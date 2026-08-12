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Explainer: CSKவில் இருந்து வெளியேற விரும்புகிறாரா சஞ்சு சாம்சன்? பின்னணி மற்றும் காரணங்கள்!

சஞ்சு சாம்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் மீது அதிருப்தியில் இருப்பதாகவும் இதனால் அவர் டிரேட் மூலம் வெளியேற முடிவெடுத்ததாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது. இந்த நிலையில், இந்த தகவல் உண்மையா? இதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக தெரிந்துக்கொள்வோம். 

Written ByR Balaji
Published: Aug 12, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:02 PM IST
Explainer: CSKவில் இருந்து வெளியேற விரும்புகிறாரா சஞ்சு சாம்சன்? பின்னணி மற்றும் காரணங்கள்!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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