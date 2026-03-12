தோனியால் யுவராஜ் சிங் கரியர் முடிந்ததா? சந்தீப் பாட்டீஸ் ஓபன் டாக்!

MS Dhoni - Yuvraj Singh Clash: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் வரலாற்றை பற்றி பேசினால் எம். எஸ். தோனி மற்றும் யுவராஜ் சிங் ஆகியோரை தாண்டாமல் பேச முடியாது. இருவருமே இந்திய அணிக்கு கிடைத்த பெரிய வரம் என்று சொல்லலாம். இருவரும் தனது நாட்டின் வெற்றிக்காக கடுமையாக பங்காற்றி இருக்கின்றனர். இந்த சூழலில், தோனி கேப்டனானது யுவராஜ் சிங்கிற்கு பிடிக்கவில்லை என்றும் மறுபக்கம் தோனி எப்போதுமே யுவராஜ் சிங்கை அணியில் இருந்து நீக்கவே விருப்பப்படுவார் என்ற குற்றச்சாட்டுகள் இருந்து வருகின்றன.
கேப்டனான தோனி
தோனிக்கு முன்பாகவே யுவராஜ் சிங் இந்திய அணியில் அறிமுகமானவர். சரியாக சொல்ல வேண்டும் என்றால், யுவராஜ் சிங் 2000 ஆண்டில் அறிமுகமானார். தோனி நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து 2004 ஆம் ஆண்டுதான் இந்திய அணியில் அறிமுகமானார். இருவருமே பிரபல வீரர்கள்தான். இருப்பினும் இந்திய அணியில் இருந்து கங்குலி போன்ற மூத்த வீரர்கள் ஓய்வு பெறும் போது, அடுத்த கேப்டனாக யுவராஜ் சிங்தான் வருவார் என அனைவராலும் பெரிதாக எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் 2007ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பையை தோனி தலைமையில் வென்றதால், ஒருநாள் அணிக்கும் கேப்டனாக அவர் நியமிக்கப்பட்டார்.
தோனி கேப்டனானதில் யுவராஜ் சிங்கிற்கு உடன்பாடு இல்லை
தோனி கேப்டனாக்கப்பட்டதில் யுவராஜ் சிங்கிற்கு உடன்பாடு இல்லை என கூறப்பட்டது. காலப்போக்கில் தோனி இந்திய அணியின் நிரந்தர கேப்டனாக உருவெடுத்தார். இதனால் யுவராஜ் சிங்கால் கடைசி வரை கேப்டனாக மாற முடியவில்லை. இதையடுத்து தனது ஓய்வையும் அறிவித்தார். ஒரு பேட்டியில் கூறுகையில், நானும் தோனியும் நண்பர்கள் இல்லை. நாங்கள் ஒரே அணியில் விளையாடி இருக்கிறோம், அவ்வளவுதான் என கூறினார். இது அனைவரது மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
யுவராஜ் சிங் தந்தை தோனி மீது குற்றச்சாட்டு
இது ஒருபக்கம் இருக்க, யுவராஜ் சிங்கின் தந்தை யோக்ராஜ் சிங், தோனியை கடுமையாக குற்றம்சாட்டினார். அவர், யுவராஜ் சிங்கின் கிரிக்கெட் கரியர் முடிவுக்கு வந்ததே தோனிதான் காரணம் என்றும் யுவராஜ் சிங்கை அணியில் இருந்து நீக்கவே தோனி எப்போதும் விரும்புவார் என்றும் குற்றம்சாட்டினார். இந்த நிலையில், இந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக முன்னாள் இந்திய அணியின் தேர்வுக்குழு தலைவர் சந்தீப் பாட்டீல் விளக்கம் அளித்திருக்கிறார்.
தோனி குறித்து சந்தீப் பாட்டீஸ் ஓபன் டாக்
இது தொடர்பாக பேசிய அவர், தோனி ஒருபோதும் யுவராஜ் சிங்கை இந்திய அணியில் இருந்து நீக்குவது குறித்து தேர்வுக் குழுவினரிடம் பேசியது கிடையாது. அது எந்த சூழலாக இருந்தாலும் சரி, அவர் யுவராஜை நீக்க நினைத்து கிடையாது. தோனி எப்போதும் தேர்வுக் குழுவினர் சொல்வதை கேட்டு தனக்கு ஏற்ப அணியை தேர்தெடுப்பதை பற்றி மட்டுமே உறுதியாக இருந்தார். தோனி ஒருபோதும் எந்த ஒரு தனிப்பட்ட வீரரின் கரியரிலும் குறிகிடுவது இல்லை என சந்தீப் பாட்டீல் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க: 2026 ஐபிஎல் ஒத்திவைப்பு? வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்.. பிசிசிஐ விளக்கம்
மேலும் படிக்க: கம்பீர் பயிற்சியாளராக இவரே காரணம்.. அனுபவம் இல்லாதவருக்கு பதவி வழங்கியது எப்படி? முழு விவரம்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