English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சஞ்சு சாம்சன் ஓபனர்... கில் நம்பர் 3 - இந்திய அணிக்கு இதுதான் நல்லது - ஏன்?

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை 2025 தொடரில் சஞ்சு சாம்சன் ஓபனிங்கிலும், சுப்மான் கில் நம்பர் 3இல் விளையாடினால் மட்டுமே இந்திய அணிக்கு நம்மை. அது ஏன் என்பதை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 1, 2025, 05:57 PM IST
  • ஆசிய கோப்பை செப். 9இல் தொடங்குகிறது.
  • இந்திய அணி ஸ்குவாட் அறிவிப்பு
  • சுப்மான் கில் துணை கேப்டனாக அறிவிப்பு

Trending Photos

7000mAh பேட்டரி, 50MP கேமரா.. சூப்பர் சலுகையுடன் வருகிறது புதிய Realme 5ஜி போன்
camera icon8
Realme Gt 7t
7000mAh பேட்டரி, 50MP கேமரா.. சூப்பர் சலுகையுடன் வருகிறது புதிய Realme 5ஜி போன்
தினசரி ராசிபலன்: ஆவணி 15 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்வில் மாற்றம் வரும் நாள்!
camera icon13
horoscope
தினசரி ராசிபலன்: ஆவணி 15 - இன்று இந்த ராசிகளுக்கு வாழ்வில் மாற்றம் வரும் நாள்!
8வது ஊதியக்குழு: ஊதியம், ஓய்வூதியத்தில் அபார ஏற்றம் காத்திருக்கு, விவரம் இதோ
camera icon11
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: ஊதியம், ஓய்வூதியத்தில் அபார ஏற்றம் காத்திருக்கு, விவரம் இதோ
நடிகை நிவேதா பெத்துராஜின் காதலன் இவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரரா? முழு விவரம்!
camera icon7
Nivetha Pethuraj boyfriend
நடிகை நிவேதா பெத்துராஜின் காதலன் இவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரரா? முழு விவரம்!
சஞ்சு சாம்சன் ஓபனர்... கில் நம்பர் 3 - இந்திய அணிக்கு இதுதான் நல்லது - ஏன்?

Asia Cup 2025: ஆசிய கோப்பை தொடரில் சஞ்சு சாம்சன், சுப்மான் கில் இருவரும் இருப்பது பெரும் கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கும் சூழலில், இவர் பிளேயிங் லெவனில் எந்த ஆர்டரில் விளையாட வேண்டும் என்பது குறித்து இங்கு விரிவாக காணலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

ஆசிய கோப்பை தொடர் வரும் செப். 9ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துபாய் மற்றும் அபுதாபியில் நடைபெற இருக்கிறது. செப். 28ஆம் தேதி தொடர் பரபரப்பான சூழலில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்திய அணி அதன் முதல் போட்டியில் செப். 10ஆம் தேதி ஐக்கிய அரபு அமீரகம் அணியுடன் மோதுகிறது. அடுத்து செப். 14ஆம் தேதி பாகிஸ்தான், செப். 19ஆம் தேதி ஓமன் நாடுகளுடன்  மோதுகிறது.

Asia Cup 2025: சூர்யகுமார் தலைமையில் இந்திய அணி

இந்நிலையில், ஆசிய கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணி சமீபத்தில் அறிவிக்கப்பட்டது. சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான 15 வீரர்கள் கொண்ட ஸ்குவாடை பிசிசிஐயின் தேர்வுக்குழு அறிவித்து. காத்திருப்பு பட்டியலில் 5 வீரர்களையும் அறிவித்திருக்கிறது. முக்கியமாக சுப்மான் கில் டி20ஐ அணிக்குள் மீண்டும் வந்துள்ளார், அவருக்கு துணை கேப்டன்ஸி பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. துருவ் ஜூரேல், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோருக்கு வாய்ப்பு இல்லை. ஜித்தேஷ் சர்மா பேக்அப் விக்கெட் கீப்பராக மீண்டும் இந்திய அணிக்குள் வந்துள்ளார். பும்ராவும் ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடுகிறார்.

