ரிஸ்வியின் அதிரடி ஆட்டம்: லக்னோவை வீழ்த்தி டெல்லி அபார வெற்றி!

Sameer Rizvi : நடப்பு ஐபிஎல் 2026 கிரிக்கெட் தொடரின் 5வது லீக் ஆட்டத்தில், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி தனது அபாரமான பேட்டிங், பந்துவீச்சால் லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணியை 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. அத்துடன் இந்த சீசனை வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. குறிப்பாக, டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியின் அதிரடி பேட்ஸ்மேன் சமீர் ரிஸ்வியின் அதிரடி ஆட்டமே, அந்த அணிக்கு வெற்றியை தேடிக் கொடுத்தது.
லக்னோ பேட்டிங்கில் திணறல்
டாஸில் வென்ற டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் கேப்டன் முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தார். இதையடுத்து முதலில் பேட்டிங் செய்த லக்னோ அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. டெல்லி அணியின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் லக்னோ வீரர்கள் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்தனர். குறிப்பாக, தென் ஆப்பிரிக்க வேகப்பந்து வீச்சாளர் லுங்கி இங்கிடி மற்றும் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த டி. நடராஜன் ஜோடி லக்னோவின் விக்கெட்டுகளை சீட்டுக்கட்டு போல சரித்தது.
லக்னோ அணியின் நட்சத்திர வீரர் நிதின் ராணா 15 ரன்கள், கேப்டன் ரிஷப் பண்ட் 7 ரன்கள் மற்றும் அதிரடி வீரர் நிக்கோலஸ் பூரன் 8 ரன்கள் என சொற்ப ரன்களில் வெளியேறி ஏமாற்றமளித்தனர். ஒரு கட்டத்தில் அந்த அணி 100 ரன்களைக் கடப்பதே கடினமாகத் தெரிந்தது. எனினும், அப்துல் சமது எடுத்த 36 ரன்கள், மிட்செல் மார்ஷ் எடுத்த 35 ரன்கள் கவுரமான ஸ்கோரை எட்ட உதவியது. இதனால், லக்னோ அணி 18.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 141 ரன்கள் சேர்த்தது. டெல்லி தரப்பில் லுங்கி இங்கிடி மற்றும் நடராஜன் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினர்.
டெல்லி அணிக்கும் அதிர்ச்சி
142 ரன்கள் என்ற எளிய இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய டெல்லி அணிக்கும் ஆரம்பம் சரியாக அமையவில்லை. லக்னோவின் பந்துவீச்சாளர்கள் ஆரம்பத்திலேயே நெருக்கடி கொடுத்தனர். முகமது ஷமி மற்றும் மோஷின் கான் ஆகியோரின் வேகத்தில் டெல்லி அணியின் டாப் ஆர்டர் வரிசை நிலைகுலைந்தது. இன்னிங்ஸின் முதல் பந்திலேயே கேஎல் ராகுல் விக்கெட்டை பறிகொடுத்தார். ஒரு கட்டத்தில் அந்த அணி வெறும் 26 ரன்களுக்கு 4 முக்கிய விக்கெட்டுகளை இழந்து தோல்வியின் விளிம்பிற்குச் சென்றது. இதனால் மைதானத்தில் இருந்த லக்னோ ரசிகர்கள் உற்சாகமடைந்தனர்.
ரிஸ்வி - ஸ்டப்ஸ் ஜோடி
ஐந்தாவது விக்கெட்டுக்கு ஜோடி சேர்ந்த இளம் வீரர் சமீர் ரிஸ்வி மற்றும் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றினர். ஆரம்பத்தில் நிதானமாக ஆடிய இந்த ஜோடி, செட்டில் ஆன பிறகு லக்னோ பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தது. குறிப்பாக சமீர் ரிஸ்வி, லக்னோவின் சுழற்பந்து வீச்சாளர்களை அடித்து நொறுக்கி மெகா சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்டார்.
அதிரடியாக விளையாடிய ரிஸ்வி 47 பந்துகளில் 5 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 4 பவுண்டரிகளுடன் 70 ரன்கள் குவித்து இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்தார். அவருக்குப் பக்கபலமாக ஆடிய டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 39 ரன்கள் சேர்த்தார். இந்த ஜோடி பிரிக்கப்படாத 5வது விக்கெட்டுக்கு 119 ரன்கள் சேர்த்து, 17.1 ஓவர்களிலேயே டெல்லி அணியை வெற்றி இலக்கை அடையச் செய்தது.
புள்ளிப் பட்டியலில் முன்னேற்றம்
இந்த வெற்றியின் மூலம் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி புள்ளிப் பட்டியலில் தனது கணக்கைத் தொடங்கியுள்ளது. லக்னோ அணி சொந்த மண்ணில் தோல்வியைத் தழுவியது அந்த அணி ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. ஆட்ட நாயகனாகத் தேர்வு செய்யப்பட்ட சமீர் ரிஸ்வி, இக்கட்டான சூழலில் பதற்றமின்றி விளையாடிய விதம் பலராலும் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது. இந்தப் போட்டியின் முடிவில், டெல்லி அணியின் மிடில் ஆர்டர் பேட்டிங் வலுவாக இருப்பதை அந்த அணி நிரூபித்துள்ளது.
மேலும் படிக்க | CSK vs PBKS: சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11.. ஆயூஷ் மாத்ரே நீக்கம்! உள்ளே வரும் அதிரடி வீரர்
மேலும் படிக்க | சிஎஸ்கே செய்த 3 பெரிய தவறுகள்! தோல்விக்கு முக்கிய காரணம்!
