ராஜஸ்தானுக்கு டாட்டா காட்டும் சஞ்சு சாம்சன்...? பின்னணியில் இந்த 3 வீரர்கள் - என்ன காரணம்?

Sanju Samson: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து சஞ்சு சாம்சன் விலக முடிவெடுத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அந்த வகையில், இந்த 3 வீரர்களால் சஞ்சு சாம்சன் இந்த முடிவை எடுத்திருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 8, 2025, 03:24 PM IST
  • சஞ்சு சாம்சன் தன்னை டிரேட் செய்ய கூறியதாக தகவல்.
  • இல்லையெனில் மினி ஏலத்தில் விடுவிக்கும்படி சொன்னதாக தகவல்.
  • ஆனால் இவை அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் இல்லை.

IPL 2026 Sanju Samson: ஐபிஎல் 2025 இரண்டு மாதங்களே ஆகியிருக்கிறது. ஆனால் தற்போதே 2026ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் சீசன் குறித்து பேச்சுக்கள் அனல் பறக்கத் தொடங்கிவிட்டன. ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் இந்தாண்டு இறுதியில் நடைபெற இருக்கும் நிலையில், வீரர்கள் டிரேடிங் குறித்த தகவல்கள் தினந்தினம் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்துகின்றன. 

இந்த பரபரப்பான பேச்சுகளில் தினந்தினமும் சஞ்சு சாம்சனின் (Sanju Samson) பெயர் அடிப்பட்டுவிடுகிறது. சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவருகின்றன. தன்னை மினி ஏலத்தில் விடுவித்துவிடுங்கள் அல்லது டிரேட் செய்துவிடுங்கள் என சஞ்சு சாம்சன் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் கோரிக்கை வைத்ததாகவே தகவல்கள் சமீபத்தில் வெளியாகின.

அதேநேரத்தில், சிஎஸ்கே (CSK) சஞ்சு சாம்சனை டிரேட் மூலம் பெறுவதற்கு ஆர்வம் காட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆனால், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் (Rajasthan Royals) அணி எதிர்பார்ப்பது கிடைக்கவில்லை என்றும் சிஎஸ்கே மற்ற வீரர்களை விடுவிக்க தயாராக இல்லை என்பதாலும் இந்த டிரேட் இன்னும் இறுதியாகவில்லை என்றும் கூறப்படுகிறது. ஆனால் இவை அனைத்தும் தகவல்களாகவே வலம்வந்து கொண்டிருக்கின்றன. அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களுக்காக அனைத்து தரப்பும் காத்திருக்கிறது.

சஞ்சு சாம்சனுக்கு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி மீது கடும் அதிருப்தி ஏற்பட்டிருப்பதால்தான் அவர் இந்த முடிவுக்கு வந்ததாக கூறப்படுகிறது. 30 வயதான சஞ்சு சாம்சன் 2013ஆம் ஆண்டு முதல் ராஜஸ்தான் அணிக்காக விளையாடி வருகிறார். இடையில் 2016 மற்றும் 2017 ஆகிய இரண்டு சீசன்களில் மட்டும் அவர் டெல்லி அணியில் விளையாடியிருந்தார். அதன்பின் மீண்டும் ராஜஸ்தானுக்கு வந்த சஞ்சு சாம்சனுக்கு 2021இல் கேப்டன்ஸி வழங்கப்பட்டது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக அதிக ரன்களை அடித்தவரும் சஞ்சு சாம்சன்தான். அந்தளவிற்கு ராஜஸ்தான் அணியுடன் நீண்ட உறவை வைத்திருந்த சஞ்சு சாம்சனுக்கு 2025 சீசனில் இந்த இரண்டு இளம் வீரர்களால்தான் நிர்வாகத்தின் மீது அதிருப்தி வந்ததாக கூறப்படுகிறது. 

Sanju Samson RR: சூர்யவன்ஷி வந்தது பிரச்னையா?

2025 மெகா ஏலத்தில் சஞ்சு சாம்சனை ரூ.18 கோடி கொடுத்து ராஜஸதான் ராயல்ஸ் தக்கவைத்தது. ஆனால் இந்த சீசனில் காயம் காரணமாக அவர் சில போட்டிகளை தவறவிட்டார். பேட்டிங் விளையாடியபோது இம்பாக்ட் வீரராகவே களமிறங்கியிருந்தார். இந்த சூழலில் அவர் இல்லாததால் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை (Vaibhav Suryavanshi) ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஓப்பனிங்கில் இறக்கியது. யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் - வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஜோடியின் அதிரடி ஆட்டம் பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது. இது சஞ்சு சாம்சனின் ஓப்பனிங் இடத்தை பறித்தது எனலாம். இதுவே சஞ்சுவின் பிரச்னையில் தீப்பொறியாக எழுந்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

Sanju Samson RR: இடையூறாக வரும் ரியான் பராக்?  

அடுத்து, இந்த சீசனில் சஞ்சு சாம்சனுக்கு பதில் ரியான் பராக் தான் கேப்டனாக செயல்பட்டார். ரியான் பராக் (Riyan Parag) 2018ஆம் ஆண்டில் இருந்து ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் இருந்து விளையாடி வருகிறார். இவர் தலைமையில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பெரியளவில் சொதப்பியது. மூன்று போட்டிகளில் சேஸிங்கில் கடைசி நேரத்தில் திணறி தோல்வியை தழுவியது. இறுதியில் 9வது இடத்திலேயே முடித்தது. ஆனாலும், ரியான் பராக்கிற்கு அணியில் அதிகரித்த செல்வாக்கு சஞ்சு சாம்சனுக்கு இடையூறாக இருந்திருக்கலாம் கூறப்படுகிறது.

Sanju Samson RR: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலின் வளர்ச்சி

ரியான் பராக் ஒருபுறம் என்றால் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலின் (Yashasvi Jaiswal) வளர்ச்சியை குறிப்பிட வேண்டும். ஜெய்ஸ்வாலுக்கும் கேப்டன்ஸி மீது விருப்பம் இருக்கிறது. அதனால்தான் அவர் உள்நாட்டு தொடர்களில் மும்பையில் இருந்து கோவா அணிக்கு சென்று விளையாடுவதாக முடிவெடுத்தார். ஆனால், ரோஹித் சர்மாவின் தலையீட்டால் ஜெய்ஸ்வால் தனது முடிவை திரும்பப்பெற்று மீண்டும் மும்பை அணிக்கே திரும்பியிருக்கிறார். ராஜஸ்தான் ஜெய்ஸ்வாலையும் ரூ.18 கோடி தக்கவைத்திருக்கிறது. அப்படியிருக்க, ஒருவேளை ஜெய்ஸ்வால் கேப்டன்ஸியை குறிவைத்திருக்கலாம், இதனால் கூட சஞ்சு சாம்சனுக்கு அழுத்தம் அதிகரித்திருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. 

மேலும், தலைமை பயிற்சியாளர் ராகுல் டிராவிட் (Rahul Dravid) உடனும் சஞ்சுவுக்கு அதிருப்தி எழுந்ததாக கூறப்படுகிறது. ரியான் பராக் மற்றும் ஜெய்ஸ்வால் ஆகியோரின் வளர்ச்சியே ராஜஸ்தானை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்ற சஞ்சு சாம்சனுக்கு விதைத்திருக்கலாம் என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன. ஆனால் இவை அதிகாரப்பூர்வமாக வெளிவரவில்லை. 

Sanju SamsonRRRajasthan RoyalsIPL 2026IPL Mini Auction

