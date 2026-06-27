/"இனி சும்மா இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது!" - சஞ்சு சாம்சனுக்கு மஞ்ச்ரேக்கர் கொடுத்த ஓபன் வார்னிங்!

அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்திய அணி 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. புதிய கேப்டன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையில் களம் இறங்கிய இந்திய அணி, அயர்லாந்துக்கு எதிராக தனது வரலாற்றிலேயே சந்தித்த முதல் தோல்வி இதுவாகும். இந்த நிலையில், இந்த போட்டியில் 5 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த இந்திய அணியின் நட்சத்திர தொடக்க வீரர் சஞ்சு சாம்சன், இனிவரும் போட்டிகளில் மிகவும் கவனமாக விளையாட வேண்டும் என்று முன்னாள் இந்திய வீரர் சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் எச்சரித்துள்ளார்.
இது குறித்து சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் பேசியதாவது, "சஞ்சு சாம்சன் இனி வரும் போட்டிகளில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். ஏன்னென்றால், இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி தமக்கான வாய்ப்புக்காக சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா இருவரின் பின்னாலும் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்."
இருப்பினும், ஒருவேளை சூர்யவன்ஷிக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைத்திருந்தாலும், இந்த போட்டியில் பெரிய மாற்றம் எதுவும் நடந்திருக்காது என்றும் மஞ்ச்ரேக்கர் சுட்டிக்காட்டினார். அயர்லாந்து நிர்ணயித்த இலக்கு மிகவும் பெரியது என்றும், மைதானத்தின் சூழ்நிலையும் இந்திய அணிக்கு சாதகமாக இல்லை என்றும் அவர் கூறினார்.
"அபிஷேக் சர்மா செய்ததை விட சூர்யவன்ஷி இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக செய்திருக்கலாம், அவ்வளவுதான். இந்த போட்டியில் முதல் 6 ஓவர்களிலேயே அதிரடியாக விளையாட வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது. அதே வேகத்தை அடுத்தடுத்த ஓவர்களிலும் தொடர வேண்டியிருந்தது. சூர்யவன்ஷி வந்திருந்தால் ரன் சேஸிங்கை சற்று எளிதாக்கியிருக்கலாம். ஆனால், இலக்கு மிக அதிகமாக இருந்ததுடன், பேட்டிங் செய்ய சூழ்நிலையும் எளிதாக இல்லை. டம்புள்ளாவில் நடந்த முத்தரப்பு தொடரிலும் அவர் சிக்ஸர்கள் அடிக்க எவ்வளவு சிரமப்பட்டார் என்பதை நாம் பார்த்தோம்," என்று மஞ்ச்ரேக்கர் மேலும் தெரிவித்தார்.
பெல்ஃபாஸ்டில் உள்ள சிவில் சர்வீஸ் கிரிக்கெட் கிளப் மைதானத்தில் நடந்த இந்த ஆட்டத்தில், இந்திய அணி வழக்கம் போல சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஆகியோரை தொடக்க வீரர்களாக களம் இறக்கியது. ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு அறிமுக வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
முதலில் விளையாடிய அயர்லாந்து அணி 183 என்ற பெரிய இலக்கை நிர்ணயித்தது. தொடர்ந்து ஆடிய இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன் வெறும் 4 பந்துகளை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 5 ரன்களில் ஜெய் முன்ட்ரா பந்துவீச்சில் ஆட்டமிழந்தார். மற்ற பேட்டர்களும் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர். அயர்லாந்து அணியின் மேத்யூ ஹாலார்ட் மற்றும் மேத்யூ ஹம்ப்ரிஸ் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினர். இதனால் இந்திய அணி 18.5 ஓவர்களில் 148 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆகி, 34 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வரலாற்றுத் தோல்வியை தழுவியது.