இந்திய டி20 அணியின் அடுத்த கேப்டன் சஞ்சு சாம்சன்? சூர்யகுமார் மாற்றம்?

சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த டி20 உலக கோப்பையை இந்திய அணி வென்றது. நியூசிலாந்துக்கு எதிரான பரபரப்பான இறுதி போட்டியில், சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாக கோப்பையை வென்றது. கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங்கில் ரன்கள் அடிக்கவில்லை என்றாலும், சிறப்பான கேப்டன்சி மூலம் அணிக்கு கோப்பையை வென்று தந்துள்ளார். இருப்பினும் அவர் மாற்றப்படுவதற்கு அதிகமான வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. இந்நிலையில் இந்திய அணியின் புதிய கேப்டனாக யார் நியமிக்கப்படலாம் என்ற பேச்சுக்கள் இருந்து வரும் நிலையில், புதிய கேப்டனாக சஞ்சு சாம்சன் நியமிக்கப்படலாம் என்று இந்திய அணியின் முன்னாள் வீரர் முகமது கைப் தெரிவித்துள்ளார். இது குறித்த முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
அடுத்த டி20 உலக கோப்பை
டி20 உலக கோப்பையை வென்றதன் மூலம் சூர்யகுமார் யாதவ் கபில் தேவ், எம் எஸ் தோனி, ரோஹித் சர்மாவிற்கு அடுத்து, இந்தியாவிற்காக ஐசிசி கோப்பைகளை பெற்று தந்த கேப்டன்கள் வரிசையில் இணைந்துள்ளார். இந்தியாவிற்கு ஐசிசி கோப்பையை பெற்றுத்தந்த நான்காவது கேப்டன் என்ற பெருமையையும் சூர்யகுமார் யாதவ் வைத்துள்ளார். இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெற்ற பிறகு சூர்யகுமார் யாதவ் ஓய்வை அறிவிக்கலாம் என்ற பேச்சுக்கள் இருந்தது. ஆனால் போட்டி முடிந்த பின்பு பேசிய சூர்யகுமார் யாதவ், லாஸ் ஏஞ்சல்சில் 2028 ஆம் ஆண்டு நடக்கும் ஒலிம்பிக் போட்டியில் பங்கேற்பதே என்னுடைய அடுத்த இலக்கு என்றும், அதே ஆண்டில் நடைபெறும் டி20 உலக கோப்பையின் மீதும் கவனம் இருக்கிறது என்று தெரிவித்துள்ளார். இதன்படி சூர்யகுமார் யாதவ் அடுத்த இரண்டு வருடங்கள் விளையாட ஆசைப்படுகிறார் என்பது தெளிவாகிறது.
தற்போது சூர்யகுமார் யாதவிற்கு 35 வயது ஆகிறது. 2028ம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் டி20 உலக கோப்பையின் போது அவருக்கு வயது 37 ஆக இருக்கும். கேப்டன்ஷியில் சிறப்பாக இருந்தாலும் பேட்டிங்கில் தொடர்ந்து சொதப்பி வரும் சூர்யகுமார் யாதவை, அடுத்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கேப்டனாக பிசிசிஐ வைத்திருக்குமா என்பது கேள்விக்குறிதான். இதனால் கேப்டன்ஷியில் மாற்றம் வரலாம் என்று பிசிசிஐ வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சுப்மன் கில் அடுத்த கேப்டன்?
இந்தியாவின் ஒரு நாள் மற்றும் டெஸ்ட் கேப்டனாக இருக்கும் சுப்மன் கில் டி20 போட்டிகளுக்கும் கேப்டனாக நியமிக்கப்படலாம் அந்த எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. காரணம் ஆசிய கோப்பையில் கூட அவர்தான் இந்தியாவின் துணைக் கேப்டனாக செயல்பட்டார். சூர்யகுமார் யாதாவிற்கு பிறகு சுப்மன் கில் தான் கேப்டனாக நியமிக்கப்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. ஆனால் டி20 போட்டிகளில் சுப்மன் கில் தொடர்ந்து ரன்கள் அடிக்க சிரமப்பட்டதால் டி20 உலக கோப்பையில் இருந்தும் நீக்கப்பட்டார். இந்நிலையில் அவருக்கு மீண்டும் கேப்டன்சி கொடுக்கப்படுமா என்பதும் கேள்விக்குறி தான்.
சஞ்சு சம்சனுக்கு வாய்ப்பு?
இந்திய அணியில் நீண்ட ஆண்டுகளாக இடம்பெற்று இருந்தாலும், சஞ்சு சாம்சனுக்கு போதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. இந்த டி20 தொடரில் கூட ஆரம்பத்தில் சில போட்டிகளில் அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இருப்பினும் முக்கியமான மூன்று போட்டிகளிலும் சிறப்பாக விளையாடி அணியின் வெற்றிக்கு உதவியுள்ளார். ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு கேப்டன் ஆக இருந்து சஞ்சு சாம்சன் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் இந்திய அணியின் டி20 கேப்டனாக வர சஞ்சு சாம்சனுக்கு தகுதியுள்ளதாக முகமது கைப் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் பேசுகையில், "அடுத்த கேப்டன் யார் என்பதை இப்போது சொல்வது கடினம் என்றாலும், சஞ்சு சாம்சன் நிச்சயமாக அந்த இடத்திற்கு பொருத்தமானவர். ஒரு கேப்டன் என்பவர் அனுபவம் வாய்ந்தவராக இருக்க வேண்டும். பந்துவீச்சு மாற்றங்கள், சரியான பிளேயிங் லெவனை தேர்ந்தெடுப்பது, மற்றும் ஃபார்ம் அவுட்டில் உள்ள வீரர்களுக்கு ஆதரவளிப்பது போன்றவற்றை அவர் தெரிந்திருக்க வேண்டும். இவையனைத்தையும் சஞ்சு சாம்சன் ஐபிஎல் போட்டிகளிலேயே நிரூபித்துள்ளார். ஒருவேளை சூர்யகுமார் யாதவ் தனது உடற்தகுதியுடன் சிறப்பாக விளையாடினால் 38 வயது வரை கூட அவர் கேப்டனாக தொடரலாம். ஆனால் அவர் ஒருவேளை கேப்டன் பதவியில் இருந்து விலக முடிவெடுத்தால், அந்த இடத்தை நிரப்ப சஞ்சு சாம்சன் தான் சரியான நபர். அவர் ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை நீண்ட காலமாக வழிநடத்தி, அந்த அணியை இறுதிப்போட்டி வரை கொண்டு சென்ற அனுபவம் வாய்ந்தவர். அவருக்கு இப்போது 31 வயது தான் ஆகிறது என்பதால், அவர் அடுத்த இந்திய கேப்டனாக வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்" என்று முகம்மது கைஃப் கூறியுள்ளார்.
