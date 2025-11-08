சஞ்சு சாம்சனை இழுக்கும் CSK... அப்போ இந்த வீரர் RR போகிறாரா? ஜடேஜா இல்லை!

Chennai Super Kings - Sanju Samson Trading: ஐபிஎல் 2026 சீசனை முன்னிட்டு மினி ஏலம் (IPL 2026 Mini Auction) நடைபெற இருக்கிறது. டிசம்பர் மாதம் மினி ஏலம் நடைபெறுவதற்கு முன், வரும் நவம்பர் 15ஆம் தேதி அன்று அனைத்து அணிகளும் தங்களின் தக்கவைப்பு பட்டியலை அறிவிக்கும் எனலாம்.
IPL Trading: உச்சக்கட்டத்தில் டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தை
இன்னும் ஒரு வாரக்காலமே இருக்கிறது, எனவே தற்போது ஐபிஎல் வீரர்கள் டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தை உச்சக்கட்டத்தை எட்டியிருக்கிறது. தக்கவைப்பு பட்டியலை அறிவிப்பதற்கு முன் இந்த டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தைகள் எல்லாம் முடிவுக்கு வரும். அப்படியிருக்க, தற்போது மீண்டும் சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே டிரேடிங் சூடுபிடித்திருக்கிறது. இதற்கு முன் சஞ்சு சாம்சன் டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தை முடிவு பெற்றதாக கூறப்பட்டாலும், நேற்று புதிய அப்டேட் வந்திருந்தது.
CSK Sanju Samson Trading: சிஎஸ்கே - சஞ்சு சாம்சன் டிரேடிங்
சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே டிரேடிங் தள்ளிப்போவதற்கு முக்கிய காரணம், சிஎஸ்கே எந்த வீரரையும் ராஜஸ்தான் அணிக்கு Transfer செய்ய ஒப்புக்கொள்ளாததுதான். சிஎஸ்கே தனது வீரர்களை Transfer செய்ய மறுத்ததால்தான் சில மாதங்களுக்கு முன்னரே சஞ்சு சாம்சன் டிரேடிங் சாத்தியமே இல்லை என்ற பேச்சுகள் வந்தன. ஆனால், தற்போது சிஎஸ்கே ஒரு வீரரை Transfer செய்ய ஒப்புக்கொண்டுவிட்டதாகவும், இதன்மூலம் மீண்டும் சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே டிரேடிங் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
CSK Sanju Samson Trading: சிஎஸ்கேவுக்கு சஞ்சு சாம்சன் ஏன் தேவை?
தோனிக்கு பிறகு சிஎஸ்கே அணியில் பெரிய வெற்றிடம் நிலவுவதாக ஒரு பார்வை இருக்கிறது. ரசிகர்களை ஈர்க்கக் கூடிய அளவிலான ஆளுமை யாருமே இல்லை என்ற பேச்சுக்கள் பல வருடங்களாக இருந்து வருகிறது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அந்த வெற்றிடத்தை ஓரளவு சீர்செய்தாலும் அவரால் அந்த இடத்தை முழுமையாக நிரப்ப முடியவில்லை. கேப்டன்ஸியிலும் சரி, அணியில் ஆளுமை செலுத்துவதிலும் ருதுராஜ் பெரியளவில் கைத்தேர்ந்தவராக தெரியவல்லை. எனவேதான், சிஎஸ்கே சஞ்சு சாம்சனை தங்கள் பக்கம் இழுக்க முயற்சிக்கிறது.
சஞ்சு சாம்சன் தற்போது சிஎஸ்கேவுக்கு வருவதன் மூலம் கேப்டன்ஸி பிரச்னை ஓரளவு சீராகும். தோனிக்கு பிறகு விக்கெட் கீப்பராகவும் சாம்சன் இருப்பார். அதுமட்டுமின்றி, ராஜஸ்தான் அணியில் அவருக்கு கிடைக்காத ஓபனிங் ஸ்பாட் சிஎஸ்கேவில் கிடைக்கும். இளம் வீரர் ஆயுஷ் மாத்ரே உடன் இவர் தனது அதிரடி பாணி ஆட்டத்தை சிஎஸ்கேவில் காட்டலாம். இவை அனைத்தையும் தாண்டி, சஞ்சு சாம்சனுக்கு தமிழகத்திலும் சரி, அண்டை மாநிலமான கேரளாவிலும் பெரிய ரசிக கூட்டமே இருக்கிறது, பலருக்கும் அவர் உத்வேகம் அளிப்பவராக இருக்கிறார் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை.
