சஞ்சு சாம்சன் 'ருத்ரதாண்டவம்'! மே.இ. தீவுகளை சிதறடித்த அரைசதம்: டி20-ல் புதிய மைல்கல்!

Sanju Samson: மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான இன்றைய போட்டியில் அரைசதம் அடித்ததன் மூலம் சஞ்சு சாம்சன் பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 1, 2026, 10:42 PM IST
Sanju Samson: மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் ரசிகர்களை மெய்சிலிர்க்க வைத்துள்ளார். மைதானத்தின் நாலாபுறமும் சிக்ஸர்களைப் பறக்கவிட்ட சஞ்சு, இன்றைய போட்டியில் பல முக்கிய சாதனைகளைப் படைத்து அசத்தியுள்ளார்.

ஈடன் கார்டன்ஸில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி

மேற்கிந்திய தீவுகள் நிர்ணயித்த கடினமான இலக்கை நோக்கி ஆடிய இந்திய அணிக்கு, சஞ்சு சாம்சன் ஒரு தூணாக நின்று ஆடினார். வெறும் 26 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து ஆட்டத்தின் போக்கையே மாற்றினார். இன்றைய இன்னிங்ஸில் அவர் அடித்த 6 பவுண்டரிகள் மற்றும் 3 இமாலய சிக்ஸர்கள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகின்றன. மேலும், இன்றைய அதிரடி ஆட்டத்தின் மூலம் சஞ்சு சாம்சன் டி20 கிரிக்கெட்டில் சில முக்கிய மைல்கற்களை எட்டியுள்ளார்.

டி20 -ல் 65வது சிக்சர்

இன்றைய போட்டியில் மூன்று சிக்சர்கள் அடித்து தன்னுடைய சிக்சர்கள் எண்ணிக்கையை 65 ஆக உயர்த்தியுள்ளார் சஞ்சு சாம்சன். ஏற்கனவே, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 50 சிக்சர்கள் அடித்த இந்திய பிளேயர்கள் பட்டியலில் அவர் இருக்கிறார். ஏனென்றால், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் 50 சிக்ஸர்கள் அடிப்பது என்பது சாதாரண விஷயம் அல்ல. இதற்கு முன் ரோகித் சர்மா, விராட் கோலி, சூர்யகுமார் யாதவ் போன்ற ஜாம்பவான்கள் மட்டுமே இந்த உயரத்தை எட்டியுள்ளனர். இந்த பட்டியலில் சஞ்சு சாம்சன் உள்ளார். 

சாம்சனின் அபார ஆட்டம்

இக்கட்டான சூழலில் 200-க்கும் அதிகமான ஸ்டிரைக் ரேட்டில் விளையாடி, தனது மிகச்சிறந்த டி20 இன்னிங்ஸை இன்று பதிவு செய்துள்ளார். கடந்த சில போட்டிகளில் சரியாக விளையாடவில்லை என்ற விமர்சனங்களுக்கு, இன்றைய ஆட்டத்தின் மூலம் சஞ்சு சாம்சன் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.

சஞ்சு சாம்சனின் ஒட்டுமொத்த டி20 புள்ளிவிவரம்:

1. மொத்த போட்டிகள்: சஞ்சு சாம்சன் இதுவரை 60-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார்.

2. ரன்கள் குவிப்பு: டி20 கிரிக்கெட்டில் 1,150-க்கும் அதிகமான ரன்களைக் கடந்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

3. சிறந்த ஸ்கோர்: வங்கதேச அணிக்கு எதிராக அவர் அடித்த 111 ரன்களே சர்வதேச டி20-யில் அவரது அதிகபட்ச ஸ்கோர் ஆகும்.

4. அதிரடி ஆட்டம்: இவரது ஒட்டுமொத்த டி20 ஸ்டிரைக் ரேட் 150-க்கும் மேல் இருப்பது இவரது அதிரடிக்குச் சான்று.

5. சிக்ஸர் மழை: சர்வதேச டி20-யில் இதுவரை 65-க்கும் மேற்பட்ட சிக்ஸர்களை விளாசி தள்ளியுள்ளார்.

அடுத்த போட்டியிலும் சாம்சன் இடம் கன்பார்ம்

சஞ்சுவின் இந்த அதிரடி பார்ம் இந்திய அணிக்குக் கூடுதல் பலத்தைத் தந்துள்ளதால், ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் உள்ளனர். அடுத்ததாக நடைபெறவுள்ள முக்கியமான போட்டிகளிலும் சஞ்சு இதேபோல் அதிரடி காட்டுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | IND vs WI: இந்திய அணிக்கு வாழ்வா சாவா! மழை வந்தால் என்ன நடக்கும்?

மேலும் படிக்க | டி20 உலகக் கோப்பை: இந்திய கிரிக்கெட் ரசிகர்களால் மறக்க முடியாத 5 பெரிய தோல்விகள்!

