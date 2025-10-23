CSK-வில் இருந்து சாம் கரன் நீக்கமா? இன்ஸ்டாவில் வந்த மாற்றம் என்ன?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sam Curran CSK Trading: ஆல்-ரவுண்டர் சாம் கரன் அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பயோவில் இருந்து சிஎஸ்கேவை நீக்கிவிட்டதாகவும், இதனால் அவர் சிஎஸ்கேவில் இருந்து வெளியேற இருப்பதாகவும் தகவல்கள் பரவி வருகின்றன.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 23, 2025, 11:50 PM IST
  • இதற்கு முன் அவர் சிஎஸ்கேவை பயோவில் டேக் செய்திருந்தார்.
  • தற்போது அதை அவர் நீக்கி உள்ளார்.
  • அவர் டிரேடிங் அல்லது ஏலத்திற்கு விடுவிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது.

Chennai Super Kings, Sam Curran Trading: ஐபிஎல் 2026 சீசன் அடுத்தாண்டு மார்ச் மாதம்தான் தொடங்கும் என்றாலும், மினி ஏலத்தை (IPL 2026 Mini Auction) முன்னிட்டு தற்போதே பரபரப்பு தொற்றிக்கொண்டுவிட்டது. வரும் டிசம்பர் மாதத்தில் மினி ஏலம் நடைபெற இருக்கிறது, நவம்பர் 15ஆம் தேதிக்குள் அனைத்து அணிகளும் தங்களின் தக்கவைப்பு பட்டியலை இறுதிசெய்வார்கள் என கூறப்படுகிறது.

IPL Trading: ஐபிஎல் டிரேடிங்

இதனால், ஐபிஎல் டிரேடிங் (IPL Trading) பேச்சுவார்த்தையும் பரபரப்பான கட்டத்தில் இருக்கிறது. சஞ்சு சாம்சனை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி டிரேட் செய்ய இருப்பதாகவும், சிஎஸ்கே - டெல்லி - கேகேஆர் அணிகள் அவரை டிரேடில் வாங்க ஆர்வம் காட்டுவதாகவும் பல மாதங்களுக்கு முன் இருந்தே செய்திகள் வந்தன. இதைத் தொடர்ந்தும் பல வீரர்கள் டிரேட் செய்யப்பட இருப்பதாக செய்திகள் வந்தன.

CSK Trading: வாஷிங்டன் சுந்தர் டிரேடிங்

சமீபத்தில், சிஎஸ்கே அணி (CSK) ரவிசந்திரன் அஸ்வினுக்கு பதில் மாற்றாக வாஷிங்டன் சுந்தரை டிரேட் செய்வதற்கு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை அணுகியதாகவும், அதற்கு குஜராத் ஒப்புக்கொண்டுவிட்டதாகவும் செய்திகள் வெளியாகின. இவை எதுவும் இன்னும் உறுதிசெய்யப்படவில்லை. இந்நிலையில், தற்போது மற்றொரு டிரேட் பேச்சுவார்த்தை குறித்த தகவலும் வெளியாகி உள்ளது.

CSK Trading: சாம் கரன் டிரேடிங்

சிஎஸ்கேவின் வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டரான சாம் கரன் டிரேடிங் (Sam Curran Trading) அல்லது மினி ஏலத்தில் விடுவிக்கப்பட இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணியில் உள்ள டொனவேன் ஃபிரேராவுக்காக, சிஎஸ்கே அணி சாம் கரனை டிரேட் செய்யப்பட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. டொனவேன் ஃபிரேரா (Donovan Ferreira) SA20 தொடரில் ஜேஎஸ்கே அணிக்காக விளையாடி வரும் நிலையில், சாம் கரனை விட சிறந்த பேட்டிங் ஆல்-ரவுண்டர் என்பதால் அவரை எடுக்க சிஎஸ்கே திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்பட்டது.  டொனவேன் ஃபிரேரா பந்துவீச்சு அவ்வளவு சிறப்பாக இருக்காது என்றாலும் அவர் பினிஷிங்கில் சிறப்பாக செயல்படுவார்.

CSK Trading: சாம் கரன் இன்ஸ்டா பயோவில் மாற்றம்

இதையொட்டி, இன்ஸ்டாகிராம் பயோவில் சிஎஸ்கேவை குறிப்பிட்டிருந்த சாம் கரன், தற்போது அதை நீக்கியிருப்பதாக X தளத்தில் பலரும் புகைப்படங்களை பகிர்ந்து வருகின்றனர். இதன்மூலம், சாம் கரன் டிரேட் செய்யப்படுவதோ, மினி ஏலத்தில் விடுவிக்கப்படுவதோ உறுதியாகிறது என பலரும் பதிவிட்டு வருகின்றனர். ஆனால், இன்னும் ஒரு சிலர் இது முற்றிலும் தவறு என்றும் பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

CSK Trading: சாம் கரன் போக மாட்டார்

அதாவது, சாம் கரன் Surrey அணி, சிஎஸ்கே அணி இரண்டையும் டேக் செய்து வைத்திருந்தாகவும், தற்போது இரண்டையுமே நீக்கியிருப்பதாகவும் கூறுகிறார்கள். மேலும் இது வெறும் விளம்பரத்திற்காக கூட இருக்கலாம் என்றும்  பலரும் சந்தேகிக்கின்றனர். எனவே, சாம் கரன் சிஎஸ்கேவில் இருந்து போய்விட மாட்டார் என பதிவிட்டு வருகின்றனர். மேலும், ஒரு பதிவர், “சிஎஸ்கே 1000 தவறுகள் செய்யலாம், ஆனால் இதை செய்ய முடியாது. டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி டொனோவனுக்கு ஈடாக கரனை கேட்டால் CSK இதுகுறித்து யோசிக்கலாம். ஆனால் டெல்லி டொனோவனை விடுவிக்க சாத்தியமே இல்லை” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

CSK Trading: சாம் கரன் vs டொனவேன் ஃபிரேரா

டொனோவனை டெல்லி வெறும் ரூ.75 லட்சத்திற்கே ஏலத்தில் எடுத்தது, ஆனால் சிஎஸ்கேவோ சாம் கரனை ரூ.2.40 கோடிக்கு எடுத்தது குறிப்பிடத்தக்கது. இங்கிலாந்து வீரரான சாம் கரன் 64 போட்டிகளில் 997 ரன்களையும், 59 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றி உள்ளார். டொனவேன் ஃபிரேரா 3 போட்டிகளில் 9 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார், ஒரு ஓவர் கூட வீசியதில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

