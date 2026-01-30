'சஞ்சு சாம்சனை தூக்க வாய்ப்புள்ளது...' சஹால் சொல்லும் பாயிண்ட் - இந்திய அணியில் மாற்றமா?

India vs New Zealand 5th T20I, Sanju Samson: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கி மார்ச் 8ஆம் தேதி வரை இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற இருக்கிறது. இரு நாடுகளின் 7 நகரங்களில் உள்ள மொத்தம் 8 மைதானங்களில் இத்தொடர் நடைபெற இருக்கிறது.
IND vs NZ 5th T20I: சஞ்சு சாம்சன் பிரச்னை...
இதுவரை 9 ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற்றுள்ளன. இதில், இந்தியா, இங்கிலாந்து, மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகள் தலா 2 முறை கோப்பையை வென்றுள்ளன. பாகிஸ்தான், இலங்கை, ஆஸ்திரேலிய ஆகிய அணிகள் தலா 1 முறை டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளன. இந்த 6 அணிகளில் ஒரு அணி மீண்டும் உலகக் கோப்பையை வெல்லுமா அல்லது இதுவரை பட்டம் வெல்லாத அணி கோப்பையை வெல்லுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அனைவரிடத்திலும் உள்ளன. தென்னாப்பிரிக்கா, நியூசிலாந்து உள்ளிட்ட அணிகள் மீதும் எதிர்பார்ப்பு உள்ளன.
10வது டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் தற்போது நடைபெற இருக்கும் நிலையில், இதுவரை எந்த அணியும் தொடர்ச்சியாக இரு முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றதில்லை. அந்த வகையில், தற்போது சொந்த மண்ணில் நடைபெறுவதாலும், பலமான அணியாக திகழ்வதாலும் நடப்பு சாம்பியனான இந்திய அணி மீண்டும் டி20 உலகக் கோப்பையை வெல்ல அதிக வாய்ப்புள்ளது, பல சாதகங்களும் உள்ளன. ஆனால், இந்திய அணியில் ஓபனிங் தற்போது பெரிய பிரச்னையாக இருக்கிறது. டி20 போட்டிகளை பொருத்தவரை ஓபனிங் மிக முக்கியமானது. அபிஷேக் சர்மா ஒரு பக்கம் மிரட்டினாலும், மறுபக்கம் சஞ்சு சாம்சன் இன்னும் டி20 உலகக் கோப்பைக்கு ரெடியாகவில்லை என்றுதான் சொல்ல வேண்டும்.
IND vs NZ 5th T20I: 4 வாய்ப்புகளை தவறவிட்டுவிட்டார்...
இந்நிலையில், சஞ்சு சாம்சன் குறித்து பல அதிரடி கருத்துகளை இந்திய அணியின் மூத்த சுழற்பந்துவீச்சாளர் யுஸ்வேந்திர சஹால் தற்போது வெளிப்படுத்தி உள்ளார். ஜியோ ஸ்டாரில் யுஸ்வேந்திர சஹால் பேசியபோது, "சஞ்சு சாம்சன் பல வருடங்களாக தொடர்ந்து விளையாடி வருகிறார். ஐபிஎல் தொடரில் மிடில் ஆர்டரில் ஆரம்பித்து, பின்னர் தொடக்க வீரராக உருவானார். 10-12 வருடங்கள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடிய பிறகு, அழுத்தம் ஒரு சாக்குபோக்காக இருக்கக்கூடாது.
இந்தத் தொடரில் அவருக்கு நான்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்தன. ஒன்று அல்லது இரண்டு போட்டிகளில் சொதப்பினால் கூட என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியும், ஆனால் மூன்று அல்லது நான்கு போட்டிகளில் சொதப்புவதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. மூன்றாம் இடத்தில் சிறப்பாக பேட்டிங் செய்யும் இஷான் கிஷான் போன்ற ஒருவர் வாயப்புக்காக காத்திருப்பது அவருக்கு (சஞ்சு) தெரியும். சஞ்சு தன்னைத்தானே குற்றம்சாட்டிக்கொள்ள வேண்டும், அவருக்கு நான்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்தன, ஆனால் அவற்றை அவரால் முழுமையாக வசப்படுத்திக்கொள்ள இயலவில்லை.
IND vs NZ 5th T20I: சஞ்சுவை நீக்கலாம்...
இருப்பினும், டி20 உலகக் கோப்பைக்கு இன்னும் நாள் இருப்பதால், அதிகம் வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. நியூசிலாந்திற்கு எதிராக இன்னும் ஒரு போட்டி உள்ளது. அது இப்போது அணி நிர்வாகத்தின் சிந்தனையைப் பொறுத்தது. சஞ்சு சாம்சன் தொடக்க வீரராகப் போராடுவதாகவும், இஷான் மூன்றாம் இடத்தில் சிறப்பாகச் செயல்படுவதாகவும் அவர்கள் உணர்ந்தால், சரியான முடிவு சஞ்சு சாம்சனை வெளியே அமரவைத்து, இஷான் கிஷானை தொடக்க வீரராகவும் விக்கெட் கீப்பராகவும் கடைசி டி20ஐ போட்டியில் விளையாட வைக்கலாம்" என பேசி உள்ளார். நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான கடைசி போட்டி நாளை (ஜன. 31) திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இது சஞ்சு சாம்சனின் சொந்த மண் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சஞ்சு சாம்சன், ஐபிஎல் தொடரில் 2021ஆம் ஆண்டில் இருந்து 2025ஆம் ஆண்டு வரை ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டார். அந்த அணியில் 2022, 2023, 2024 என மூன்று சீசன்களில் யுஸ்வேந்திர சஹால், சஞ்சு சாம்சனின் தலைமையின் கீழ் விளையாடியிருந்தார். யுஸ்வேந்திர சஹால் கடந்த 2024 டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணி ஸ்குவாடில் இடம்பெற்றிருந்தாலும், கடைசி வரை ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. சஹால் டி20ஐ போட்டிகளில் 79 இன்னிங்ஸில் பந்துவீசி 96 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கிறார். மறுபுறம் சஞ்சு சாம்சன் 48 டி20ஐ இன்னிங்ஸில் பேட்டிங் செய்து 3 சதம், 3 அரைசதம் உள்பட மொத்தம் 1072 ரன்களை அடித்துள்ளார்.
