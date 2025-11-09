English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • CSK-வில் சஞ்சு சாம்சன்... RR-இல் ரவீந்திர ஜடேஜா - அறிவிப்பு எப்போது?

CSK-வில் சஞ்சு சாம்சன்... RR-இல் ரவீந்திர ஜடேஜா - அறிவிப்பு எப்போது?

Sanju Samson CSK Trade: சஞ்சு சாம்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு டிரேடிங் மூலம் வர இருப்பது ஏறத்தாழ உறுதியாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 9, 2025, 12:22 PM IST

Trending Photos

இனி கடற்கரையில் அனுமதி இல்லை! திருச்செந்தூர் பக்தர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு.. காரணம் இதுதான்
camera icon7
இனி கடற்கரையில் அனுமதி இல்லை! திருச்செந்தூர் பக்தர்களுக்கு அதிரடி உத்தரவு.. காரணம் இதுதான்
பிறந்த நாளான இன்று கழட்டிவிடப்பட்ட திலக் வர்மா... அவரின் சொத்து விவரம் தெரியுமா?
camera icon8
Tilak Varma
பிறந்த நாளான இன்று கழட்டிவிடப்பட்ட திலக் வர்மா... அவரின் சொத்து விவரம் தெரியுமா?
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 23 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பான நாள்?
camera icon13
horoscope
இன்றைய ராசிபலன்: ஐப்பசி 23 - எந்தெந்த ராசிகளுக்கு சிறப்பான நாள்?
ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு வெற்றிகரமான நாள்...?
camera icon13
horoscope
ராசிபலன்: இன்று எந்தெந்த ராசிகளுக்கு வெற்றிகரமான நாள்...?
CSK-வில் சஞ்சு சாம்சன்... RR-இல் ரவீந்திர ஜடேஜா - அறிவிப்பு எப்போது?

Sanju Samson Ravindra Jadeja, CSK RR Trade: சஞ்சு சாம்சன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு டிரேடிங் மூலம் வர இருப்பது ஏறத்தாழ உறுதியாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அஸ்வின் X பக்கத்தில் போட்டுள்ள வீடியோ எரியும் நெருப்பில் எண்ணெய்யை ஊற்றிவிட்டுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி டெவால்ட் பிரெவிஸையும் டிரேடில் தரும்படி கேட்டதாகவும், சிஎஸ்கே அதற்கு மறுத்துவிட்டதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Add Zee News as a Preferred Source

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

CSKRRIPL 2026IPLSanju Samson

Trending News