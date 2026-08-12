/Explainer: CSKவில் இருந்து வெளியேற விரும்புகிறாரா சஞ்சு சாம்சன்? பின்னணி மற்றும் காரணங்கள்!

2025 ஐபிஎல் சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி மீது ஏற்பட்ட அதிருப்தியின் காரணமாக அந்த அணியில் இருந்து டிரேடிங் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் மாறினார். தற்போது சிஎஸ்கே நிர்வாகத்தின் மீதான அதிருப்தி காரணமாக மீண்டும் டிரேடிங் மூலம் அணியை விட்டு வெளியேற விரும்புவதாக பரவி வரும் தகவல்கள் ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இதன் பின்னணி என்ன, இந்த செய்திகள் எந்தளவுக்கு உண்மை என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.
சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக பல ஆண்டுகளாக விளையாடி வந்தார். அந்த அணியை சில ஆண்டுகள் வழிநடத்தியும் உள்ளார். இந்த சூழலில், அணிக்குள் இருந்த அரசியல் காரணமாக அவர் அதிருப்தி அடைகிறார். நிர்வாகத்திற்கும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஒத்துவரவில்லை. இதன் காரணமாக அந்த அணியில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என்ற முடிவில், என்னை விடுவித்து விடுங்கள் என கூறினார். பின்னர் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அவரை ரூ. 18 கோடி கொடுத்து அழைத்து வந்தது.
இந்த சூழலில், அவர் அப்போதே கேப்டன் பதவியை கேட்டுள்ளார். ஆனால் சிஎஸ்கே அணி கொடுக்கவில்லை. பின்னர் சிஎஸ்கே அணியின் மோசமான செயல்பட்டுக்கு பின்னரும் சஞ்சு சாம்சன் அணியை வழிநடத்தும் வாய்ப்பை கொடுங்கள் என கேட்டுள்ளார். அதற்கு, சிறிது காலம் பொருத்திருங்கள் என கூறி இருக்கிறார்.
இந்த நிலையில், 2027 ஐபிஎல்லில் சிஎஸ்கே அணியின் கேப்டனாக தன்னை நியமிக்க சஞ்சு சாம்சன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், இது தொடர்பாக சிஎஸ்கே எந்த முடிவையும் எடுக்கவில்லையாம். இதனால் சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணி மீது கடும் அதிருப்தியில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. புதிய தலைமை பயிற்சியாளரை முதலில் நியமித்துவிட்டு, கேப்டன் குறித்து ஆலோசிக்கலாம் என்ற முடிவில் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது.
சஞ்சு சாம்சனுக்கு கேப்டன் பதவி தராமல் சிஎஸ்கே இழுத்தடிப்பதற்கு பின்னால் தற்போதைய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டின் உறுதியான நிலைப்பாடுதான் முக்கியக் காரணம் என சொல்லப்படுகிறது.
அதாவது, "ஐபிஎல் 2027 சீசனில் ஹார்திக் பாண்டியாவையே டிரேடிங்கில் வாங்கினாலும், எனக்குத்தான் கேப்டன் பதவி வேண்டும்; வலிமையான அணியை அமைத்துக் கொடுத்தால் நான் கோப்பையை வென்று தருகிறேன்" என ருதுராஜ் நிர்வாகத்திடம் பிடிவாதமாகத் தெரிவித்துள்ளார். இதனால்தான் சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாக்குறுதி அளிக்க முடியாமல் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தவித்து வருகிறது.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிலேயே கேப்டனாக இருந்த சஞ்சு சாம்சனுக்கு, சிஎஸ்கேவிலும் சாதாரண வீரராக விளையாடுவது கௌரவக் குறைச்சலாகத் தோன்றுகிறது. இந்திய டி20 அணியில் தனது இடத்தை மீண்டும் பெறவும், இழந்த செல்வாக்கை மீட்கவும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஒரு அணியின் கேப்டன் பதவி மிக அவசியம். இதனால் இனியும் சிஎஸ்கேவில் காத்திருக்க அவர் தயாராக இல்லை.
சிஎஸ்கேவில் இருந்து சஞ்சு சாம்சன் டிரேடிங்கில் வெளியேற முடிவு செய்தால், அவரை வாங்க கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் (LSG) அணிகள் தயாராக உள்ளன.
குறிப்பாக KKR அணிக்கு ஒரு தரமான இந்திய டாப்-ஆர்டர் பேட்டரும், கேப்டனும் அவசியமாகத் தேவைப்படுவதால், சஞ்சுவை பெரிய தொகை கொடுத்து வாங்கி கேப்டனாக்க அந்த அணி தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
ரவீந்திர ஜடேஜா போன்ற அணியின் முக்கியத் தூணை விட்டுக் கொடுத்துதான் சஞ்சு சாம்சனை சிஎஸ்கே வாங்கியது. எனவே, அவரை அவ்வளவு எளிதாக விடுவிக்க நிர்வாகம் விரும்பாது. பிரச்சனைகளைப் பேச்சுவார்த்தை மூலம் சுமூகமாக முடித்து, சஞ்சுவை அணியிலேயே தக்கவைக்க சிஎஸ்கே பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாகக் கூறப்படுகிறது.
தற்போது சமூக வலைத்தளங்கள் மற்றும் ஊடகங்களில் வெளியாகும் செய்திகள் அனைத்தும் கிரிக்கெட் வட்டாரங்களின் தகவல்கள்தான். இது குறித்து சஞ்சு சாம்சனோ அல்லது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் நிர்வாகமோ எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ தகவலையும் வெளியிடவில்லை.
ஐபிஎல் 2027 சீசனுக்கு முன்பாக சிஎஸ்கே நிர்வாகம் தனது புதிய தலைமைப் பயிற்சியாளரை நியமிக்கும் தீவிரப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளது. பயிற்சியாளர் நியமனத்திற்குப் பிறகே அணியின் புதிய கேப்டன் யார் என்பதும், சஞ்சு சாம்சனின் கோரிக்கை ஏற்கப்படுமா என்பதும் தெளிவடையும். சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணியின் எதிர்கால தூணாக பார்க்கப்படுவதால், இந்த சிக்கலைச் சுமூகமாகப் பேசி முடித்து, அவரை அணியிலேயே தக்கவைத்துக்கொள்ளவே நிர்வாகம் அதிக முன்னுரிமை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இம்மாத இறுதிக்குள் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வமான சிஎஸ்கேவின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் வெளிச்சத்திற்கு வரும்.