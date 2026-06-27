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"இனி சும்மா இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது!" - சஞ்சு சாம்சனுக்கு மஞ்ச்ரேக்கர் கொடுத்த ஓபன் வார்னிங்!

அயர்லாந்துக்கு எதிரான முதல் டி20 போட்டியில் இந்தியா அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்த நிலையில், இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி வாய்ப்புக்காகக் காத்திருப்பதால் சஞ்சு சாம்சன் எச்சரிக்கையுடன் ஆட வேண்டும் என சஞ்சய் மஞ்ச்ரேக்கர் கூறியுள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 27, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 09:20 PM IST
"இனி சும்மா இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது!" - சஞ்சு சாம்சனுக்கு மஞ்ச்ரேக்கர் கொடுத்த ஓபன் வார்னிங்!
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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