Asia Cup 2025: ஜெய்ஸ்வால், ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வாய்ப்பில்லை 

ஷ்ரேயாஸ் ஐயரை இந்திய அணி எடுக்கவில்லை. இது பெரிதும் விமர்சனத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டது. சுப்மான் கில், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் மூவருமே டி20ஐ அணியில் இடம்பிடிக்கும் ரேஸில் இருந்தார்கள். ஆனால் கில் மட்டுமே அதில் தேர்வானார். ஏற்கெனவே சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா என இரண்டு செட்டான ஓபனர்கள் இருக்கும்போது கில்லை தேர்வு செய்ததே பெரியளவுக்கு விமர்சிக்கப்பட்டது. இதனால் ஜெய்ஸ்வாலுக்கு இடமில்லை எனலாம். மிடில் ஆர்டரில் ஹர்திக் பாண்டியாவுக்கு பேக்-அப்பாக சிவம் தூபே வேண்டுமென்பதாலும், ரின்கு சிங் மீது இன்னும் தேர்வாளர்களுக்கு நம்பிக்கை இருப்பதால் ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு வாய்ப்பில்லை.

Asia Cup 2025: சஞ்சு - கில் பஞ்சாயத்து

தற்போது கில் - சாம்சன் பஞ்சாயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் யாரை ஓபனிங் இறக்குவது என்பது பெரிய பிரச்னை. ஆனால் துணை கேப்டன் என்ற முறையில் சுப்மான் கில் அனைத்து போட்டியிலும் விளையாடுவார். அப்படியிருக்க கில் தான் ஓபனிங்கில் இறங்க அதிக வாய்ப்பு இருப்பதாகவும், சஞ்சு சாம்சனுக்கு பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு கிடைக்காது என்றும் பேசப்பட்டது. விக்கெட் கீப்பராக ஜித்தேஷ் சர்மா களமிறங்குவார் என கூறப்பட்டது.

Asia Cup 2025: சஞ்சு சாம்சன் ஓபனர்

ஆனால், தற்போது நடைபெற்ற வரும் கேரளா கிரிக்கெட் லீக்கில் ஓபனிங்கில் இறங்கி மூன்று அரைசதம், ஒரு சதம் என 88.75 என்ற சராசரியில் ரன்களை குவித்து வருகிறார். இந்திய அணியில் விளையாடியபோது கூட ஓபனிங்கில் மூன்று சதம் அடித்திருக்கிறார், அதுவும் தென்னாப்பிரிக்காவில் கூட மிரட்டலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினார். அப்படியிருக்க, கில் வந்ததும் அவருக்கு ஓபனிங்கை கொடுப்பது சரியல்ல. எனவே, கில்லுக்கு நம்பர் 3 ஸ்பாட்டை கொடுக்கலாம்.

Asia Cup 2025: ஏன் கில்லுக்கு நம்பர் 3 ஸ்பாட்?

ஒரு காலகட்டத்தில் விராட் கோலி நம்பர் 3 இடத்தில் சிறப்பாக விளையாடி வந்தார். டி20ஐ போட்டிகளில் விராட் கோலி நம்பர் 3 இடத்தில் 83 போட்டிகளை விளையாடி 3076 ரன்களை 53.96 சராசரியிலும், 135.26 ஸ்ட்ரைக் ரேட்டிலும் அடித்துள்ளார். சேஸிங்கில் நம்பர் 3 ஸ்பாட் மிக முக்கியம். எனவே, துணை கேப்டனும், வருங்கால கேப்டனுமான கில் அந்த இடத்தை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா ஆகியோர் குறைந்த பந்துகளை எதிர்கொண்டாலும் வேகமாக ரன்களை அடிக்கும் திறன் கொண்டவர்கள் என்பதால் அடுத்தடுத்த இடங்களில் இறங்கி திறனை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அதுவே 2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் இந்திய வெற்றி பெறுவதற்கான பார்முலா ஆகும்.

மேலும் படிக்க | அணியில் இருந்து திலக் வர்மா திடீர் விலகல்! மாற்று வீரர் அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | ஆசிய கோப்பை 2025! போட்டி நேரங்களில் அதிரடி மாற்றம்! இவ்வளவு தாமதமா?

மேலும் படிக்க | ஆசிய கோப்பை: இந்த 5 வீரர்கள் UAE போக மாட்டார்கள்... பிசிசிஐ எடுத்த முக்கிய முடிவு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Sanju SamsonShubman GillAsia Cup 2025Team IndiaBCCI

Trending News