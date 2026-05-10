CSK கேப்டன் பதவி... சஞ்சு சாம்சன் சொன்ன நச் பதில்!

IPL 2026 CSK, Sanju Samson: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் - லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி மிகவும் பரபரப்பாக நடைபெற்றது. லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி 204 ரன்களை சிஎஸ்கே அணிக்கு டார்கெட்டாக நிர்ணயித்தது.
சிஎஸ்கே வெற்றி
சிஎஸ்கே அணி பவர்பிளேவிலேயே 1 விக்கெட்டை மட்டும் இழந்து 97 ரன்களை குவித்தது. உர்வில் பட்டேல் 13 பந்துகளில் அரைசதம் அடித்து, ஐபிஎல் தொடரில் அதிகவேமாக அரைசதம் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் ஜெய்ஸ்வால் உடன் முதலிடத்தை பகிர்ந்துகொண்டார். கடைசி ஓவர் வரை சென்று சிஎஸ்கே இந்த போட்டியை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வென்றது.
ராஜஸ்தான் டிரேடிங்
புள்ளிப்பட்டியலில் சிஎஸ்கே பலமான நிலையில் இருந்து நிலையில், தற்போது சஞ்சு சாம்சனின் சிஎஸ்கே கேப்டன்ஸி குறித்த அவரே தெரிவித்துள்ள கருத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. அதாவது, சஞ்சு சாம்சன், கடந்த மினி ஏலத்திற்கு முன் சிஎஸ்கே அணியால் டிரேட் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் இருந்து பெறப்பட்டார்.
தோனிக்கு மாற்று சஞ்சு
அதற்கு பதில் ரவீந்திர ஜடேஜா மற்றும் சாம் கர்ரண் ஆகியோர் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி சிஎஸ்கேவிடம் இருந்து பெற்றுக்கொண்டது. ரூ.18 கோடி மதிப்பிலான வீரர் சிஎஸ்கேவுக்கு வருவதன் மூலம், தோனிக்கு அடுத்து சிஎஸ்கேவுக்கு எல்லாம் சஞ்சு சாம்சன்தான் என பேசப்பட்டது.
தோனி விட்டுச் செல்லும் கேப்டன்ஸி, விக்கெட் கீப்பிங், மூத்த வீரர் அந்தஸ்து என சிஎஸ்கேவில் இதுநாள் வரை தோனி என்ற ஸ்டார் வீரரிடம் இருந்து பொறுப்பு அனைத்தும் சஞ்சு சாம்சன் எனும் ஸ்டார் வீரருக்குச் செல்லும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
அஸ்வின் சொன்னது என்ன?
அஸ்வின் கூட சமீபத்தில் சஞ்சு சாம்சன் வருங்காலத்தில் சிஎஸ்கேவின் கேப்டனாக நிச்சயம் வருவார் என பேசியிருந்தார். "நான் ஜோசியக்காரன் இல்லை, ஆனால் சஞ்சு சாம்சன் ஒருகட்டத்தில் சிஎஸ்கேவில் கேப்டன் பொறுப்பை பெறுவார். ஆனால் எப்போது என்று தெரியவில்லை, எனக்கு அதுபோல் தோன்றுகிறது" என பேசியிருந்தார்.
நான் டிமாண்ட் வைக்கவில்லை
அப்படியிருக்க, சஞ்சு சாம்சன் இதுகுறித்து தனது கருத்தை தெரிவித்துள்ளார். அபினவ் முகுந்த் உடனான கலந்துரையாடலில் பேசிய சாம்சன், "எனக்கு ஏற்கெனவே ஒரு அணி இருந்தது, நான் அந்த அணியில் இடம்பெற்று நிலைத்திருந்தேன். அங்கிருந்து இன்னொரு அணியில் சேர நினைத்தேன்.
அந்த இடத்தில் உங்களால் டிமாண்ட் செய்ய முடியாது. உண்மையைச் சொல்லப்போனால் நீங்கள் புதிய இடத்திற்கு செல்லும்போது, டிமாண்ட் உடன் செல்லக்கூடாது. இது நான் கற்றுக்கொண்டது.
நாங்கள் எங்கும் இருப்போம்
புதிய அணியில் உங்கள் தகுதியை நிரூபிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். நீங்கள் எப்படி இருக்கிறீர்களோ அப்படியே நடந்துகொள்ள முயற்சி செய்து உங்களால் முடிந்தவரை சிறப்பாகச் செயல்பட்டு பின்னர் அங்கிருந்து அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும்.
இதில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் சென்னையின் வெவ்வேறு இடங்களில் இருந்து பணிபுரியும் பலர் இருக்கிறார்கள். இங்கே பல மலையாளிகள் உள்ளனர். நீங்கள் துபாய் சென்றாலும் அங்கும் மலையாளிகள் இருப்பார்கள், எங்கே சென்றாலும், பெரிய நிறுவனங்களில் பணிபுரிந்து வருவார்கள்.
பலர் ஒரே இடத்தில் மிக நீண்ட காலம் வேலை செய்வார்கள். துபாயின் ஒரே நிறுவனத்தில் 30-40 ஆண்டுகள் பணிபுரியும் நபர்கள் இருக்கிறார்கள். பலர் ஒரே இடத்தில் நீண்ட காலம் வேலையில் இருப்பார்கள்.
காரணம் நம்பிக்கை தான். எங்கள் ஊரில் ஒருவர் உங்களை நம்பி, உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பையும் கொடுத்து, தங்களுக்காக வேலை செய்ய அழைத்தால், அந்த நம்பிக்கைக்காக மலையாளிகள் தங்கள் உயிரையும் கொடுப்பார்கள். அதேபோல் சிஎஸ்கே என் மீது நம்பிக்கை வைத்து என்னை இங்கு அழைத்துள்ளது. அதனால்தான் எனது அனைத்து திறனையும் கொடுக்க நான் தயாராக இருக்கிறேன்.
மலையாளிகளின் மனப்பான்மை
அதுதான் எங்களிடம் (மலையாளிகளிடம்) இருக்கும் மனப்பான்மை. நாங்கள் இந்த அணிக்கு சேவை செய்யவே இங்கு இருக்கிறோம். 'எனக்கு இதை கொடுங்கள், அதை கொடுங்கள்' என டிமாண்ட் செய்து நான் இங்கு வரவில்லை. நான் நிச்சயமாக நானாகவே இருக்க முயற்சிப்பேன். எனவே எந்த டிமாண்ட் உடனும் நான் வரவில்லை" என தெளிவாக கூறினார். இதன்மூலம் அவர் சிஎஸ்கேவின் கேப்டன்ஸியை கேட்கவில்லை என்பது உறுதியாகிறது. நான் எனக்காகவும், எனது கேப்டனாகவும் விளையாட இருக்கிறேன் என்றார்.
சஞ்சு சாம்சன் தற்போது சிஎஸ்கே அணிக்காக 11 போட்டிகளில் 430 ரன்களை அடித்துள்ளார். அதில் 2 சதம் மற்றும் 1 அரைசதம். ஸ்ட்ரைக் ரேட் 169.29 ஆக உள்ளது.
