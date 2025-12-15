English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • CSK இப்பவே பலமா இருக்கு.. இன்னும் இந்த 2 வீரர்களை எடுத்தால் போதும்! கப் கன்ஃபார்ம்

CSK இப்பவே பலமா இருக்கு.. இன்னும் இந்த 2 வீரர்களை எடுத்தால் போதும்! கப் கன்ஃபார்ம்

Chennai Super kings: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தற்போதே மிக பலமாக இருக்கிறது என்றும் இன்னும் 2 வீரர்களை எடுத்தா போதும் என்றும் என முன்னாள் ஆர்சிபி வீரர் சஞ்சய் பங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 15, 2025, 11:26 AM IST
  • சிஎஸ்கே அணிக்கு இன்னும் 2 வீரர்கள் போதும்
  • சஞ்சய் பங்கர் கருத்து
  • முழு விவரம்

CSK இப்பவே பலமா இருக்கு.. இன்னும் இந்த 2 வீரர்களை எடுத்தால் போதும்! கப் கன்ஃபார்ம்

CSK IPL Mini Auction: 2026ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடரின் மினி ஏலம் நாளை (டிசம்பர் 16) நடைபெற இருப்பதாக தெரிகிறது. இந்த மினி ஏலத்திற்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிரமாக தயாராகி வருகிறது. எந்த வீரரை எடுக்கலாம். யாரை எடுத்தால் நமது அணி கூடுதல் பலமாகும் என்பதை அனைத்து அணிகளுமே திட்டமிட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் திட்டமிட்டு வருகிறது. ரூ. 43.40 கோடியுடன் மினி ஏலத்திற்கு நுழையும் சிஎஸ்கே அணிக்கு 4 வெளிநாட்டு வீரர்கள் சேர்த்து மொத்தம் 9 வீரர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள்.

Chennai Super Kings: சிஎஸ்கே அணி இப்போதே பலமாக உள்ளது

இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பிளேயிங் 11 தற்போதே பலமாக உள்ளது என்றும் இன்னும் இரண்டு வீரர்களை வாங்கினாலே போதும். அந்த அணியின் பலம் இன்னும் அதிகரித்துவிடும். இது தொடர்பாக பேசி இருக்கும் அவர், சிஎஸ்கே அணி கடந்த ஆண்டே அவர்களுடைய அணியை பலமாக கட்டமைத்து விட்டது. கடந்த 2025 சீசனில் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு தகுதி பெற மாட்டோம் என தெரிந்த உடனேயே அவர்கள் தங்கள் அணியை பலப்படுத்த தொடங்கிவிட்டனர். கிடைத்த வாய்ப்பில் அணியை கட்டமைத்தனர்.

Liam LIvingstone or Cameron Green: 4வது இடத்தில் ஒரு வெளிநாட்டு வீரர் தேவை

தற்போது இருக்கும் அணியில் தொடக்க வீரராக சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் களமிறங்க வேண்டும். என்னை கேட்டால் இதுதன சிறப்பாக இருக்கும் என கூறுவேன். அதன் பின்னர் மூன்றாவது இடத்தில், ஆயூஸ் மாத்ரே பேட்டிங் செய்ய வேண்டும். அதையடுத்து டெவால்ட் பிரவீஸ், சிவம் துபே களமிறங்க வேண்டும். இவர்கள் மிடில் ஓவர்களில் ரன்களை சேர்க்க உதவுவார்கள். சிஎஸ்கே அணி ஒரு வெளிநாட்டு பேட்ஸ்மேனை குறிவைத்து அவரை வாங்க வேண்டும். அவரை நான்காவது இடத்தில் விளையாட வைக்க வேண்டும்.

அந்த இடத்திற்கு லியாம் லிவிங்ஸ்டோன் சரியான் ஒரு தேர்வாக இருப்பார். அப்படி இல்லையென்றால் கேமரூன் கிரீனை கூட டார்கெட் செய்யலாம். இந்த வீரர்களில் ஒருவரை சிஎஸ்கே-வால் கண்டிப்பாக வாங்க முடியும். ஏனென்றால் அவர்களிடம் அதிக பணம் உள்ளது.

Nathan Ellis: நாதன் எல்லீஸை களமிறக்க வேண்டும்

பந்து வீச்சை பெறுத்தவரையில், சிஎஸ்கே அணி நாதன் எல்லீஸ்ஸை கண்டிப்பாக பயன்படுத்த வேண்டும். அவர் நியூ பாலில் சிறப்பாக செயல்படுவார். மேலும், ஒரு நல்ல ஃபீல்டரும் கூட. எனவே அவரை தொடர்ந்து பிளேயிங் 11ல் களமிறக்க வேண்டும். சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இன்னும் கூடுதலாக ஒரு ஸ்பின்னர் மற்றும் ஒரு இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஒரு வெளிநாட்டு ஆல் ரவுண்டர் ஆகியோரை தேர்வு செய்வதன் மூலம் சிஎஸ்கே அணியின் பலம் மேலும் அதிகரிக்கும். இவ்வாறு சஞ்சய் பங்கர் தெரிவித்தார்.

CSK Retained Players: சிஎஸ்கே தக்கவைத்துள்ள வீரர்கள்

ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), ஆயுஷ் மாத்ரே, டெவால்ட் பிரேவிஸ் (வெளிநாட்டு வீரர்), எம்எஸ் தோனி, சஞ்சு சாம்சன் (டிரேட் மூலம் ராஜஸ்தான் அணியில் வாங்கப்பட்டார்), உர்வில் பட்டேல், சிவம் துபே, ஜேமி ஓவர்டன் (வெளிநாட்டு வீரர்), ராமகிருஷ்ணா கோஸ், நூர் அஹ்மத் (வெளிநாட்டு வீரர்), கலீல் அஹ்மத், அன்சுல் கம்போஜ், குர்ஜப்நீத் சிங், நாதன் எலிஸ் (வெளிநாட்டு வீரர்), ஸ்ரேயாஸ் கோபால், முகேஷ் சௌத்திரி. 

மேலும் படிக்க: 2026 ஐபிஎல் மினி ஏலம்: இந்த 5 வீரர்களுக்குதான் அதிக டிமெண்ட்.. CSK எந்த வீரரை எடுக்கும்?

மேலும் படிக்க: ஐபிஎல் மினி ஏலம்: ஒவ்வொரு அணியும் வைத்திருக்கும் தொகை எவ்வளவு? முழு விவரம்!

CSKIPL Mini AuctionIPL 2026csk mini auction target

