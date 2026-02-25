English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவாரா... மாட்டாரா... இந்திய அணி பேட்டிங் கோச் சொன்னது என்ன?

சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவாரா... மாட்டாரா... இந்திய அணி பேட்டிங் கோச் சொன்னது என்ன?

ICC T20 World Cup 2026: ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சஞ்சு சாம்சன் இடம்பெறுவாரா என்ற கேள்விக்கு இந்திய பேட்டிங் பயிற்சியாளர் சிதான்ஷூ கோடக் அளித்த பதிலை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Feb 25, 2026, 08:00 PM IST
  • இந்திய அணியில் 6 இடதுகை பேட்டர்கள்
  • நம்பர் 8 வரை இரண்டு பேர் மட்டுமே வலதுகை பேட்டர்கள்.
  • ஓபனர்கள் இரண்டு பேரும் வலதுகை ஓவர்.

சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவாரா... மாட்டாரா... இந்திய அணி பேட்டிங் கோச் சொன்னது என்ன?

ICC T20 World Cup 2026: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்று தற்போது நடைபெற்று வருகிறது. சூப்பர் 8 சுற்றின் 2வது பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ள நியூசிலாந்து - இலங்கை அணிகள் இன்று (பிப். 26) கொழும்புவில் மோதுகின்றன. 

முதல் பிரிவு அணிகளுக்கு இடையேயான முக்கிய போட்டிகள் நடைபெற நாளை (பிப். 26) இருக்கின்றன. தென்னாப்பிரிக்கா - மேற்கு இந்திய தீவுகள் அணிகள் நரேந்திர மோடி மைதானத்தில் மதியம் 3 மணிக்கும், இந்தியா - ஜிம்பாப்வே அணிகள் சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் இரவு 7 மணிக்கும் மோதுகின்றன. இரண்டு போட்டியும் இந்திய அணிக்கு மிக முக்கிய போட்டியாகும்.

நாளை ஏன் முக்கியம்...?

இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்த நிலையில், நெட் ரன்ரேட் (-3.800) மிக மோசமாக உள்ளது. அந்த வகையில், நாளைய போட்டியில் மேற்கு இந்திய தீவுகள், தென்னாப்பிரிக்காவிடம் தோல்வியடைய வேண்டும். மேற்கு இந்திய தீவுகளின் நெட் ரன்ரேட் (+5.350)  அதிகமாக இருப்பதால், அந்த அணி மிக மோசமான தோல்வியை சந்திக்க வேண்டும்.

மறுபுறம் இரவு போட்டியில் ஜிம்பாப்வே அணியையும் வீழ்த்தி பெரிய வித்தியாசத்தில் இந்தியா வெற்றிபெற வேண்டும். அப்போதுதான் அரையிறுதிக்கு தகுதிபெறுவதற்கான வாய்ப்பும் இந்திய அணிக்கு கிடைக்கும். அடுத்து இந்திய அணி மேற்கு இந்திய தீவுகளை மார்ச் 1ஆம் தேதி (ஞாயிறு) அன்று கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன் மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்தச் சூழலில், நாளைய போட்டியில் இந்திய அணி அதிகம் கவனம் செலுத்தும்.

இந்திய அணியின் பேட்டிங் பிரச்னை

இந்திய அணி தொடர்ந்து கடுமையான தடுமாற்றத்தை சந்தித்து வரும் வேளையில், நாளைய போட்டியில் பேட்டிங் ஆர்டரில் மாற்றம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட, ஐசிசி நம்பர் 1 டி20 பேட்டராக இருக்கும் அபிஷேக் சர்மா டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் முழுவதும் கடுமையாக சொதப்பி உள்ளார். திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவின் ஸ்ட்ரைக் ரேட் 125-ஐ தாண்டவில்லை. ஹர்திக் பாண்டியாவும் இன்னும் சீறவில்லை. தொடர்ந்து சுழற்பந்துவீச்சுக்கு எதிராக இந்திய அணி வீழ்ச்சியை சந்தித்திருக்கிறது. இஷான் கிஷன், தூபே ஆகியோர் ஓரிரு போட்டிகளில் தங்களின் திறனை வெளிப்படுத்தி உள்ளனர்.

ஆறு இடதுகை பேட்டர்கள்

மேலும், முதல் 8 பேட்டர்களில் 2 வீரர்கள் மட்டும் வலதுகை வீரர்கள். இதனால், மற்றொரு வலதுகை பேட்டரான சஞ்சு சாம்சனை பிளேயிங் 11ல் சேர்த்து டாப் ஆர்டரில் விளையாட வைக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகின. இந்நிலையில், சென்னையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த இந்திய பேட்டிங் பயிற்சியாளர் சிதான்ஷூ கோடக் சஞ்சு சாம்சனை பிளேயிங் லெவனில் சேர்ப்பது குறித்து பேசியிருக்கிறார்.

சஞ்சு சாம்சன் விளையாடுவாரா...?

அப்போது அவர், "(சஞ்சு சாம்சனை பிளேயிங் 11ல் சேர்ப்பது) இதுகுறித்து ஆலோசனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. இரண்டு ஓபனர்களும், நம்பர் 3 வீரரும் இடதுகை வீரர்களாக இருப்பதால், அடுத்த போட்டியில் அணியில் மாற்றம் செய்ய திட்டமிட்டு வருகிறோம். நாங்கள் எப்போதுமே பிளேயிங் 11-ஐ முன்னரே முடிவுசெய்வதில்லை, எனவே அதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். ஆனால், அதுகுறித்து யோசிக்கிறோம்" என்றார்.

வெளியேறப்போவது யார்?

அதாவது, சஞ்சு சாம்சன் விளையாட மாட்டார் என்றும் அவர் சொல்லவில்லை, விளையாடுவார் என்பதையும் அவர் சொல்லவில்லை. இதனால், ஏறத்தாழ நாளைய போட்டியில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடமிருக்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. சஞ்சு சாம்சன் சென்னையில் பேட்டிங் வலைப்பயிற்சியிலும் ஈடுபட்டார். அபிஷேக் சர்மா பேட்டிங் மட்டுமின்றி பந்துவீச்சு பயிற்சியும் மேற்கொண்டாராம். ரிங்கு சிங் உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டுள்ள அவரது தந்தையை பார்க்க ஊர் திரும்பியிருக்கும் நிலையில், அவருக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சன் சேர்க்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.

மேலும் படிக்க | தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக இந்திய அணி தோற்றதில் மகிழ்ச்சி.. ரவி சாஸ்திரி பகீர்! முழு விவரம்

மேலும் படிக்க | ரிங்கு சிங் சென்னை வரவில்லை... இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11ல் மேஜர் மாற்றம்!

