/”என்னை CSK-வுக்கு அனுப்பிடுங்க!".. குஜராத் அணியிடம் அடம் பிடிக்கும் வீரர்.. பரபரப்பு தகவல் !

2027 ஐபிஎல் தொடருக்கான டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தை தற்போதே தொடங்கி நாளுக்கு நாள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகிறது. முதலில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. பின்னர் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி தற்போது ஆர்சிபி அணி டீல் பேசி வருவதாக கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் சுழற்பந்து வீச்சாளர் சாய் கிஷோர் தன்னை டிரேடிங்கில் சிஎஸ்கே அணிக்கு அனுப்பிவிடுமாறு அந்த அணியிடம் கேட்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
அதாவது குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியில், ரஷித் கான், வாஷிங்டன் சுந்தர் என சிறந்த சுழற்பந்து வீச்சாளர்களும் ஆல்ரவுண்டர்களும் உள்ளதால், சாய் கிஷோருக்கு பிளேயிங் 11ல் இடம் கிடைப்பதில்லை. தறமான வீரராக இருந்தும் தனது வாய்ப்புக்காக காத்திருக்க வேண்டிய சூழலில் அவருக்கு அந்த அணியில் உள்ளது. இந்த நிலைமை இப்படியே சென்றால், ஓரேடியாக ஒரங்கட்டப்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனாலேயே சாய் கிஷோர் அந்த அணியில் இருந்து வெளியேற முடிவு எடுத்துள்ளார்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியோ ஒரு நல்ல ஆல்-ரவுண்டருக்காக காத்திருக்கிறது. பிரசாந்த் வீருக்கு நடந்து முடிந்த சீசனில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது. ஆனால் பந்து வீச வாய்ப்பு கொடுக்கப்படவில்லை. அதுவே சாய் கிஷோர் போன்ற வீரர் இருந்தால், அவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஜடேஜாவுக்கான மாற்று வீரர் கிடைத்து விடுவார்.
சாய் கிஷோரின் கோரிக்கைக்கு குஜராத் டைட்ன்ஸ் நிர்வாகம் சம்மதம் தெரிவிக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. இல்லையென்றால், அவர் 2027 ஐபிஎல்லில் அணியில் இடம் கேட்பார் என்பதால், அவரை விடுவிக்கவே அந்த அணியும் முடிவு செய்யும் என தெரிகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி சாய் கிஷோரை டிரேடிங் முறையில் எடுக்க ஒத்துக்கொள்ளவே அதிக வாய்ப்புள்ளது. சரியான ஆல்-ரவுண்டரை தேடி கொண்டிருக்கும் அந்த அணி இந்த டீலுக்கு ஒத்துக்கொள்ளவே வாய்ப்புள்ளது.
சாய் கிஷோருக்கு மாற்றாக, ஷ்ரேயஸ் கோபாலை சிஎஸ்கே அணி விட்டுக்கொடுக்கும் என தெரிகிறது. அதேசமயம் பிரசாந்த் வீரரை கேட்டாலும் சிஎஸ்கே அணி விட்டுக்கொடுக்க தயாராகவே இருக்கும்.
முன்னதாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியுடன் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஆயூஷ் மாத்ரே கேட்டு டீல் பேசியது. ஆனால் சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் இதற்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை. இதையடுத்து டெல்லி கேபிடல்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி டிவோல்ட் பிரேவீஸ்-காக டீல் பேசியது. இந்த பேச்சுவார்த்தை அனைத்தையும் தற்போதைக்கு சிஎஸ்கே அணி நிறுத்தி வைத்துள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழகத்தை சேர்ந்த சாய் கிஷோர் சிஎஸ்கே அணிக்கு செல்ல அடம் பிடிப்பது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் கூடுதல் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.