CSK Sanju Samson Trading: ராஜஸ்தான் குறிவைக்கும் 3 சிஎஸ்கே வீரர்கள்
அந்த வகையில், சஞ்சு சாம்சன் தற்போது சிஎஸ்கேவுக்கு வரும்பட்சத்தில், இங்கிருந்து ஒருவர் நிச்சயம் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட், சிவம் தூபே, ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோரில் ஒருவர்தான் சிஎஸ்கேவில் இருந்து ராஜஸ்தான் செல்ல இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதில் தூபே மற்றும் ஜடேஜா ஏற்கெனவே ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக முன்னர் விளையாடியிருக்கிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் அணியால் ரூ.18 கோடிக்கு தக்கவைக்கப்பட்டார். அதேபோல், சிஎஸ்கே அணி ருதுராஜை ரூ.18 கோடிக்கும், ஜடேஜாவை ரூ.14 கோடிக்கும், தூபேவை ரூ.12 கோடிக்கும் தக்கவைத்தது. அதன்படி இதில் சிஎஸ்கே ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டை மட்டுமே டிரேட் செய்ய முடியும். மற்ற இரு வீரர்களில் யாரை கொடுத்தாலும், கூடுதலாக தொகையையும் சிஎஸ்கே இந்த டிரேடிங்கில் கொடுக்க வேண்டும். அது பணமாகவும் இருக்கலாம், மற்றொரு வீரராகவும் இருக்கலாம்.
CSK Sanju Samson Trading: தூபே, ஜடேஜா வாய்ப்பு குறைவு
அதேநேரத்தில், இப்போது தூபே இந்தியாவின் சிறப்பான வேகப்பந்துவீச்சு ஆல்ரவுண்டராகவும் வலம் வந்துகொண்டிருக்கிறார். அவரை விடுவிப்பது மிக கடினமானது. 2012ஆம் ஆண்டில் இருந்து ஜடேஜா அணியில் இருந்து வருகிறார். 2018, 2021, 2023 என மூன்று கோப்பைகளை சிஎஸ்கே வெல்ல முக்கிய காரணமாக இருந்துள்ளார். குறிப்பாக, 2023 இறுதிப்போட்டியில் அவர் செய்த பினிஷிங்கை யாராலும் மறக்க முடியாது. எனவே, தூபே மற்றும் ஜடேஜாவை அவ்வளவு எளிதில் சிஎஸ்கே தாரைவார்க்காது.
CSK Sanju Samson Trading: ருதுராஜ் ராஸ்தான் செல்ல அதிக வாய்ப்பு
2021, 2023 சீசனில் ருதுராஜ் ஓபனிங்கில் ஆதிக்கம் செலுத்திய காரணத்தால்தான் சிஎஸ்கே அப்போது கோப்பையை வென்றது. ஆனால், அவர் ஓபனிங்கில் இருந்து நம்பர் 3 ஸ்பாட்டுக்கு நகர்ந்த பின்னர்தான் பிரச்னையே ஆரம்பித்தது. கடந்த வருடம் ஓபனிங்கில் பிரச்னை இருந்தபோது கூட அவர் நம்பர் 3 ஸ்பாட்டை விட்டு வரவே இல்லை. இது பெரும் பேசுபொருளாகியது. அணியின் நலன் கருதி ருதுராஜ் அவ்வாறு செயல்படாமல் இருந்தது விமர்சனத்திற்கு உள்ளானது. இது அணி நிர்வாகத்தையும் நிச்சயமாக யோசிக்க வைக்கும். அப்படியிருக்க, ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் செல்லவே அதிக வாய்ப்பிருக்கிறது. அங்கு அவருக்கு கேப்டன்ஸியும், அவர் விரும்பும் நம்பர் 3 ஸ்பாட்டும் காத்திருக்கிறது எனலாம்.
