade News: என்னை சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு டிரேடிங்கில் அனுப்பி விடுங்கள் என தமிழகத்தை சேர்ந்த வீரர்கள் ஒருவர் கேட்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 28, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 04:48 PM IST
”என்னை CSK-வுக்கு அனுப்பிடுங்க!".. குஜராத் அணியிடம் அடம் பிடிக்கும் வீரர்.. பரபரப்பு தகவல் !
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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